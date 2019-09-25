رياضة

بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
بيراميدز
بيراميدز
أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تستعد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التى من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليصبح بيراميدز مطالبا بالفوز في الجزائر أو التعادل بأكثر من هدف لاستمرار مشواره في البطولة الإفريقية، وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم ببيراميدز ظهور المهاجم الغاني جون أنتوي، وفي المقابل يغيب مدافع الفريق علي جبر عن رحلة الجزائر المقبلة.
وجاءت قائمة بيراميدز على الشكل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور. خط الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - طارق طه. خط الوسط: إيريك تراوري - محمد فتحي - عبد الله سعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - نبيل دونجا - إسلام عيسى - أحمد توفيق. خط
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تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد كانو سبورت

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف مشجع، الأهلي حقق الفوز على نظيره كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
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بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر، سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من "فيفا"، واحتفالا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع players tribune، كما يتحدث هو بنفسه كالآتي:
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بيراميدز يسحق إنبي ويتصدر الدوري الممتاز

اكتسح بيراميدز، نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وفرض فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، أفضليته على اللقاء منذ بدايته وسط تحفظ من جانب لاعبي إنبي، وتمكن عمر جابر، من تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 29 عبر تسديدة رائعة سكنت شباك الفريق البترولي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض.
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بيراميدز يتعاقد مع مدافع كوت ديفوار

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع المدافع الدولي الإيفواري ويلفريد كانون البالغ من العمر 26 عامًا، الوافد من نادي أدو دين هاج الهولندي بعدما قضى 5 مواسم بالفريق الهولندي، حيث توج كانون بكأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار في 2015، كما كان عنصرًا أساسيا في منتخب الأفيال بكأس الأمم الأخيرة في مصر. وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إن كانون سيكون إضافة هائلة للدوري المصري ونادي بيراميدز، وإنه تعاقد معه لما يمتلكه من قدرات خاصة والتي ستكون بمثابة إضافة قوية.
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خالد الغندور: الزمالك توج بالكونفدرالية بالحظ

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأبيض، أصبح هو أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للبطولات هذا الموسم بـ3 ألقاب هي: (السوبر السعودي - الكونفدرالية الإفريقية - كأس مصر). وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، بعدما قدم لاعبو الزمالك مباراة قوية وسيطروا على مجريات الأمور من بداية اللقاء واستحقوا الفوز تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو.
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ليلة بيضاء.. الزمالك يهزم بيراميدز ويتوج بكأس مصر

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه ، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 63 و83 على الترتيب، في مباراة قادها تحكيميًا طاقم حكام روماني ضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا.
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