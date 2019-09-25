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بخلاف فقدان الوزن.. للقهوة الخضراء تأثير على السكري

وجدت دراسة على الحيوانات أجريت على مدى شهرين أن الفئران التي تعطى جرعات يومية من مستخلص البن الأخضر تعرضت لنضوب كبير من الكالسيوم في أنسجة عظامها
تحرير:فيروز ياسر ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
القهوة الخضراء
القهوة الخضراء
القهوة من المشروبات التي عندما تشم رائحتها تستيقظ على الفور وتستمتع بوجودها بجانبك، إنها المنقذ وقت الضغوطات والمهون وقت الإجهاد، وبالرغم من أنها تحمل الكافيين الذي قد يسبب الأرق في كثير من الأحيان، لكن لديها فوائد عديدة تساعد كل شخص في الحفاظ على صحة الجسم. وأصبحت القهوة الخضراء من الأنواع الشائعة حول العالم، خاصة أنه تم ربطها بفقدان الوزن، وربما سمعت عن إمدادها الغني بمركبات النباتات التي تعزز الصحة، لذا عليك معرفة الفوائد التي تحملها القهوة الخضراء، بالإضافة إلى بعض المخاطر المحتملة وفقا لما ذكره موقع Healthline.
ما القهوة الخضراء؟ حبوب البن الأخضر عبارة عن قهوة عادية، لكن لم يتم تحميصها، حيث يمكن شراؤها في شكل حبوب وتستخدم لصنع مشروب ساخن، مثل القهوة المحمصة. ضع في اعتبارك أن كوبا من هذا المشروب الأخضر الفاتح لن يكون مذاقه مثل القهوة المحمصة التي اعتدت عليها، لأنها ذات نكهة غير قوية، والأكثر من ذلك، أن مظهرها
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لطفل سليم.. تجنبي هذه الأطعمة خلال الحمل

عند اتخاذ قرار الإنجاب، يجب على المرأة أن تعي جيدًا أنها في خلال شهور قليلة سيتغير لقبها وستصبح أما، وسيكون لديها روح جديدة يجب الاهتمام بصحتها، من أجل حمايتها من الأمراض، ولكن قبل اتخاذ قرار الإنجاب، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي خالٍ من بعض الأطعمة التي تزيد من الوزن، ولا تقدم فوائد على الإطلاق؛ على سبيل المثال، الدهون المتحولة، فعند الإفراط في تناولها قد تؤدي إلى متلازمة تكيس المبايض، التي تعوق الحمل في كثير من الحالات، وذلك حسبما ذكر موقع "glamour".
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المصاصات و«غزل البنات» ضارة.. بدائل الحلوى لطفلك

يحب جميع الأطفال تناول الحلوى الملونة، قد تكون غير مفيدة على الإطلاق، لكن ألوانها الزاهية هي أكثر ما يجذب الأطفال؛ لذا تعمل كثير من الشركات على ابتكار طرق جديدة من أجل جذب الأطفال، أحد هذه المنتجات هو "الكاندي" ويسمى أيضًا بـ"غزل البنات"، ويعد من أكثر الحلويات المشهورة في العالم، وهو يُصنع من السكر، وبعض النكهات المصنَّعة، إضافة إلى الأصباغ الغذائية، بجانب أنها تمنح الجسم نسبة قليلة من العناصر الغذائية؛ لذا كان لا بد من البحث عن بدائل مفيدة، نقلًا عن "health line".
الأطفال الذين يدخلون مرحلة البلوغ مبكرًا

الصيام المتقطع وتقليل السكر لزيادة هرمون النمو

نقول دائمًا إن جسم الإنسان يتكون من مجموعة عضلات وأنسجة، إضافة إلى نسبة كبيرة من المياه، ولكن ننسى شيئا مهما وهو "الهرمونات"، فهي تتحكم بشكل كبير في حالتنا المزاجية، كما توجد هرمونات خاصة بالتوتر والقلق، مثل هرمون الأدرينالين وهرمون الكورتيزول، وبالنسبة لهرمونات السعادة فتتمثل في السيروتونين والدوبامين، وقبل مجيء الدورة الشهرية، تتغير الحالة المزاجية بشكل كبير نتيجة تقلب الهرمونات، كما أنه يوجد هرمون خاص بالنمو يجب التعزيز من معدلاته في الجسم، من أجل الحفاظ على تطور الجسم، نقلًا عن "health line".
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