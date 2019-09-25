حلم كلوب (2).. كفاحي لا يقارن بمغامرة صلاح وماني
قصص طريفة ومواقف صعبة مر بها يورجن كلوب شكلت شخصيته التي يعشقها كل مُحب لكرة القدم، وجعلت منه المدرب الأفضل في العالم في عام 2019، بحسب اختيارات «فيفا»
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
يورجن كلوب
بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune".
وفي الحلقة الأولى من السلسلة التي نستعرضها، سلط كلوب الضوء على خطابه الحماسي المحرج والمضحك عندما كان مدربًا لبروسيا دورتموند.
وفي الحلقة الثانية، يسلط كلوب الضوء على قصة كفاحه في بدايته كما أتى على لسانه كالآتي:
تشرفت بتتويجي بجائزة أفضل مدرب في العالم من قبل "فيفا" ليلة أمس، ولكن في الحقيقة لا أحب
وفي الحلقة الأولى من السلسلة التي نستعرضها، سلط كلوب الضوء على خطابه الحماسي المحرج والمضحك عندما كان مدربًا لبروسيا دورتموند.
وفي الحلقة الثانية، يسلط كلوب الضوء على قصة كفاحه في بدايته كما أتى على لسانه كالآتي:
تشرفت بتتويجي بجائزة أفضل مدرب في العالم من قبل "فيفا" ليلة أمس، ولكن في الحقيقة لا أحب الوقوف على المسرح وأنا أحمل الكأس وحدي، فكل ما حققته في تلك اللعبة لم يكن ليحدث بدون الأشخاص من حولي، ليس فقط اللاعبين، ولكن أسرتي وأبنائي وكل واحد وُجد معي منذ البداية، عندما كنت شخصا عاديا.
بأمانة، عندما كنت أبلغ من العمر 20 عامًا، إذا أتى إليَّ شخص من المستقبل وأخبرني بأن كل هذا سيحدث في حياتي، لم أكن لأصدقه، وإذا أتى إليّ مايكل جي فوكس (ممثل) بنفسه وأخبرني بأن ذلك سيحدث، لَكنت سأخبره بأنه مستحيل.
عاصرت في حياتي عندما كنت أبلغ من العمر 20 عامًا لحظة غيرت حياتي بصورة تامة، كنت أرى نفسي لا أزال طفلًا، ولكنى أصبحت في الوقت ذاته أبا، لم يكن ذلك الوقت المثالي، فكنت ألعب كرة القدم على صعيد الهواة، وأذهب في الصباح إلى الجامعة، وكي أتحصل على أموال الجامعة، كنت أعمل في مستودع، كان يتم تخزين الأفلام به من أجل عرضها في السينما، فلم يكن هناك ما يعرف بالـDVD، هذا كان في ثمانينيات القرن الماضي، كانت الشاحنات تأتي في الساعة السادسة لتحصل على الأفلام الجديدة، وكان دوري هو إنزال وتحميل العدد المعدنية الكبيرة، كانت ثقيلة للغاية، كنت أصلي بأن لا يتم عرض فيلم من 4 بكرات، مثل "Ben-Hur"، فحينها تمر بيوم سيئ للغاية.
كنت أنام 5 ساعات كل ليلة، وأذهب إلى المستودع كل صباح، وبعدها أذهب لتلقي المحاضرات، وفي المساء أذهب للتدرب، وأعود بعدها إلى المنزل في محاولة لقضاء بعض الوقت مع ابني، كانت تلك فترة صعبة للغاية، ولكنها علمتني الحياة الحقيقية.
كان يجب أن أكون شخصًا جادا منذ صغري، كان أصدقائي يخبروني بضرورة الذهاب إلى الحانة في المساء، وكانت كل عظمة في جسدي تقول: نعم، اذهب، ولكن بالطبع لم أتمكن، فأنا لم أعد أعيش لنفسي فقط، فالأطفال لا يهتمون بما إذا كنت مرهقا وترغب في النوم.
عندما تشعر بالقلق على مستقبل شخص صغير أنت السبب في جلبه إلى هذا العالم، هذا هو القلق الحقيقي، هذه هي الصعوبة الحقيقية، فكل ما يحدث في أرض الملعب لا يمكن مقارنته بذلك.
في بعض الأحيان يتساءل البعض: لماذا أنا مبتسم دائمًا، حتى إذا خسرت مباراة؟ وهذا بسبب إنجابي لابني، وحينها أدركت أن كرة القدم ليست مسألة حياة أو موت، فنحن لن ننقذ حياة آخرين، ويجب ألا تكون كرة القدم سببًا في بث الكراهية والبؤس، فكرة القدم يجب أن تتعلق بالإلهام والسعادة، خاصة للأطفال.
شاهدت ما يمكن أن تفعله تلك الكرة الصغيرة في حياة الكثير من اللاعبين، فالمغامرة الشخصية لحياة لاعبين مثل محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وغيرهم، لا تُصدق، فالصعوبات التي واجهتها كرجل صغير في ألمانيا لا يمكن مقارنتها بما نجح هؤلاء في تخطيه من مصاعب، لقد مروا بالكثير من اللحظات التي كان من السهل عليهم الاستسلام خلالها، ولكنهم رفضوا المغادرة. هم ليسوا آلهة، هم فقط لا يتركون حلمهم.
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