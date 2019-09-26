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كيف تتخلص من البشرة الجافة خلال الخريف؟

الحرارة تعتبر أحد أعداء الجلد الجاف، لذا عليك ارتداء ملابس قطنية، إذا كنت تعاني من حساسية الجلد الجاف، وحاول قدر الإمكان عدم الخروج في الساعات الأولى من النهار
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
البشرة الجافة
البشرة الجافة
المشكلات الجلدية هي أكثر ما يعاني منه العديد من الأشخاص، يحاول البعض التغلب عليها والبعض الآخر يفعل العديد من العادات غير الصحية، التي تؤدي إلى زيادة تفاقم الحساسية، لذا يجب التعامل بحرص شديد إذا كنت من ذوي البشرة الحساسة والبشرة الجافة، ففي حالة البشرة الجافة قد يصل الأمر إلى حساسية مؤلمة الأعراض، بما في ذلك التهيج والحكة المستمرة واحمرار الجلد، إذ يجب استخدام زيت جوز الهند، من أجل إعادة الترطيب والحيوية للبشرة، وذلك وفقًا لما صرح به موقع "stylecraze".
البشرة المتوهجة والرطبة تعتبر أحد الأشياء الأساسية التي نأمل جميعنا في الحصول عليها، ولكن لعدة أسباب، البشرة المثالية تظل حلما يصعب الوصول إليه بالنسبة لعديد من الأشخاص، يوجد ثلاثة أنواع من البشرة: البشرة الدهنية والجافة والمختلطة، ونتيجة التعرض لبعض من العوامل الخطيرة، تتغير طبيعة بشرتنا، ونصبح في
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«8 لا تناسب الجميع».. اعرف ساعات نومك من عمرك

من المعروف أن النوم 8 ساعات مهم يوميا، ولكن هل عدد تلك الساعات مناسب لجميع الفئات؟.. ووفقا لما قالته أخصائية النوم أوليفيا أريتزولو، فإن أسطورة النوم لـ8 ساعات لا يوجد لها مقاييس، حيث قد لا تناسب الجميع. من العشرينيات وحتى الخمسينيات في العمر، شاركت أوليفيا عدد ساعات النوم التي تحتاجها الفئات العمرية المختلفة بالإضافة إلى أسلوب الحياة الذي يتبعه كل فرد، وذلك لأن النوم يحافظ على الصحة ويحمي من الإجهاد، ولهذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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«الإجهاد أو مشكلات القلب».. أسباب المشي أثناء النوم

في الغالب سمعت عن المشي أثناء النوم، كما شاهدته في الأفلام القديمة، سواء العربية أو الأجنبية وظهر في كثير من المشاهد الكوميدية، حيث يعاني الأشخاص الذين لديهم اضطراب يسمى somnambulism المسؤول عن سلوك المشي أثناء النوم. أحد الجوانب الغريبة لهذا الاضطراب هو أن الشخص قد ينسى حادث المشي بعد أن يستيقظ، وعلى الرغم من إصابة الأشخاص الأقل من 10 سنوات بهذا الاضطراب فإنه حتى البالغون قد يعانون من هذه المشكلة. قد تكون عيون الشخص مفتوحة أثناء المشي، لكن هذه المشكلة يمكن أن تكون وراثية أيضا، وغالبا ما يتضمن الاضطراب أكثر من المشي البسيط.
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ابنك يتعلم ببطء.. قد يكون بسبب اضطراب «الديسليكسيا»

تُعرف الديسليكسيا أيضًا باسم "إعاقة القراءة"، وتؤثر على مناطق المخ التي تتعامل مع اللغة. الأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة لديهم ذكاء طبيعي وعادة ما يكون لديهم رؤية طبيعية.. يمكن أن ينجح معظم الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة في المدرسة من خلال برنامج تعليمي متخصص، كما يلعب الدعم العاطفي أيضًا دورًا مهما، على الرغم من عدم وجود علاج لعسر القراءة، إلا أن التقييم والتدخل المبكرين يؤديان إلى أفضل النتائج، في بعض الأحيان لا يتم تشخيص عسر القراءة لسنوات ولا يتم التعرف عليه حتى مرحلة البلوغ، ولكن لم يفت الأوان بعد لطلب المساعدة.
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