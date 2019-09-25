تسريب القميص الجديد للأهلي في الموسم الجديد (صورة)

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

الأهلي

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تصويرية تمهيدًا للإعلان عن قميص الفريق الجديد لموسم (2019- 2020)، والمقرر ظهوره بشكل رسمي في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والمقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وظهر اللاعبون بالقميص الثاني والثالث في الجلسات التصويرية، وسيتم الإعلان عن القميص الأساسي تباعا خلال الدقائق المقبلة، وظهر القميص الثاني أسود والخطوط صفراء بينما جاء القميص الثالث بنيا فاتحا.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش