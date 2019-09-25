أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية مرتبطة بإيران
تحرير:وكالات
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
الخزانة الأمريكية
أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية على صلة بإيران، وفقا لـ"سكاي نيوز".
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من محاولة التفاف إيران على العقوبات الدولية، من خلال حلفائها في المنطقة.
وأدرجت الخزانة الأمريكية أيضًا في وقت سابق شركة النفط الصينية "تشوهاى تشن رونج"، ورئيسها التنفيذي يو مين لي، على قائمة العقوبات، بذريعة "مواصلة شرائهم النفط من إيران".
العقوبات الأمريكية أثارت أزمة كبيرة مع التنين الصيني، ودفعت رئيسها إلى الرد بالمثل على العقوبات.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في وقت سابق عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لكونه ينفذ الأجندة المتهورة للمرشد الأعلى لإيران، وهو المتحدث الرئيسي باسم النظام (الإيراني) في العالم، بحسب وزير الخزانة ستيفن منوتشين.
كما فرضت أيضًا عقوبات اقتصادية استهدفت خلالها المرشد الأعلى، وذلك
كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في وقت سابق عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لكونه ينفذ الأجندة المتهورة للمرشد الأعلى لإيران، وهو المتحدث الرئيسي باسم النظام (الإيراني) في العالم، بحسب وزير الخزانة ستيفن منوتشين.
كما فرضت أيضًا عقوبات اقتصادية استهدفت خلالها المرشد الأعلى، وذلك ردا على إعلان حسن روحاني أنه "كان على وشك تنفيذ هجوم على طهران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية".
جدير بالذكر أن الصين عارضت العقوبات الأمريكية على إيران، وأعلنت أنها ستواصل تجارتها النفطية معها، لكن خشية العقوبات التي قد تفرضها واشنطن عليها قللت، على مراحل، شراء النفط من طهران.