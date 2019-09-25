رياضة

حلم كلوب (1).. حكاية خطاب مضحك ومحرج

قصص طريفة ومواقف صعبة مر بها يورجن كلوب شكّلت شخصيته التي يعشقها كل محب لكرة القدم وجعلت منه المدرب الأفضل في العالم في عام 2019 بحسب اختيارات «فيفا»
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune" كما يتحدث هو بنفسه كالآتي:
يجب أن أبدأ بقصة مزعجة بعض الشيء، بسبب أنه في بعض الأحيان ينظر العالم الخارجي إلى اللاعبين والمدربين كما لو كانوا آلهة أو شيئا من هذا القبيل، وكمسيحي، أنا أؤمن بوجود رب واحد، ويمكن التأكيد أن الإله لا يتدخل في كرة القدم، الحقيقة أننا كلنا نخفق وبشكل ثابت، وعندما كنت مدربًا صغيرًا، أخفقت كثيرًا. هذه
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الأهلي-و كانو-سبورت (3)

تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد كانو سبورت

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف مشجع، الأهلي حقق الفوز على نظيره كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
كلوب. (1)

حلم كلوب (3).. كيف أضاع فرصة مشاهدة هدف أوريجي؟

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر، سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من "فيفا"، واحتفالا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع players tribune، كما يتحدث هو بنفسه كالآتي:
كلوب وصلاح

حلم كلوب (2).. كفاحي لا يقارن بمغامرة صلاح وماني

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune".
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اليسون-بيكر

أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم

توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع مواطنه إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، وتعد هذه الجائزة هي الرابعة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا، وأفضل حارس في دوري أبطال أوروبا
كلوب (3)

كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.
ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
فيليب-كوتينيو (1)

كلوب يكشف أسباب عدم التعاقد مع كوتينيو

عاد المدرب الألماني يورجن كلوب، للحديث عن سبب عدم تعاقده مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، والذي رحل عن صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018 تجاه برشلونة، قبل أن يعاني في تقديم نفس المستويات المميزة التي قدمها مع ليفربول من قبل، ليقرر العملاق الكتالوني إعارته هذا الصيف إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع وضع بند في التعاقد يسمح للعملاق الكتالوني بشرائه بصورة نهائية في نهاية الموسم المقبل مقابل 120 مليون يورو، حيث أكد يورجن كلوب أنه كان من المستحيل إعادة فيليب كوتينيو إلى قلعة الأنفيلد من جديد.
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