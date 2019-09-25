أمريكا: إيران هي المعتدية على «أرامكو» وليست ضحية

تحرير:التحرير ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الاعتداء على أرامكو يعد هجوما على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال". واتهم بومبيو، خلال كلمته أمام ندوة بعنوان "الاتحاد في مواجهة نووي إيران"، اليوم الأربعاء، طهران بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق، وفقا لـ"العربية". ولفت إلى أنه مع بدء إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي المسؤولين الإيرانيين إلى أن يضعوا "مصالح الشعب أولا"، منوها بقيام واشنطن بفرض "عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن العالم يدرك جدية الولايات المتحدة. وألمح إلى أن الضغوط الأمريكية على إيران دفعتها إلى بدء محاولات تخريب في المنطقة، مضيفا أن العقوبات والمواقف