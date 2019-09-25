الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك عودة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء. كما ارتفع سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من