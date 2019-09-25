بخلاف فقدان الوزن.. للقهوة الخضراء تأثير على السكري

وجدت دراسة على الحيوانات أجريت على مدى شهرين أن الفئران التي تعطى جرعات يومية من مستخلص البن الأخضر تعرضت لنضوب كبير من الكالسيوم في أنسجة عظامها

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

القهوة الخضراء

القهوة من المشروبات التي عندما تشم رائحتها تستيقظ على الفور وتستمتع بوجودها بجانبك، إنها المنقذ وقت الضغوطات والمهون وقت الإجهاد، وبالرغم من أنها تحمل الكافيين الذي قد يسبب الأرق في كثير من الأحيان، لكن لديها فوائد عديدة تساعد كل شخص في الحفاظ على صحة الجسم. وأصبحت القهوة الخضراء من الأنواع الشائعة حول العالم، خاصة أنه تم ربطها بفقدان الوزن، وربما سمعت عن إمدادها الغني بمركبات النباتات التي تعزز الصحة، لذا عليك معرفة الفوائد التي تحملها القهوة الخضراء، بالإضافة إلى بعض المخاطر المحتملة وفقا لما ذكره موقع Healthline.

ما القهوة الخضراء؟ حبوب البن الأخضر عبارة عن قهوة عادية، لكن لم يتم تحميصها، حيث يمكن شراؤها في شكل حبوب وتستخدم لصنع مشروب ساخن، مثل القهوة المحمصة. ضع في اعتبارك أن كوبا من هذا المشروب الأخضر الفاتح لن يكون مذاقه مثل القهوة المحمصة التي اعتدت عليها، لأنها ذات نكهة غير قوية، والأكثر من ذلك، أن مظهرها