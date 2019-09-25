31 مليون جنيه لرصف 9 طرق في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

صورة أرشيفية

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بالمديرية وهندسة الطرق، بمتابعة استكمال أعمال رصف الطرق بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وذلك تفعيلا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة واستئناف أعمال رد الشيء لأصله ضمن الخطة الاستثمارية 2019- 2020 لأعمال رصف الطرق وتطبيقها على مستوى مدن ومراكز المحافظة، حيث تمت أعمال رصف طريق حمد منيسى بمركز المحمودية قطاعات وعمل سند للميول الجانبية لجسر الترعة بطول 2 كم بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه.

وأكد المحافظ متابعة أعمال استكمال رصف طريق كفر السابى- الإبراهيمية وتشييد سند للميول الجانبية لجسر الترعة بطول 0.9 كم وبـ2 مليون و860 ألف جنيه، وتنفيذ أعمال استكمال رصف طريق طلمبات برسيق جسر ترعة نصر الله وعمل سند للميول الجانبية لجسر الترعة بطول 2 كم قطاعات بتكلفة 4 ملايين و280 ألف جنيه، واستكمال طريق