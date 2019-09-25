بخلاف فقدان الوزن.. للقهوة الخضراء تأثير على السكري

وجدت دراسة على الحيوانات أجريت على مدى شهرين أن الفئران التي تعطى جرعات يومية من مستخلص البن الأخضر تعرضت لنضوب كبير من الكالسيوم في أنسجة عظامها
القهوة من المشروبات التي عندما تشم رائحتها تستيقظ على الفور وتستمتع بوجودها بجانبك، إنها المنقذ وقت الضغوطات والمهون وقت الإجهاد، وبالرغم من أنها تحمل الكافيين الذي قد يسبب الأرق في كثير من الأحيان، لكن لديها فوائد عديدة تساعد كل شخص في الحفاظ على صحة الجسم.
وأصبحت القهوة الخضراء من الأنواع الشائعة حول العالم، خاصة أنه تم ربطها بفقدان الوزن، وربما سمعت عن إمدادها الغني بمركبات النباتات التي تعزز الصحة، لذا عليك معرفة الفوائد التي تحملها القهوة الخضراء، بالإضافة إلى بعض المخاطر المحتملة وفقا لما ذكره موقع Healthline.
ما القهوة الخضراء؟
حبوب البن الأخضر عبارة عن قهوة عادية، لكن لم يتم تحميصها، حيث يمكن شراؤها في شكل حبوب وتستخدم لصنع مشروب ساخن، مثل القهوة المحمصة.
ضع في اعتبارك أن كوبا من هذا المشروب الأخضر الفاتح لن يكون مذاقه مثل القهوة المحمصة التي اعتدت عليها، لأنها ذات نكهة غير قوية، والأكثر من ذلك، أن مظهرها
ما القهوة الخضراء؟
حبوب البن الأخضر عبارة عن قهوة عادية، لكن لم يتم تحميصها، حيث يمكن شراؤها في شكل حبوب وتستخدم لصنع مشروب ساخن، مثل القهوة المحمصة.
ضع في اعتبارك أن كوبا من هذا المشروب الأخضر الفاتح لن يكون مذاقه مثل القهوة المحمصة التي اعتدت عليها، لأنها ذات نكهة غير قوية، والأكثر من ذلك، أن مظهرها الكيميائي مختلف تمامًا عن القهوة المحمصة، على الرغم من أن أصولها متشابهة.
وتحتوي القهوة الخضراء على كمية وفيرة من أحماض الكلوروجينيك -مركبات ذات تأثيرات مضادة للأكسدة قوية ومضادة للالتهابات التي قد توفر العديد من الفوائد الصحية- لكن تحتوي منتجات القهوة المحمصة أيضًا على كميات صغيرة من حمض الكلوروجينيك، حيث يتم فقد معظمه أثناء عملية التحميص.
هل تعمل كمكمل لفقدان الوزن؟
في عام 2012، تم الترويج لمستخلص البن الأخضر كمكمل لفقدان الوزن من قبل الطبيب المشهور الأمريكي الدكتور أوز.
قامت العديد من الدراسات على الفئران لمعرفة تأثير القهوة الخضراء على فقدان الوزن، ووجدوا أنها تقلل من وزن الجسم الكلي وتراكم الدهون بشكل كبير.
بالرغم من ذلك، معظم الأبحاث على القهوة الخضراء لم تكن حاسمة، في حين أن بعض المشاركين فقدوا الوزن، كانت الدراسات سيئة التصميم مع العينات الصغيرة، وبالتالي، لا يوجد دليل قاطع يوضح أن القهوة الخضراء فعالة لفقدان الوزن، ولهذا هناك حاجة إلى دراسات بشرية أكبر حجما.
قد تقلل من خطر بعض الأمراض المزمنة
القهوة الخضراء قد يكون لها فوائد صحية غير فقدان الوزن، حيث تساعد أحماض الكلوروجينيك على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.
وفي دراسة استمرت 8 أسابيع، تناول عشرات الأشخاص يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي -وهي مجموعة من عوامل الخطر، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكر في الدم، والتي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب- 400 ملج من مستخلص حبوب البن الأخضر منزوع الكافيين مرتين يوميًّا.
كشفت هذه الدراسة تحسينات كبيرة في نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومحيط الخصر، مقارنة بالآخرين، ولكن هناك حاجة إلى دراسات أكبر أيضا.
المخاطر المحتملة والآثار الجانبية
القهوة الخضراء آمنة إلى حد كبير ولكن قد يكون لها العديد من المخاطر المحتملة، كالتالي:
آثار الكافيين الزائد
مثل القهوة المحمصة، تحتوي حبوب البن الخضراء بشكل طبيعي على الكافيين، وعلى الرغم من أن تناول الكافيين المعتدل آمن لمعظم الأشخاص الأصحاء، إلا أن الكثير منه قد يؤدي إلى أعراض سلبية، مثل القلق واضطرابات النوم وزيادة ضغط الدم.
كوب واحد من القهوة السوداء أو الخضراء يوفر ما يقرب من 100 ملج من الكافيين، ونظرًا لأنه قد يتم فقد كمية صغيرة من الكافيين أثناء عملية التحميص، فإن القهوة الخضراء تحتوي على كمية من الكافيين أقل قليلا من الأسود، ولكن من المحتمل أن يكون الفرق ضئيلا.
قد تؤثر على صحة العظام
وجدت دراسة على الحيوانات أجريت على مدى شهرين أن الفئران التي تعطى جرعات يومية من مستخلص البن الأخضر تعرضت لنضوب كبير من الكالسيوم في أنسجة عظامها، وبهذا تشير النتائج إلى أن تناول مكملات البن الأخضر على المدى الطويل يمكنه أن يضر بصحة العظام.