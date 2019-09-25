حلم كلوب (3).. كيف أضاع فرصة مشاهدة هدف أوريجي؟

قصص طريفة ومواقف صعبة مر بها يورجن كلوب شكلت شخصيته التي يعشقها كل محب لكرة القدم، وجعلت منه المدرب الأفضل في العالم في عام 2019، بحسب اختيارات «فيفا»

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر، سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من "فيفا"، واحتفالا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع players tribune، كما يتحدث هو بنفسه كالآتي:

أعتقد أن 98% من كرة القدم تتعلق بكيفية التعامل مع الإخفاق، وقدرتك على الحفاظ على الابتسامة وإيجاد السعادة في المباراة في اليوم التالي، أتعلم دائمًا من أخطائي منذ البداية، ولا يمكن نسيان أول قصة. حصلت على وظيفتي في ماينز عام 2001، في النادي الذي لعبت له لمدة 10 أعوام، كانت المشكلة أن جميع اللاعبين حينها

أعتقد أن 98% من كرة القدم تتعلق بكيفية التعامل مع الإخفاق، وقدرتك على الحفاظ على الابتسامة وإيجاد السعادة في المباراة في اليوم التالي، أتعلم دائمًا من أخطائي منذ البداية، ولا يمكن نسيان أول قصة.

حصلت على وظيفتي في ماينز عام 2001، في النادي الذي لعبت له لمدة 10 أعوام، كانت المشكلة أن جميع اللاعبين حينها كانوا أصدقائي، وفي ليلة واحدة، أصبحت أنا رئيسهم في الوقت الذي كانوا ينادوني فيه "كلوبو".



عندما تطلب مني الأمر الإعلان عن قائمة المباراة الأولى، رأيت أنه من الأفضل أن أخبر كل لاعب في وجهه، حسنًا، كانت تلك خطة سيئة للغاية، فكانت الغرف في الفندق تضم اثنين من اللاعبين، وبالتالي كان يتوجب عليَّ الجلوس مع اثنين من اللاعبين وإخبار أحدهما بأنه سيبدأ مباراة غدٍ، أدركت سوء الخطة عندما وجدت اللاعب الثاني ينظر في عيني ويقول: كلوبو، لماذا؟



في معظم الوقت لا أجد أي إجابة، وكانت الإجابة الوحيدة لديّ: لا يمكننا بدء المباراة سوى بـ11 لاعبا فقط، لسوء الحظ، أجبرت على اتباع تلك الطريقة 8 مرات أخرى، أمام 18 لاعبا في 9 غرف، اثنان يجلسان على السرير وتخبر لاعبا بأنه سيشارك والآخر لا، وفي كل مرة كان الرد: "ولكن، كلوبو، لماذا؟".



الأمر كان مؤلما بالنسبة لي، كانت هذه هي أول مرة من مرات كثيرة مررت فيها بمواقف صعبة كمدرب، ماذا تفعل؟ فقط تتعلم من ذلك الموقف، إذا كنت لا تصدقني، عليك التفكير في الأمر، أعظم تتويج حصلت عليه كمدرب ولد من كارثة بدأت بها.



الخسارة 3-0 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كانت من أسوأ النتائج التي يمكن تخيلها، وعندما كنا نحضر لمباراة الإياب، كان حديثي مع اللاعبين مباشرًا، لم تكن هناك قصة روكي هذه المرة، كنت أتحدث فقط عن الخطط، ولكني أخبرتهم بالحقيقة، علينا خوض المباراة دون اثنين من أفضل المهاجمين في العالم، كل العالم في الخارج يقول إن الأمر غير ممكن، وكي نتمتع بالأمانة، ربما كان الأمر مستحيلا بالفعل، ولكن كونكم أنتم من سيخوض المباراة، فنحن نملك فرصة.



آمنت كثيرًا بذلك، الأمر لم يتعلق بقدراتهم كلاعبين، ولكن تعلق بكونهم بشرا، وبكل ما تخطوه في حياتهم في السابق، الأمر الوحيد الذي أضفته، أنه إذا فشلنا، فعلينا الفشل بأجمل طريقة ممكنة.



بالطبع، كان من السهل بالنسبة لي قول تلك الكلمات، فأنا الشخص الذي يقف على الخط، الأمر الأصعب يقع على عاتق اللاعبين الذين يتوجب عليهم فعل ذلك، ولكن بفضل هؤلاء اللاعبين، و54 ألف متفرج في الأنفيلد، حققنا المستحيل.



أجمل شيء في كرة القدم أنه لا يمكنك فعل أي شيء وحدك، أي شيء، صدقني، ولسوء الحظ أكثر لحظة لا تصدق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في حقيقة الأمر لم أشاهدها، ربما هذا يلخص حياة مدرب الكرة، ولكني في حقيقة الأمر لم أشاهد عبقرية تريتد ألكسندر أرنولد، فقط شاهدت الكرة تخرج من الركلة الركنية، شاهدت أرنولد يذهب لتسديدها وشاكيري يلحق به، ومن ثم أدرت ظهري حيث كنا نستعد لإجراء تبديل، كنت أتحدث مع مساعدي.



بعدها استمعت للكثير من الضجيج، التفت إلى الملعب، ووجدت الكرة تسكن الشباك، التفت بعدها مباشرة إلى مقاعد البدلاء تجاه بين وودبورن، وقلت: ماذا حدث؟ وأخبرني بأنه لا يملك أي فكرة، حينها أثير جنون ملعب الأنفيلد، كنت بالكاد أسمع مساعدي الذي كان يخبرني هل سنتمسك بإجراء نفس التبديل أم لا.



لا يمكن نسيان تلك الجملة منه، هل تتخيل 18 عامًا هي عمر مسيرتي مدربا شاهدت خلالها ملايين الساعات من تلك اللعبة، ولم أشاهد واحدة من أفضل اللقطات في تاريخ اللعبة؟! بعد تلك المباراة شاهدت إعادة هدف أوريجي 500 ألف مرة.



بعد المباراة ذهبت إلى غرفتي، لم أكن بحاجة إلى شرب الجعة، فقط جلست وفي يدي زجاجة مياه في صمت، فقط أبتسم، شعرت بأني لا يمكننى وصف ما حدث بالكلمات، عندما عدت إلى المنزل وجدت العائلة والأصدقاء، الجميع في احتفالات صاخبة، ولكني كنت مرهقا للغاية، ذهبت إلى السرير وحظيت بأفضل نوم في حياتي.



كانت اللحظة الأفضل عندما استيقظت اليوم التالي وأدركت أن الأمر حقيقة، بالنسبة لي كرة القدم هي مصدر الإلهام الأكبر من السينما، استيقظت اليوم التالي ووجدت أن السحر حقيقة، تغلبت على دراجو بالفعل.



أفكر في ذلك الأمر منذ شهر يونيو الماضي، عندما تحصلنا على كأس دوري أبطال أوروبا وبدأنا نطوف به شوارع ليفربول، لا أجد كلمات مناسبة لوصف مشاعر ذلك اليوم، كنا نقف في الحافلة، وفي كل مرة نظن أن الأمر انتهى وأنه من المستحيل أن نجد أشخاصا آخرين في شوارع المدينة، ننعطف بعدها في شارع آخر ونجد آخرين، إذا كان بمقدوري إخراج كل العواطف والإثارة والحب الذي شعرت به في ذلك اليوم في الهواء، لصار العالم مكانا أفضل.