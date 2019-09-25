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31 مليون جنيه لرصف 9 طرق في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بالمديرية وهندسة الطرق، بمتابعة استكمال أعمال رصف الطرق بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وذلك تفعيلا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة واستئناف أعمال رد الشيء لأصله ضمن الخطة الاستثمارية 2019- 2020 لأعمال رصف الطرق وتطبيقها على مستوى مدن ومراكز المحافظة، حيث تمت أعمال رصف طريق حمد منيسى بمركز المحمودية قطاعات وعمل سند للميول الجانبية لجسر الترعة بطول 2 كم بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه.
وأكد المحافظ متابعة أعمال استكمال رصف طريق كفر السابى- الإبراهيمية وتشييد سند للميول الجانبية لجسر الترعة بطول 0.9 كم وبـ2 مليون و860 ألف جنيه، وتنفيذ أعمال استكمال رصف طريق طلمبات برسيق جسر ترعة نصر الله وعمل سند للميول الجانبية لجسر الترعة بطول 2 كم قطاعات بتكلفة 4 ملايين و280 ألف جنيه، واستكمال طريق
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اسماك (6)

التموين تطرح أسماك مجمدة بأسعار أقل بـ40%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن طرح كميات كبيرة من الأسماك المجمدة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ التابعة لها بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنسبة 40%، وذلك في اطار استراتيجية الدولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن، موضحة أنه سيتم طرح كيلو السمك البوري المجمد بسعر 35 جنيها، وكيلو السمك المكرونة بسعر 30 جنيها، وكيلو السمك "الماكريل" الياباني بسعر 25 جنيها، كما سيتم طرح كيلو السمك البلطي الأسواني بسعر 21 جنيها.
رئيس -الاركان -محمد -فريد-يتابع-التنسيق العسكرى

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع للدفاع الجوي

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي تنفذه إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي بالقوات المسلحة. وتضمن المشروع عرض تقرير الكفاءة القتالية، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين الوحدات، لصد الهجمات الجوية المُعادية وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة بالدولة. وناقش رئيس الأركان، القادة والضباط في أسلوب اتخاذ القرار المناسب لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.
الرئيس-السيسى

نواب يعلقون على كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة تدشين بداية حقبة جديدة في تاريخ مصر، وأسست لدور جديد تلعبه إقليميا ودوليا ووضعت لنفسها مكانة تستحقها عالميا، إضافة إلى أنها أعلنت عن قدرة مصر في استعادة الأمن الإقليمي لأمتها العربية. وقال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة السيسي كانت شاملة وقوية جدا، وتناولت ملفات عدة كحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب وحق الفلسطينيين، وما يحدث في الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب.
بسام-راضي-المتحدث-الرسمي-لرئاسة-الجمهورية

متحدث الرئاسة يعلق على بيان السيسي بالأمم المتحدة

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد أرفع منصة دبلوماسية سياسية في العالم، ومحفلا هاما لكل زعماء العالم ورؤساء الدول والملوك للاجتماع سنويا، وإلقاء البيانات من قبل الوفود الدبلوماسية والتي تعكس مواقفها التي تضم القضايا العالمية التنموية والتجارية والاقتصادية والأمن ومكافحة الإرهاب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وذلك بحسب تصريحات خاصة للقناة الأولى على التلفزيون المصري.
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نفوق-الاسماك-في-نهر-النيل (10)

إعدام 34 طن أسماك نافقة قبل بيعها في أسواق البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة تشكيل لجان متابعة من البيئة والتموين والصحة والطب البيطري، لضبط الأسماك النافقة في نهر النيل فرع رشيد قبل بيعها في الأسواق، حيث تم ضبط 34 طن أسماك نافقة من البوري والطوبار وتم إعدامهم بالمدافن الصحية حتى لا تتسرب الأسماك للأسواق مرة أخرى، حيث شهد نهر النيل فرع رشيد بمراكز إدكو ورشيد والمحمودية وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة كارثة حقيقية بعد نفوق الأسماك فى نهر النيل فرع رشيد. وانتشرت كميات كبيرة من الأسماك نافقة في وجود عدد من الصيادين والمواطنين يتجهون إلى صيد الأسماك وهى نافقة لبيعها في الأسواق بأسعار منخفضة.
نفوق-الاسماك-في-نهر-النيل (9)

نفوق 25 طن أسماك في نهر النيل بأدكو ورشيد (صور)

شهد، اليوم الأحد، نهر النيل فرع رشيد بمركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، كارثة بعد نفوق أكثر من 25 طن أسماك في النهر، إذ انتشرت كميات كبيرة من الأسماك نافقة في نهر النيل أمام محطة مياه رشيد وبحيرة إدكو، وتوجه عدد من الصيادين والمواطنين إلى صيد الأسماك النافقة لبيعها في الأسواق بأسعار منخفضة داخل الأسواق، ما أدى إلى شن الحملات المكثفة على الأسواق وضبط الكمية المعلنة ودفنها في المدفن الصحي بكوم حمادة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار وزارة الري وشركة مياه الشرب للتأكد من سلامة المياه.
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جمعة وعلام يحتفلان بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة. وجاءت خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله عز وجل"، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.
وزير-النقل-كامل-الوزير-في-البحيرة (6)

وزير النقل يلغي مزلقان أبو حمص القديم (صور)

وجه اللواء كامل الوزير وزير النقل، بعمل الصيانة اللازمة للمظلات والأعمدة الكهربائية على محطة مزلقان أبو حمص، وإقامة سور موازي لرصيف المحطة للفصل بين حدود المحطة والتجمعات السكانية، كما قرر إلغاء المزلقان القديم واستكمال الأعمال في المزلقان الجديد ودراسة إنشاء كوبرى جديد أعلى المزلقان القديم في الخطة القادمة، جاء ذلك في إطار زيارته التفقدية اليوم لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولي الهيئة.
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