مقتل 12 داعشيا في عملية عسكرية واسعة بالعراق

تحرير:وكالات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

القوات العراقية

قتل نحو 12 مسلحا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، على يد القوات الأمنية العراقية، وذلك خلال عمليات تفتيش شنتها في محافظتي الأنبار وصلاح الدين. وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، أن قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وحشد البونمر، فتشت مناطق شمال الأنبار وغرب صلاح الدين، وفي أثناء التفتيش اشتبكت مع عناصر إرهابية كانوا داخل أحد الأوكار في منطقة أم الطوس، وفقا لـ"السومرية نيوز". وأضاف البيان أن القوة الأمنية تمكنت من قتل 7 عناصر من "داعش"، وحرق 3 سيارات لهم محملة بالأعتدة والمتفجرات.

وأشار إلى أن طيران الجيش لاحق 3 إرهابيين حاولوا الهروب وقد تمكن من قتلهم، بينما وجه طيران التحالف الدولي ضربات دقيقة للهدف، أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين وتدميره بالكامل. كانت السلطات العراقية أعلنت اليوم إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش"، جنوبي الموصل، ما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم الإرهابي