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كيف ردت إيران على البيان الأوروبي حول هجوم «أرامكو»؟

الرئيس الإيراني وصف الاتهام الموجه إلى طهران حول الهجمات على منشآت أرامكو السعودية بـ"اتهامات لا أصل لها"، داعيا دول أوروبا إلى الالتزام بتعهداتها حيال الاتفاق النووي
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
روحاني
روحاني
جاء البيان الأوروبي حول الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية ليؤكد مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي نفط بالمملكة في 14 سبتمبر الماضي. ففي بيان مشترك لحكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد أنه "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، ليس هناك تفسير آخر". داعيا طهران إلى "الإحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد".
وأضاف البيان أنه "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية". وأوضح أن "الهجمات تسلط الضوء على الحاجة على وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف". سبق هذا البيان
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مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية مرتبطة بإيران

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية على صلة بإيران، وفقا لـ"سكاي نيوز". يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من محاولة التفاف إيران على العقوبات الدولية، من خلال حلفائها في المنطقة. وأدرجت الخزانة الأمريكية أيضًا في وقت سابق شركة النفط الصينية "تشوهاى تشن رونج"، ورئيسها التنفيذي يو مين لي، على قائمة العقوبات، بذريعة "مواصلة شرائهم النفط من إيران". العقوبات الأمريكية أثارت أزمة كبيرة مع التنين الصيني، ودفعت رئيسها إلى الرد بالمثل على العقوبات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس إسرائيل يستعد لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

يعتزم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة مساء اليوم الأربعاء، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة أن ريفلين يدرس هذه الإمكانية بغض النظر عما إذا كان سيتم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين نتنياهو ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني جانتس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب "روسيا اليوم". وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الإسرائيلي، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة أزرق أبيض، بيني جانتس، ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة.
البرلمان-البريطاني

البرلمان البريطاني ينعقد مجددًا بعد هزيمة جونسون

يعقد النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، اجتماعاتهم البرلمانية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارها التاريخي باعتبار خطوة تعليق أعمال البرلمان أمرًا "غير شرعي". كانت المحكمة العليا البريطانية، قد اعتبرت القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، بوريس جونسون، بتعليق اجتماعات البرلمان غير قانوني، مما مثَل ضربة أثرت على سلطة جونسون، وتسببت في تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته. ويعارض النواب خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يطرحه جونسون، حيث صوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل "بريكست" ثلاثة أشهر.
انتخابات-اسرائيل

نتائج انتخابات إسرائيل: أرزق أبيض يتخطى الليكود

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، ارتفاع عدد مقاعد حزب الليكود إلى 32 مقعدا، بحصوله على مقعد إضافي على حساب كتلة "يهدوت هتوراه"، التي تراجعت إلى 7 مقاعد. وبينت النتائج، التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات الإسرائيلية والتي ستسلم، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا، والقائمة المشتركة العربية على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 8 مقاعد، وتحالف "إلى اليمين" حصل على 7 مقاعد، بينما تحالف "العمل-غيشير" 6 مقاعد، و"المعسكر الديموقراطي" حصل على 5 مقاعد.
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دونالد ترامب

أمريكا تُعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، واصفًا العقوبات بأنها تأتي على «أعلى مستوى». وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه أمر بفرض عقوبات جديدة على طهران، إذ قال في تغريدة له على تويتر:«لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران»، وفقًا لما ذكرته الـcnn. وتعد هذه الخطوة الأمريكية، الأولى تجاه إيران، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن والرياض، طهران بالوقوف وراءه.
روحان

إيران: إطلاق ناقلة النفط البريطانية خلال أيام

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنه سيتم إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية المحتجزة، خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. وفي 5 سبتمبر الماضي، أعلن مالك ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت في 19 يوليو الماضي، عن احتجاز الناقلة لدى عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد.
الاتحاد الأوروبي

15 مليار دولار من أوروبا في أينستكس للتعامل مع إيران

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبي ذو النور، اليوم الأحد، أن الدول الأوروبية وافقت على إيداع 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية للتعامل مع إيران "أينستكس" على ثلاث دفعات. وقال ذو النور: "إن الأوروبيين وافقوا على إيداع 15 مليار دولار في الآلية المالية الأوروبية مع إيران أينستكس، على ثلاث دفعات، وهذا المبلغ كدفعة أولية لتجارة النفط"، وفقا لـ"إرنا". وأضاف: "إذا لم تحصل تبادلات تجارية نفطية فلهم الحق في سحب هذه الأموال"، مشددا على أن الأوروبيين وعدوا برفع العقبات أمام التجارة مع الإيرانية.
جواد ظريف (2)

لن نفتح صندوق الطماطم.. تحذير إيراني بشأن الاتفاق النووي

"لن نفتح صندوق الطماطم من جديد"، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على إمكانية إجراء بلاده أي مفاوضات لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه لا إمكانية لهذا الأمر، بحسب "سي إن إن عربي". ظريف، حذّر في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارته إلى موسكو، من أن بلاده ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في حال لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الوقت المناسب.
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