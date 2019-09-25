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البورصة تربح 12 مليار جنيه في منتصف التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 684.280 مليار جنيه، في مقابل 672.280 مليار جنيه خلال جلسة أمس، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.
وارتفع مؤشر إي جي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 1.53% مسجلا مستوى 490.5 نقطة. كما صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم 100 شركة هي مجموع الشركات المقيدة في المؤشر الثلاثيني والسبعيني بنسبة 1.7% مسجلا مستوى 1315.7 نقطة. وكان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة
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الجنية-المصري

المالية تطرح كميات إضافية من الفكة مع بدء الدراسة

أعلنت وزارة المالية عن طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بمناسبة العام الدراسي الجديد؛ تيسيرًا على المواطنين، وتلبيةً لاحتياجاتهم منها التي تتزايد مع انطلاق العام الدراسي، خاصة بالأسواق ومواقف الأقاليم، ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات مترو الأنفاق، وغيرها بالقاهرة والمحافظات، بحسب تصريحات اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة. وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية، إنه تمت زيادة ساعات العمل بمصلحة سك العملة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 200 إلى 400 مليون جنيه سنويا.
بورصة (1)

بعد هبوط حاد.. البورصة تعاود الصعود بمستهل التعاملات

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الصعود مرة أخرى في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، وذلك عقب الهبوط الحاد الذي شهدته خلال الثلاث الجلسات الماضية. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أرباحا بقيمة 5.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 678.038 مليار جنيه. وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 13328 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.32% إلى 484 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% إلى 1301 نقطة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.25 جنيه، ونحو 16.35 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك قناة السويس، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.34 جنيه للبيع، و16.24 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي اليوناني ليسجل نحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1526 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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بورصة

البورصة تواصل الهبوط ورأسمالها يخسر 21.8 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء وذلك للجلسة الثالثة على التوالي وخسر رأس المال السوقي نحو 21.8 مليار جنيه ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 672.280 مليار جنيه مقابل 694.110 مليار جنيه إغلاق أمس الأثنين، وعزز مبيعات المستثمرين الأجانب (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 776.8 مليون جنيه من هبوط البورصة، مقابل مشتريات المستثمرين المحليين والعرب (المؤسسات - أفراد) بقيمة 747.3 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه على التوالي، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 13169.59 نقطة
بورصة (2)

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.
بورصة (2)

وسط تراجع جماعي.. البورصة تخسر 17 مليار جنيه في أسبوع

منيت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بخسائر بلغت نحو 1ر17 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 738 مليار جنيه، مقابل 1ر755 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 3ر2 %، وأظهر التقرير الأسبوعي انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 44ر2% ليسجل مستوى 07ر14742 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 04ر3% ليبلغ مستوى 57ر539 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 75ر2% ليبلغ مستوى 86ر1439 نقطة.
البورصه

البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
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