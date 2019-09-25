رئيس إسرائيل يستعد لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

تحرير:وكالات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

بنيامين نتنياهو

يعتزم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة مساء اليوم الأربعاء، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة أن ريفلين يدرس هذه الإمكانية بغض النظر عما إذا كان سيتم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين نتنياهو ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني جانتس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب "روسيا اليوم". وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الإسرائيلي، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة أزرق أبيض، بيني جانتس، ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة.

وحصلت كتلة أحزاب اليمين بدون أفيجدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا"، على 55 مقعدا بينما كتلة الوسط واليسار حصدت 57 مقعدا. بينما أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست تراجع حزب نتنياهو "الليكود" عن "أزرق- أبيض" بقيادة جانتس حتى مقعد واحد (33 مقابل 32 من أصل 120 مقعدا)، غير أن هذه النتائج تمنع كلا الجانبين