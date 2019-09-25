كيف ردت إيران على البيان الأوروبي حول هجوم «أرامكو»؟

الرئيس الإيراني وصف الاتهام الموجه إلى طهران حول الهجمات على منشآت أرامكو السعودية بـ"اتهامات لا أصل لها"، داعيا دول أوروبا إلى الالتزام بتعهداتها حيال الاتفاق النووي

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

روحاني

جاء البيان الأوروبي حول الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية ليؤكد مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي نفط بالمملكة في 14 سبتمبر الماضي. ففي بيان مشترك لحكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد أنه "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، ليس هناك تفسير آخر". داعيا طهران إلى "الإحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد".

وأضاف البيان أنه "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية". وأوضح أن "الهجمات تسلط الضوء على الحاجة على وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف". سبق هذا البيان