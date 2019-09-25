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ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 695 جنيهًا. عيار 24: 794 جنيهًا. عيار 18: 596 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5560 جنيها. سعر الأوقية: 1530 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار
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دولارات

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
البورصة

البورصة تربح 12 مليار جنيه في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 684.280 مليار جنيه، في مقابل 672.280 مليار جنيه خلال جلسة أمس، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.
الجنية-المصري

المالية تطرح كميات إضافية من الفكة مع بدء الدراسة

أعلنت وزارة المالية عن طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بمناسبة العام الدراسي الجديد؛ تيسيرًا على المواطنين، وتلبيةً لاحتياجاتهم منها التي تتزايد مع انطلاق العام الدراسي، خاصة بالأسواق ومواقف الأقاليم، ومواقف سيارات الأجرة، ومحطات مترو الأنفاق، وغيرها بالقاهرة والمحافظات، بحسب تصريحات اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة. وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية، إنه تمت زيادة ساعات العمل بمصلحة سك العملة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 200 إلى 400 مليون جنيه سنويا.
بورصة (1)

بعد هبوط حاد.. البورصة تعاود الصعود بمستهل التعاملات

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الصعود مرة أخرى في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء، وذلك عقب الهبوط الحاد الذي شهدته خلال الثلاث الجلسات الماضية. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أرباحا بقيمة 5.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 678.038 مليار جنيه. وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 13328 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.32% إلى 484 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% إلى 1301 نقطة.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها بشكل طفيف في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1526 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 687 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود.. وعيار 21 يسجل 685 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1503 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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