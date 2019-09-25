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أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية مرتبطة بإيران

تحرير:وكالات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية على صلة بإيران، وفقا لـ"سكاي نيوز". يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من محاولة التفاف إيران على العقوبات الدولية، من خلال حلفائها في المنطقة. وأدرجت الخزانة الأمريكية أيضًا في وقت سابق شركة النفط الصينية "تشوهاى تشن رونج"، ورئيسها التنفيذي يو مين لي، على قائمة العقوبات، بذريعة "مواصلة شرائهم النفط من إيران". العقوبات الأمريكية أثارت أزمة كبيرة مع التنين الصيني، ودفعت رئيسها إلى الرد بالمثل على العقوبات.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في وقت سابق عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لكونه ينفذ الأجندة المتهورة للمرشد الأعلى لإيران، وهو المتحدث الرئيسي باسم النظام (الإيراني) في العالم، بحسب وزير الخزانة ستيفن منوتشين. كما فرضت أيضًا عقوبات اقتصادية استهدفت خلالها المرشد الأعلى، وذلك
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس إسرائيل يستعد لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

يعتزم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة مساء اليوم الأربعاء، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة أن ريفلين يدرس هذه الإمكانية بغض النظر عما إذا كان سيتم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين نتنياهو ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني جانتس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب "روسيا اليوم". وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الإسرائيلي، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة أزرق أبيض، بيني جانتس، ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة.
البرلمان-البريطاني

البرلمان البريطاني ينعقد مجددًا بعد هزيمة جونسون

يعقد النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، اجتماعاتهم البرلمانية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارها التاريخي باعتبار خطوة تعليق أعمال البرلمان أمرًا "غير شرعي". كانت المحكمة العليا البريطانية، قد اعتبرت القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، بوريس جونسون، بتعليق اجتماعات البرلمان غير قانوني، مما مثَل ضربة أثرت على سلطة جونسون، وتسببت في تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته. ويعارض النواب خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يطرحه جونسون، حيث صوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل "بريكست" ثلاثة أشهر.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (1)

كيف ردت إيران على البيان الأوروبي حول هجوم «أرامكو»؟

جاء البيان الأوروبي حول الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية ليؤكد مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي نفط بالمملكة في 14 سبتمبر الماضي. ففي بيان مشترك لحكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد أنه "من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، ليس هناك تفسير آخر". داعيا طهران إلى "الإحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد".
انتخابات-اسرائيل

نتائج انتخابات إسرائيل: أرزق أبيض يتخطى الليكود

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية الـ22، ارتفاع عدد مقاعد حزب الليكود إلى 32 مقعدا، بحصوله على مقعد إضافي على حساب كتلة "يهدوت هتوراه"، التي تراجعت إلى 7 مقاعد. وبينت النتائج، التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات الإسرائيلية والتي ستسلم، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا، والقائمة المشتركة العربية على 13 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 8 مقاعد، وتحالف "إلى اليمين" حصل على 7 مقاعد، بينما تحالف "العمل-غيشير" 6 مقاعد، و"المعسكر الديموقراطي" حصل على 5 مقاعد.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يوضح أسباب تراجع نمو الدول النامية

ألقى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، كلمة خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الـ43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قال فيها إن العالم يشهد العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه معظم مناطق العالم، ومالها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثير من مجموعات الدول، خاصة الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة، كما أن هناك حالة من التباطؤ تخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، بسبب تصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم،
مارك-اسبر (2)

أمريكا: سنمنع أي تهديدات بحرية إيرانية أو صينية

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، اليوم السبت، على ضرورة التزام الجميع بحماية الملاحة في الخليج، موضحا أن الأمن البحري أولوية للولايات المتحدة، وأن بلاده ستمنع أي تهديدات إيرانية في الخليج أو حتى صينية في أماكن أخرى. وأضاف أسبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي: "لست متفاجئًا من إعلان إيران انتهاك الاتفاق النووي. كان مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية، أعلن الجمعة، أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض.
ترامب-وشي

توقعات سلبية لجولة المفاوضات المنتظرة للحرب التجارية

تستعد الولايات المتحدة والصين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو الأمري الذي كان له أثر إيجابي على مستوى أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، وذلك مع انتشار تقارير تؤكد اقتراب الجانبين من التوصل إلى هدنة تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم. وعلى الرغم من حالة التفاؤل السائدة، فإن الاحتفال المبكر قد يبدو سابقا لأوانه، وخاصة أنه لا يزال هناك العديد من البنود موضع الاختلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو الأمر الذي قد يشير إلى مزيد من الصعوبات التي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي أو هدنة بين البلدين.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

فاينانشال تايمز: أمريكا حاولت شراء قبطان ناقلة إيران

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، النقاب عن عرض قامت به الولايات المتحدة على قبطان ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" "جريس 1" سابقا، تسليم الناقلة وإعطاؤه مكافأة على هذا. ودعا المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، براين هوك، قبطان الناقلة، أكيليش كومار، لتسليم السفينة إلى دولة تصادرها نيابة عن الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة. في الوقت نفسه، وعدت إدارة البيت الأبيض القبطان بعدة ملايين من الدولارات، وهو ما لم ينفه أي جانب، أو يُعلق عليه.
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