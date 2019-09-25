تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد كانو سبورت

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

الأهلي

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف مشجع، الأهلي حقق الفوز على نظيره كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

من جانبه، قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن مباراة العودة أمام كانو سبورت، تحظى بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، رغم الفوز الذي حققه الفريق في غينيا بهدفين دون رد. وأضاف قمصان: «نعم حققنا الفوز في غينيا في مباراة الذهاب،



من جانبه، قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن مباراة العودة أمام كانو سبورت، تحظى بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، رغم الفوز الذي حققه الفريق في غينيا بهدفين دون رد.



وأضاف قمصان: «نعم حققنا الفوز في غينيا في مباراة الذهاب، ولكن هذا لا يعني أن نتعامل مع مباراة العودة على أننا حسمنا الصعود، لأن الأهلي يحترم منافسيه دائمًا ويتعامل مع كل مباراة على أنها "الأهم" بغض النظر عن نتيجة مباراة الذهاب».



وواصل قمصان حديثه: «لا شك أننا نرغب في تحقيق الفوز على بطل غينيا الاستوائية لحسم الصعود إلى دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى استمرار الانتصارات التي يحققها الفريق في الفترة الحالية».



