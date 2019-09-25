رياضة

تسريب القميص الجديد للأهلي في الموسم الجديد (صورة)

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
الأهلي
الأهلي
يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تصويرية تمهيدًا للإعلان عن قميص الفريق الجديد لموسم (2019- 2020)، والمقرر ظهوره بشكل رسمي في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والمقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وظهر اللاعبون بالقميص الثاني والثالث في الجلسات التصويرية، وسيتم الإعلان عن القميص الأساسي تباعا خلال الدقائق المقبلة، وظهر القميص الثاني أسود والخطوط صفراء بينما جاء القميص الثالث بنيا فاتحا.
وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش
اقرأ المزيد
محمد-صلاح

مدرب السودان يكشف عن فضيحة في جوائز The Best (صورة)

فجر زدرافكو لوغاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، مفاجأة جديدة حول تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما كشف أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن «فيفا» حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حاز الجائزة. وقال مدرب السودان في تصريحات لقناة «العربية» اليوم الأربعاء: «اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي».
الاهلى-والانتاج-الحربي (4)

الأهلي يؤكد: مواجهة الإنتاج الحربي على استاد السلام

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة الإنتاج الحربي، ستقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى الرغم من نقل لقاء «كانو سبورت» والمقرر له يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، فإن عبد الحفيظ أكد في تصريحات خاصة، أن الأهلي سيعود للقاهرة، ولن يستكمل معسكره في الإسكندرية وسيخوض لقاء الإنتاج الحربي في استاد السلام.
الأهلي-و كانو-سبورت (3)

تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد كانو سبورت

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف مشجع، الأهلي حقق الفوز على نظيره كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
اقرأ المزيد من الأخبار
الأهلي-و كانو-سبورت (3)

تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد كانو سبورت

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف مشجع، الأهلي حقق الفوز على نظيره كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
رينيه فايلر (4)

فايلر: كانو فريق مميز.. وسعيد بأول فوز لي مع الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز الأول له مع المارد الأحمر على حساب كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في اللقاء الذى جمعهما في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا، سجل ثنائية القلعة الحمراء صلاح محسن ووليد سليمان. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا أكثر من فرصة في الشوط الأول، ولكن لم يحالفنا الحظ لحسن الحظ استطعنا ترجمة الفرص في الشوط الثاني لهدفين وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة".
رينيه فايلر

«أهلي فايلر» يطمح بافتتاح مشواره بإسقاط كانو سبورت

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت، على ستاد مالابو في تمام السادسة مساءً، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020). ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]