البورصة تربح 12 مليار جنيه في منتصف التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 684.280 مليار جنيه، في مقابل 672.280 مليار جنيه خلال جلسة أمس، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.

وارتفع مؤشر إي جي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 1.53% مسجلا مستوى 490.5 نقطة. كما صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم 100 شركة هي مجموع الشركات المقيدة في المؤشر الثلاثيني والسبعيني بنسبة 1.7% مسجلا مستوى 1315.7 نقطة. وكان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة