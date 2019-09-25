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كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بعد تصويت اللجنة القضائية، تُمنح مذكرات العزل، إذا تمت الموافقة عليها، وضعًا خاصا في مجلس النواب، وتتطلب موافقة أغلبية بسيطة «50% +1» من أعضاء مجلس النواب
تحرير:أحمد سليمان ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
ترامب
ترامب
بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن عملية عزل ترامب ستمر بسلسلة من الإجراءات، ستبدأ في مجلس النواب الذي يسيطر على الديمقراطيين، وهو من المحتمل بشدة أن يحدث، وصولا إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو أمر لا يزال مستبعدا جدا. بدء إجراءات العزل على مدار التاريخ الأمريكي، كانت هناك 3 محاولات
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دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيسا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق خصومه الديموقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله سينعكس «إيجابيا» على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2020، إن الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيا لي في الانتخابات. وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب. وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا
نانسي-بيلوسي (2)

مجلس النواب الأمريكي يبدأ بحث إجراءات عزل ترامب

في تطور جديد، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، إذ ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
دونالد ترامب

ترامب يقحم أوكرانيا في أزماته السياسية الداخلية

بعد هدنة قصيرة توقفت خلالها الأعمال العدائية ضد مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، يستعد الرئيس دونالد ترامب لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية. السؤال المطروح هذا الأسبوع هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، أساؤوا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، والذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
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10 ملايين طفل في خطر بسبب حرائق «غابات إندونيسيا»

نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الثلاثاء، إلى أن حرائق الغابات التي تشهدها إندونيسيا، تعرض نحو 10 ملايين طفل لخطر تلوث الهواء، حيث قال العلماء إن الحرائق تسببت في إطلاق كميات هائلة من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأفادت اليونيسيف حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، بأن نحو 10 ملايين شخص دون سن 18 عاما، يعيشون في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق في جزيرة "سومطرة" وجزء من جزيرة (بورنيو) في إندونيسيا.
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تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
نانسي-بيلوسي (2)

مجلس النواب الأمريكي يبدأ بحث إجراءات عزل ترامب

في تطور جديد، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، إذ ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
ترامب

ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ماذا وراء إقالة جون بولتون من منصبه؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه قرر إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه لا يتفق معه "بشدة". وقال ترامب: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي قُدمت لي هذا الصباح"، مضيفًا أنه سيعين بديلا لمستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل. إلا أن بولتون أصر على أنه استقال وتعهد بأن يكون له رأي "في الوقت المناسب"، ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صورة لخطاب بولتون للرئيس الأمريكي يتقدم فيه باستقالته. واختلف مستشار الأمن القومي السابق مع الرئيس حول عدد من تحديات السياسة الخارجية، بداية من أفغانستان إلى إيران.
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