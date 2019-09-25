رياضة

تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد كانو سبورت

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
الأهلي
الأهلي
قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف مشجع، الأهلي حقق الفوز على نظيره كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
من جانبه، قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن مباراة العودة أمام كانو سبورت، تحظى بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، رغم الفوز الذي حققه الفريق في غينيا بهدفين دون رد. وأضاف قمصان: «نعم حققنا الفوز في غينيا في مباراة الذهاب،
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بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي تستعد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التى من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليصبح بيراميدز مطالبا بالفوز في الجزائر أو التعادل بأكثر من هدف لاستمرار مشواره في البطولة الإفريقية، وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم ببيراميدز ظهور المهاجم الغاني جون أنتوي، وفي المقابل يغيب مدافع الفريق علي جبر عن رحلة الجزائر المقبلة.
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اختبار طبي لـ«أزارو» يحسم موقفه من مباراة كانو سبورت

يخضع الدولي المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، لاختبار طبي، غدا الأربعاء على هامش المران الجماعي الذي سيشهده ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، لتحديد موقفه من خوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وغاب أزارو عن مباريات الفريق الماضية، أمام فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، ومباراة الزمالك بالسوبر المحلي ومباراة سموحة في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.
رينيه فايلر (4)

فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
رينيه فايلر

«أهلي فايلر» يطمح بافتتاح مشواره بإسقاط كانو سبورت

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت، على ستاد مالابو في تمام السادسة مساءً، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020). ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
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