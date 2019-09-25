رياضة

حلم كلوب (3).. كيف أضاع فرصة مشاهدة هدف أوريجي؟

قصص طريفة ومواقف صعبة مر بها يورجن كلوب شكلت شخصيته التي يعشقها كل محب لكرة القدم، وجعلت منه المدرب الأفضل في العالم في عام 2019، بحسب اختيارات «فيفا»
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
ليفربول
ليفربول
بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر، سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من "فيفا"، واحتفالا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع players tribune، كما يتحدث هو بنفسه كالآتي:
أعتقد أن 98% من كرة القدم تتعلق بكيفية التعامل مع الإخفاق، وقدرتك على الحفاظ على الابتسامة وإيجاد السعادة في المباراة في اليوم التالي، أتعلم دائمًا من أخطائي منذ البداية، ولا يمكن نسيان أول قصة. حصلت على وظيفتي في ماينز عام 2001، في النادي الذي لعبت له لمدة 10 أعوام، كانت المشكلة أن جميع اللاعبين حينها
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الأهلي-و كانو-سبورت (3)

تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد كانو سبورت

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف مشجع، الأهلي حقق الفوز على نظيره كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
كلوب وصلاح

حلم كلوب (2).. كفاحي لا يقارن بمغامرة صلاح وماني

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune".
بيراميدز (1)

بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تستعد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التى من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليصبح بيراميدز مطالبا بالفوز في الجزائر أو التعادل بأكثر من هدف لاستمرار مشواره في البطولة الإفريقية، وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم ببيراميدز ظهور المهاجم الغاني جون أنتوي، وفي المقابل يغيب مدافع الفريق علي جبر عن رحلة الجزائر المقبلة.
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كلوب وصلاح

حلم كلوب (2).. كفاحي لا يقارن بمغامرة صلاح وماني

بحماس منقطع النظير وشغف لا نظير له، خطف المدرب الألماني يورجن كلوب قلوب عشاق كرة القدم، فهو المدرب الذي يبحث عن التحديات بدايةً من ماينز وصولا إلى بروسيا دورتموند الذي صنع منه بأقل تكلفة ممكنة وحشًا لا يُقهر سيطر على الدوري الألماني، لينقل تجربته وحماسه إلى ليفربول مكللًا جهوده الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليستحق عن جدارة لقب أفضل مدرب في العالم، تلك الجائزة التي حصل عليها من «فيفا»، واحتفالًا بتلك المناسبة سلط كلوب الضوء على أبرز اللحظات المؤثرة في مسيرته لموقع "players tribune".
محمد صلاح

صلاح بعد حذف اسم وعلم مصر: مش هيعرفوا يغيروا حبي ليكي

أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"، بعدما قام بحذف وصفه لاعبًا في منتخب مصر وحذَف أيضًا علم مصر من على حسابه الرسمي، وذلك ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع.
صلاح-وماني‎

كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".
محمد صلاح

صلاح يكشف أسباب صعوبة مواجهة نيوكاسل وهدف ليفربول

أكد الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة عندما يلاقي نظيره نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، عقب تتويجه بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، قائلا: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري وحققنا نتائج جيدة.. لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر الأوروبي، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها".
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