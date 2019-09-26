كيف تتخلص من البشرة الجافة خلال الخريف؟

الحرارة تعتبر أحد أعداء الجلد الجاف، لذا عليك ارتداء ملابس قطنية، إذا كنت تعاني من حساسية الجلد الجاف، وحاول قدر الإمكان عدم الخروج في الساعات الأولى من النهار

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

البشرة الجافة

المشكلات الجلدية هي أكثر ما يعاني منه العديد من الأشخاص، يحاول البعض التغلب عليها والبعض الآخر يفعل العديد من العادات غير الصحية، التي تؤدي إلى زيادة تفاقم الحساسية، لذا يجب التعامل بحرص شديد إذا كنت من ذوي البشرة الحساسة والبشرة الجافة، ففي حالة البشرة الجافة قد يصل الأمر إلى حساسية مؤلمة الأعراض، بما في ذلك التهيج والحكة المستمرة واحمرار الجلد، إذ يجب استخدام زيت جوز الهند، من أجل إعادة الترطيب والحيوية للبشرة، وذلك وفقًا لما صرح به موقع "stylecraze".

البشرة المتوهجة والرطبة تعتبر أحد الأشياء الأساسية التي نأمل جميعنا في الحصول عليها، ولكن لعدة أسباب، البشرة المثالية تظل حلما يصعب الوصول إليه بالنسبة لعديد من الأشخاص، يوجد ثلاثة أنواع من البشرة: البشرة الدهنية والجافة والمختلطة، ونتيجة التعرض لبعض من العوامل الخطيرة، تتغير طبيعة بشرتنا، ونصبح في