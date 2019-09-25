ضبط عصابة «تهريب الشباب للخارج» في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز الرياض، سبق اتهامه فى قضيتي استقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد، باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.

تم استهداف المتهم المطلوب وضبطه بمحل الشركة الخاصة به وضبط معه أحد الأشخاص، مقيم بمركز الرياض، سبق اتهامه فى 4 قضايا "أموال عامة- نصب" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير"، وأسفر الضبط والتفتيش عن ضبط 4 كشوفات لموافقات أمنية منسوب صدورها لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية وتأشيرة إحدى الدول العربية "يشتبه