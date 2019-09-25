كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بعد تصويت اللجنة القضائية، تُمنح مذكرات العزل، إذا تمت الموافقة عليها، وضعًا خاصا في مجلس النواب، وتتطلب موافقة أغلبية بسيطة «50% +1» من أعضاء مجلس النواب

تحرير:أحمد سليمان ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن عملية عزل ترامب ستمر بسلسلة من الإجراءات، ستبدأ في مجلس النواب الذي يسيطر على الديمقراطيين، وهو من المحتمل بشدة أن يحدث، وصولا إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو أمر لا يزال مستبعدا جدا. بدء إجراءات العزل على مدار التاريخ الأمريكي، كانت هناك 3 محاولات

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن عملية عزل ترامب ستمر بسلسلة من الإجراءات، ستبدأ في مجلس النواب الذي يسيطر على الديمقراطيين، وهو من المحتمل بشدة أن يحدث، وصولا إلى مجلس الشيوخ ذى الأغلبية الجمهورية، وهو أمر لا يزال مستبعدا جدا.

بدء إجراءات العزل

على مدار التاريخ الأمريكي، كانت هناك 3 محاولات لعزل الرؤساء الأمريكيين، وبدأت آخر محاولتين بالتصويت في مجلس النواب بكامله.

إلا أن بيلوسي تخلت عن هذه الميزة، وفضلت البدء من أسفل، حيث وجهت لجان مجلس النواب الـ6 التي تحقق بالفعل في أنشطة ترامب باستكمال التحقيقات "تحت مظلة عملية عزل ترامب".

وأشار النائب الديمقراطي جيري نادلر، الرئيس الحالي للجنة القضائية بمجلس النواب، إلى أن تحقيقاته الحالية حول إدارة ترامب تشبه بدايات التحقيق في عزله.

ويمكن أن يساعد إضفاء الطابع الرسمي على التحقيقات، اللجنة في جهودها للحصول على تعاون مسؤولي إدارة ترامب، والتي شهدت بعض العوائق وتعطلت في بعض الأحيان، بعد أن تجاهلت الإدارة أوامر الاستدعاء.

جرائم تستوجب العزل

تشمل الجرائم التي تستوجب العزل، وفقا للدستور "الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح"، وتسببت محاولات تعريف ما يمكن أن يطلق عليه "الجرائم الكبرى والجنح"، في حالة من الجدال على مدار تاريخ الولايات المتحدة.

وفي أثناء التحقيقات السابقة لعزل أي مسؤول، تجري لجنة تابعة لمجلس النواب، عادة ما تكون اللجنة القضائية، تحقيقا لمعرفة ما إذا كان سلوك المسؤول الفيدرالي يستدعي عزله.

وستكون هذه عملية مثيرة للجدل، حيث أرسل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون محامين وخبراء قانونيين للدفاع عنه أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب خلال عملية عزله في قضية علاقته مع مونيكا لونيسكي عام 1998.

مجلس النواب الأمريكي يبدأ بحث إجراءات عزل ترامب





من جانبه تحدى الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، طلب اللجنة القضائية الحصول على شرائط من محادثات المكتب البيضاوي، وفي نهاية المطاف، قضت المحكمة العليا بأنه يتعين عليه تسليمهم إلى مُدع عام خاص، وقد تم الكشف عن هذه العملية بالتزامن مع عملية عزله.

إلا أن خطة بيلوسي تقوم على أن تواصل كل لجنة من اللجان الست، وهي اللجنة القضائية والاستخبارات والطرق والوسائل والخدمات المالية والرقابة والشؤون الخارجية، تحقيقاتها، مع النظر في عناصر مختلفة من رئاسة ترامب وماضيه وشركاته.

لقد قامت هذه اللجان قبل أشهر بتحديد عدد من النقاط المختلفة التي تحقق فيها، ولا يزال العديد من التحقيقات مستمرة، أو يتم النظر فيها في المحاكم.

تصويت مجلس النواب

بعد هذه التحقيقات، ستقدم كل لجنة من هذه اللجان مدخلات لتضمينها في مذكرة العزل التي ستتم كتابتها في إطار اللجنة القضائية لمجلس النواب، وستصوت على ما إذا كانت ستحيلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها لإقرارها.

بعد تصويت اللجنة، تُمنح المذكرات، إذا تمت الموافقة عليها، وضعًا خاصا في مجلس النواب، وتتطلب موافقة أغلبية بسيطة (50% +1) من أعضاء مجلس النواب.

حاليا، يحتل الديمقراطيون أغلبية مقاعد مجلس النواب حيث يمتلكون 235 مقعدا مقابل 198 مقعدا للجمهوريين، لذا من المحتمل بدرجة كبيرة أن يتمكن الديمقراطيون من الحصول على موافقة مجلس النواب على هذه المذكرات.

وتشير الشبكة الأمريكية إلى أنه في هذه المرحلة، سيواجه ترامب خيارين، إما أن تتم إدانته والقتال لإثبات براءته في مجلس الشيوخ، وإما الاستقالة.

محاكمة مجلس الشيوخ

بعد تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس، يدعو الدستور إلى عقد محاكمة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهناك شكوك حول ما إذا كان هذا سيقلق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يملكون أغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ، وسيكون من السهل رفض التهم الموجهة لرئيسهم.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قد قرر ببساطة عدم إجراء تصويت على ترشيح ميريك جارلاند من الرئيس السابق باراك أوباما ليصبح عضوا في المحكمة العليا، والآن هناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان ماكونيل سيقرر ببساطة عدم إجراء محاكمة لعزل ترامب.

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إذا كانت هناك محاكمة، يصبح أعضاء مجلس الشيوخ أعضاء هيئة محلفين، ويرأس رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وهو في هذه الحالة جون روبرتس، المحاكمة، وسيختار مجلس النواب عددا من أعضائه لحضور المحاكمة في مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أنه قد تتم مساعدتهم من قبَل محامٍ خارجي، فإن أعضاء مجلس النواب الذين سيحضرون المحاكمة سيقدمون الأدلة لعزل الرئيس، وفي الوقت نفسه يمكن للرئيس الأمريكي الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحام.

وبينما يمتلك الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بأغلبية 53- 45، بالإضافة إلى اثنين من المستقلين عادةً ما يتبنون آراء الديمقراطيين.

إلا أن الأمر يتطلب أغلبية الثلثين لعزل الرئيس من منصبه، وهذا يعني أن 67 من أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يتفقوا على أنه ينبغي إقالة ترامب من منصبه.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه مع الانقسام الحالي في الحزب، سيتعين على 20 سيناتور جمهوريا أن ينقلبوا عليه، وفي الوقت الحالي، لم يقل أي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أي شيء عن دعم فكرة الإقالة.

كم ستستغرق هذه العملية؟

لم تحدد بيلوسي إطارًا زمنيا لهذه العملية، لكنها أخبرت زملاءها بأن ذلك سيتم "على وجه السرعة"، ويأمل نادلر في الانتهاء منه بحلول نهاية العام.

وقد تستغرق هذه العملية شهورا، فبالنسبة لعزل جونسون، استمرت العملية برمتها 94 يومًا، بدءًا من أول إجراء للكونجرس إلى تبرئته في مجلس الشيوخ.

وبالنسبة لريتشارد نيكسون، استمرت 184 يوما، إذ وافق مجلس النواب على محاكمة الرئيس في 6 فبراير 1974 واستقال نيكسون بعدها في أغسطس من العام نفسه.

وفي حالة كلينتون، استمرت العملية 127 يومًا، إذ وافق مجلس النواب على التحقيق في الإقالة في 8 أكتوبر 1998، وبرأه مجلس الشيوخ في 12 فبراير 1999.