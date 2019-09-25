حلم كلوب (2).. كفاحي لا يقارن بمغامرة صلاح وماني

قصص طريفة ومواقف صعبة مر بها يورجن كلوب شكلت شخصيته التي يعشقها كل مُحب لكرة القدم، وجعلت منه المدرب الأفضل في العالم في عام 2019، بحسب اختيارات «فيفا»

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

يورجن كلوب

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune".

وفي الحلقة الأولى من السلسلة التي نستعرضها، سلط كلوب الضوء على خطابه الحماسي المحرج والمضحك عندما كان مدربًا لبروسيا دورتموند. وفي الحلقة الثانية، يسلط كلوب الضوء على قصة كفاحه في بدايته كما أتى على لسانه كالآتي: تشرفت بتتويجي بجائزة أفضل مدرب في العالم من قبل "فيفا" ليلة أمس، ولكن في الحقيقة لا أحب