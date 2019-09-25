التموين تطرح أسماك مجمدة بأسعار أقل بـ40%

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

أسماك - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن طرح كميات كبيرة من الأسماك المجمدة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ التابعة لها بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنسبة 40%، وذلك في اطار استراتيجية الدولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن، موضحة أنه سيتم طرح كيلو السمك البوري المجمد بسعر 35 جنيها، وكيلو السمك المكرونة بسعر 30 جنيها، وكيلو السمك "الماكريل" الياباني بسعر 25 جنيها، كما سيتم طرح كيلو السمك البلطي الأسواني بسعر 21 جنيها.

يذكر أنه يوم الأحد الماضي، جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ضرورة توافر أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في الأسواق، مشددا على أهمية قيام الجهات المعنيّة بالمتابعة الدورية للأسعار لحماية المواطنين من قيام البعض بالمغالاة في أسعار بعض السلع الاستراتيجية.وعرض وزير