بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

بيراميدز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تستعد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التى من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليصبح بيراميدز مطالبا بالفوز في الجزائر أو التعادل بأكثر من هدف لاستمرار مشواره في البطولة الإفريقية، وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم ببيراميدز ظهور المهاجم الغاني جون أنتوي، وفي المقابل يغيب مدافع الفريق علي جبر عن رحلة الجزائر المقبلة.

وجاءت قائمة بيراميدز على الشكل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور. خط الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - طارق طه. خط الوسط: إيريك تراوري - محمد فتحي - عبد الله سعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - نبيل دونجا - إسلام عيسى - أحمد توفيق. خط

وجاءت قائمة بيراميدز على الشكل التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور.



خط الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - طارق طه.



خط الوسط: إيريك تراوري - محمد فتحي - عبد الله سعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - نبيل دونجا - إسلام عيسى - أحمد توفيق.



خط الهجوم: دودو الجباس - أحمد علي - جون أنتوي.



واكتسح بيراميدز نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019- 2020، ليحصد الفريق الأزرق أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد، محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تذيل إنبي الترتيب بلا رصيد من النقاط.