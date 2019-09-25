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البرلمان البريطاني ينعقد مجددًا بعد هزيمة جونسون

تحرير:وكالات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني
يعقد النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، اجتماعاتهم البرلمانية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارها التاريخي باعتبار خطوة تعليق أعمال البرلمان أمرًا "غير شرعي". كانت المحكمة العليا البريطانية، قد اعتبرت القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، بوريس جونسون، بتعليق اجتماعات البرلمان غير قانوني، مما مثَل ضربة أثرت على سلطة جونسون، وتسببت في تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته. ويعارض النواب خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يطرحه جونسون، حيث صوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل "بريكست" ثلاثة أشهر.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في وقت سابق: إن "بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن (بريكست) للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، مما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس إسرائيل يستعد لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

يعتزم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة مساء اليوم الأربعاء، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة أن ريفلين يدرس هذه الإمكانية بغض النظر عما إذا كان سيتم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين نتنياهو ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني جانتس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب "روسيا اليوم". وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الإسرائيلي، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة أزرق أبيض، بيني جانتس، ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة.
انتخابات-اسرائيل

نتائج انتخابات إسرائيل: أرزق أبيض يتخطى الليكود

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، ارتفاع عدد مقاعد حزب الليكود إلى 32 مقعدا، بحصوله على مقعد إضافي على حساب كتلة "يهدوت هتوراه"، التي تراجعت إلى 7 مقاعد. وبينت النتائج، التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات الإسرائيلية والتي ستسلم، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا، والقائمة المشتركة العربية على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 8 مقاعد، وتحالف "إلى اليمين" حصل على 7 مقاعد، بينما تحالف "العمل-غيشير" 6 مقاعد، و"المعسكر الديموقراطي" حصل على 5 مقاعد.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

المحكمة العليا البريطانية: قرار تعليق البرلمان باطل

علقت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان. وأكدت المحكمة العليا، في بيان لها، أن كل ما يترتب على قرار تعليق البرلمان باطل وغير شرعي، موضحة أن قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان "غير قانوني". ورفضت المحكمة العليا في لندن، في وقت سابق، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية.
انقلاب حافلة

6قتلى و27 مصابا من المهاجرين إثر انقلاب شاحنة بتركيا

لقى 6 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 27 آخرون في تركيا، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في بلدة "الريحانية" التابعة لمحافظة "هتاي"، جنوبي البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز". وتعد تركيا من الدول التي تسجل أعدادا مرتفعة لضحايا حوادث السير، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقارب 10 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا، بسبب "حرب الطرق". ويشكل السائقون نحو 55% من قتلى حوادث السير في تركيا، بينما يمثل الراحلون الضحايا نسبة مهمة من الوفيات تصل إلى 19% .
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جون بيركو- رئيس- البرلمان -البريطاني

رئيس البرلمان البريطاني يعلن استقالته: آخر موعد 31 أكتوبر

أعلن رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، اليوم الإثنين، تنحيه عن منصبه بعد عِقد من شَغله، على أن تكون استقالته بداية من 31 أكتوبر على أقصى حدّ، منوها عن إمكانية تنحيه قبل ذلك الموعد حال تصويت المشرعين على إجراء انتخابات مبكرة، وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال بيركو أمام البرلمان، إنه وعد عائلته بمغادرة الوظيفة بعد 10 سنوات من الإقامة في قصر وِستمنستر، مضيفا: "خلال انتخابات 2017، وعدت زوجتي وأطفالي أنها ستكون آخر انتخابات، وأنا أنوي الوفاء بهذا الوعد، إذا صوت مجلس العموم الليلة على إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس وعضو في البرلمان مع انتهائه".
البرلمان-البريطاني

الحكومة البريطانية تعلن تعليق عمل البرلمان

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تعليق عمل البرلمان بعد انتهاء أعمال مجلس العموم هذه الليلة وحتى 14 من أكتوبر المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون إتاحة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحيث تغادر بريطانيا الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل، مضيفا أن الخروج دون الاتفاق عن الاتحاد الأوروبي سيمثل فشلا في الحكم.
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بأمر المحكمة.. رفض الطعن على قرار تعليق البرلمان البريطاني

رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية، وقال جونسون، يوم الأربعاء، إن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق.
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شقيق رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من الحكومة والحزب

تقدم جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، باستقالته من منصبه الوزاري والبرلماني، وفقا لـ"بي بي سي". ويبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أثارت الكثير من الغضب داخل الوسط السياسي، لا سيما في ظل خسارة الأخير تصويت حاسم في مجلس العموم حول دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون، لم تكن الضربة الأولى، فقد سبقها انشقاق 21 نائبا محافظا، وإعلان دعمهم لنواب المعارضة، الأمر الذي دفع جنسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
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