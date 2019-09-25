إرهاب

مقتل 12 داعشيا في عملية عسكرية واسعة بالعراق

تحرير:وكالات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
القوات العراقية
القوات العراقية
قتل نحو 12 مسلحا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، على يد القوات الأمنية العراقية، وذلك خلال عمليات تفتيش شنتها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، أن قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وحشد البونمر، فتشت مناطق شمال الأنبار وغرب صلاح الدين، وفي أثناء التفتيش اشتبكت مع عناصر إرهابية كانوا داخل أحد الأوكار في منطقة أم الطوس، وفقا لـ"السومرية نيوز". وأضاف البيان أن القوة الأمنية تمكنت من قتل 7 عناصر من "داعش"، وحرق 3 سيارات لهم محملة بالأعتدة والمتفجرات.
وأشار إلى أن طيران الجيش لاحق 3 إرهابيين حاولوا الهروب وقد تمكن من قتلهم، بينما وجه طيران التحالف الدولي ضربات دقيقة للهدف، أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين وتدميره بالكامل. كانت السلطات العراقية أعلنت اليوم إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش"، جنوبي الموصل، ما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم الإرهابي
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داعش

العراق: إحباط عملية تسلل لداعش جنوب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالي البلاد، ومقتل اثنين من عناصر التنظيم، والقبض على اثنين آخرين. وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل، وتم نصب كمين لهم، وقُتل اثنان منهم، والقبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 163 من مسلحي طالبان في غارات بأفغانستان

سقط أكثر من 160 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح، خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر سلسلة من الغارات الجوية شنها الجيش الأفغاني في 3 أقاليم شمالية مختلفة. وأعلن (فيلق شاهين 209) في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن الأفغانية نفذت الغارات الجوية في أقاليم ساري بول وجوزجان وفارياب الليلة الماضية. وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 113 من مسلحي طالبان بينهم العديد من قادتهم المحليين وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين.
الشرطة الاندونيسية

اعتقال 9متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات بإندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، اعتقال 9 متهمين للاشتباه في التخطيط لهجوم انتحاري يستهدف أفراد الشرطة، وفقا لـ"العين الإخبارية". وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إندونيسيا: إنه "جرى توقيف 9 متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم انتحاري يستهدف الشرطة والمدنيين أيضًا، وذلك بالتزامن مع الانتخابات التي تشهدها البلاد. وشهدت العاصمة جاكرتا، في وقت سابق، أعمال عنف أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 200 آخرين في أعقاب مظاهرة معارضة لإعادة انتخاب "جوكو ويدودو" الرئيس الإندونيسي.
تفجير-في-أفغانستان (3)

35 قتيلا في حفل زفاف خلال هجوم للقوات الأفغانية

قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا، في غارة نفذتها القوات الحكومية على مخبأ للمتشددين في مكان قريب. ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه في تدريب مفجرين انتحاريين على مقربة من قاعة للأفراح تعرضت لإطلاق النار خلال هجوم، مساء أمس الأحد، وذكر عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند: "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13، كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في قلعة موسى".
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داعش

العراق: إحباط عملية تسلل لداعش جنوب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالي البلاد، ومقتل اثنين من عناصر التنظيم، والقبض على اثنين آخرين. وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل، وتم نصب كمين لهم، وقُتل اثنان منهم، والقبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".
قوات-عراقية

العراق.. اعتقال الخلية المخططة لتفجير كربلاء

اعتقلت السلطات العراقية، الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أول من أمس، الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، إن "الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء"، بحسب قناة "السومرية نيوز". ووقع الانفجار، أول من أمس الجمعة، في محافظة كربلاء جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين.
قوات-عراقية

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابيين بالموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابيين اثنين في منطقة «القيارة» جنوبي مدينة الموصل، إذ ذكرت المدرية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة 76 والفرقة 16 قيادة عمليات نينوي بالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي، ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في مدخل القيارة الجنوبي بالموصل، مشيرة إلى إلى أن المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
الجيش-العراقي

مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم إرهابي بالعراق

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص غالبيتهم جنود، قد سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم مسلح من جانب عناصر تنظيم داعش الارهابي استهدف نقطة أمنية في محافظة ديالي، مشيرًا إلى أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران، فضلًا عن إصابة شخصين جراء هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية قرب ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى. على جانب آخر، ذكر مصدر أمني، أن فرق البحث التابعة الى منظمات المجتمع المدني بمنطقة نشوان في الموصل عثرت على 23 جثة يعتقد أنها لعناصر داعش.
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