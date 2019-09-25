كيف ردت إيران على البيان الأوروبي حول هجوم «أرامكو»؟

الرئيس الإيراني وصف الاتهام الموجه إلى طهران حول الهجمات على منشآت أرامكو السعودية بـ"اتهامات لا أصل لها"، داعيا دول أوروبا إلى الالتزام بتعهداتها حيال الاتفاق النووي
جاء البيان الأوروبي حول الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية ليؤكد مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي نفط بالمملكة في 14 سبتمبر الماضي.
ففي بيان مشترك لحكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد أنه "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، ليس هناك تفسير آخر". داعيا طهران إلى "الإحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد".
وأضاف البيان أنه "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".
وأوضح أن "الهجمات تسلط الضوء على الحاجة على وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف".
سبق هذا البيان
وأضاف البيان أنه "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".
وأوضح أن "الهجمات تسلط الضوء على الحاجة على وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف".
سبق هذا البيان المشترك إعلان بوريس جونسون، أن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان وأنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.
ويبدو أن هجمات أرامكو ستخنق "دبلوماسية إيران" بالأمم المتحدة، حيث تمكنت السعودية من إدارة ملف الهجوم على منشأتي أرامكو بحنكة عالية، ونجحت في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته عن الأمن والسلم الدوليين، بعد أن ثبت وقوف نظام طهران خلف الهجمات الإرهابية.
ففي كلمته الافتتاحية أمام أعمال الدورة الـ74 للأمم المتحدة في نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين، منتصف سبتمبر الجاري "أمر لا يمكن القبول به".
استياء إيراني
وردا على البيان المشترك الثلاثي، رفضت إيران اتهامها بأنها وراء الهجوم على منشآت نفط سعودية.
فقد أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن استيائه من البيان المشترك، خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.
وأوضح البيان أن روحاني وجونسون تناولا خلال اللقاء الاتفاق النووي وعددا من القضايا الإقليمية.
روحاني وصف الاتهام الموجه إلى طهران بخصوص الهجمات على منشآت أرامكو السعودية بـ"اتهامات لا أصل لها"، داعيا الدول الثلاث إلى الالتزام بتعهداتها حيال الاتفاق النووي.
وتابع روحاني: "نعرب عن حزننا واستيائنا حيال البيان المشترك لفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهذا البيان لا فائدة منه في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة".
كما علق وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قائلا: "إن الدول الثلاث التي أصدرت هذا البيان تردد الاتهامات الأمريكية السخيفة".
وقال على حسابه على تويتر "حل هذه الأزمة يتمثل في حشد الإرادة لصياغة مسار مستقل، وليس التحول إلى ببغاء يكرر ادعاءات الولايات المتحدة السخيفة وطلبات تتعارض مع الاتفاق النووي".
ورفض عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحات جونسون ووصفها بأنها ما هي إلا "جهود بلا طائل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متهما بريطانيا بأنها "تبيع أسلحة قاتلة للسعودية"، بحسب الـ"بي بي سي".
تطور غير مسبوق
الكاتب والباحث السياسي عبد الله الجنيد رأى أن "الموقف الدولي كان واضحا بشأن هجوم أرامكو والجهة التي تقف وراءه"، واصفا البيان الثلاثي بـ"التطور غير المسبوق".
وأضاف "إنه أمر مهم أن نرى أوروبا موحدة في توجيه اتهام مباشر لإيران وهم على أعتاب أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك ما لمسناه من الكلمة الواضحة للرئيس الأمريكي ترامب في ذلك الاتجاه".
وأضاف الجنيد: "يبدو أن هناك أكثر من توافق في عملية توظيف أدوات ضغط على إيران من خلال وجود عموم هذه القيادات في نيويورك". مؤكدا: "لا صفقة جديدة قبل الامتثال للصفقة الحالية"، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز".
واتهمت المملكة والولايات المتحدة، اللتان انضمت إليهما بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعا، بينما اعتبرت روسيا أنه من السابق لأوانه توجيه اتهامات إلى أي جهة حاليا.