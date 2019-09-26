كيف تتخلص من البشرة الجافة خلال الخريف؟

الحرارة تعتبر أحد أعداء الجلد الجاف، لذا عليك ارتداء ملابس قطنية، إذا كنت تعاني من حساسية الجلد الجاف، وحاول قدر الإمكان عدم الخروج في الساعات الأولى من النهار
المشكلات الجلدية هي أكثر ما يعاني منه العديد من الأشخاص، يحاول البعض التغلب عليها والبعض الآخر يفعل العديد من العادات غير الصحية، التي تؤدي إلى زيادة تفاقم الحساسية، لذا يجب التعامل بحرص شديد إذا كنت من ذوي البشرة الحساسة والبشرة الجافة، ففي حالة البشرة الجافة قد يصل الأمر إلى حساسية مؤلمة الأعراض، بما في ذلك التهيج والحكة المستمرة واحمرار الجلد، إذ يجب استخدام زيت جوز الهند، من أجل إعادة الترطيب والحيوية للبشرة، وذلك وفقًا لما صرح به موقع "stylecraze".
البشرة المتوهجة والرطبة تعتبر أحد الأشياء الأساسية التي نأمل جميعنا في الحصول عليها، ولكن لعدة أسباب، البشرة المثالية تظل حلما يصعب الوصول إليه بالنسبة لعديد من الأشخاص، يوجد ثلاثة أنواع من البشرة: البشرة الدهنية والجافة والمختلطة، ونتيجة التعرض لبعض من العوامل الخطيرة، تتغير طبيعة بشرتنا، ونصبح في
البشرة المتوهجة والرطبة تعتبر أحد الأشياء الأساسية التي نأمل جميعنا في الحصول عليها، ولكن لعدة أسباب، البشرة المثالية تظل حلما يصعب الوصول إليه بالنسبة لعديد من الأشخاص، يوجد ثلاثة أنواع من البشرة: البشرة الدهنية والجافة والمختلطة، ونتيجة التعرض لبعض من العوامل الخطيرة، تتغير طبيعة بشرتنا، ونصبح في حيرة!
ما البشرة الجافة؟
الجلد الجاف حالة مرضية شائعة عند العديد من الأشخاص، وتزداد بشكل كبير في فترتي الخريف والشتاء، وتعرف أيضًا باسم التهاب الجلد العصبي، تحدث نتيجة قلة ترطيب البشرة أو الزيوت، وينتج عنها بقع جافة في البشرة، قد تصل إلى حساسية شديدة إذا لم يتم علاجها، إضافة إلى ذلك، يحدث جفاف الجلد نتيجة بعض من العوامل الداخلية والخارجية، فالعوامل الخارجية تتمثل في الرطوبة المنخفضة، وانخفاض درجات الحرارة أي في الأيام الباردة، إضافة إلى صابون الاستحمام الذي لا يحتوي على معدلات عالية من المرطبات، أو استخدام نوع رديء، بينما تتمثل العوامل الداخلية في العمر والجينات، وتاريخ العائلة من الأمراض الجلدية، مثل الحساسية، كما أن التهاب الجلد يتسبب في الجفاف.
تحاول التغلب على الوزن الزائد؟.. خذ البروبيوتيك
طرق علاج حساسية الجلد الجاف
توجد العديد من العلاجات المتنوعة للتخلص من جفاف الجلد، وما يلي بعض منها:
ابنك يتعلم ببطء.. قد يكون بسبب اضطراب «الديسليكسيا»
1- الترطيب المستمر
من أهم العلاجات الفعالة للتخلص من الجلد الجاف هو الترطيب، إذ عليك بشراء مرطب فعال وتطبيقه على المنطقة الجافة، وسيكون فعالا بشكل كبير، وإذا كانت الالتهابات شديدة وبالغة الخطورة، عليك استخدام مرطبات تحتوي على اليوريا أو حمض اللبنيك، تعمل هذه المكونات على إعادة المياه إلى البشرة، ومن أفضل أنواع المرطبات: الفازلين، كما توجد بعض من الزيوت الحيوية الفعالة بشكل كبير، على سبيل المثال زيت اللوز يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة التي تعيد حيوية البشرة ونضارتها، كفيتامينات (E، A، B)، التي تعمل على إزالة علامات التمدد وخطوط الوجه.
صداع وغثيان.. تجنب الإفراط في تناول المياه
2- التغيير في أسلوب الحياة
يعتبر أهم العوامل الأساسية في التخلص من جفاف الجلد، فكثير من الحالات المرضية المتعلقة بالجلد مثل الأكزيما والصدفية والتهاب الجلد، تؤدي إلى عدم توازن صحي في البشرة، كما أن أسلوب الحياة غير الصحي أو المرهق يؤدي إلى التهاب شديد في البشرة، فيجب عليك الحفاظ على العادات الصحية لتجنب مثل هذه الحالات المرضية، كما يجب تجنب العوامل المحفزة، مثل التلوث وانخفاض درجات الحرارة.
أنت عرضة للأنفلونزا في الشتاء.. اعرف السبب الحقيقي
3- ارتداء ملابس خفيفة
الحرارة تعتبر أحد أعداء الجلد الجاف، لذا عليك ارتداء ملابس قطنية، إذا كنت تعاني من حساسية الجلد الجاف، وحاول قدر الإمكان عدم الخروج في الساعات الأولى من النهار، كما يجب استخدام المرطبات يوميًّا، والاستحمام بشكل منتظم.
كيف تتعاملين مع أول نزلة برد لطفلك المولود حديثا؟