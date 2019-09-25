أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية مرتبطة بإيران

تحرير:وكالات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

الخزانة الأمريكية

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية على صلة بإيران، وفقا لـ"سكاي نيوز". يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من محاولة التفاف إيران على العقوبات الدولية، من خلال حلفائها في المنطقة. وأدرجت الخزانة الأمريكية أيضًا في وقت سابق شركة النفط الصينية "تشوهاى تشن رونج"، ورئيسها التنفيذي يو مين لي، على قائمة العقوبات، بذريعة "مواصلة شرائهم النفط من إيران". العقوبات الأمريكية أثارت أزمة كبيرة مع التنين الصيني، ودفعت رئيسها إلى الرد بالمثل على العقوبات.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في وقت سابق عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لكونه ينفذ الأجندة المتهورة للمرشد الأعلى لإيران، وهو المتحدث الرئيسي باسم النظام (الإيراني) في العالم، بحسب وزير الخزانة ستيفن منوتشين. كما فرضت أيضًا عقوبات اقتصادية استهدفت خلالها المرشد الأعلى، وذلك