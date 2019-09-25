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أمريكا: إيران هي المعتدية على «أرامكو» وليست ضحية

تحرير:التحرير ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الاعتداء على أرامكو يعد هجوما على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال". واتهم بومبيو، خلال كلمته أمام ندوة بعنوان "الاتحاد في مواجهة نووي إيران"، اليوم الأربعاء، طهران بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق، وفقا لـ"العربية". ولفت إلى أنه مع بدء إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي المسؤولين الإيرانيين إلى أن يضعوا "مصالح الشعب أولا"، منوها بقيام واشنطن بفرض "عقوبات صارمة على الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن العالم يدرك جدية الولايات المتحدة. وألمح إلى أن الضغوط الأمريكية على إيران دفعتها إلى بدء محاولات تخريب في المنطقة، مضيفا أن العقوبات والمواقف
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البيت-الأبيض

البيت الأبيض يكشف مضمون الاتصال بين ترامب وزيلينكسي

البيت الأبيض أفرج عن فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، إذ نشر، اليوم الأربعاء، مضمون الاتصال الهاتفي بينهما، وذلك في أعقاب بدء النواب دراسة عزل الأول. وكشفت المكالمة الهاتفية عن طلب ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات القادمة 2020، وفقا لـ"الحرة". بينما أكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال بدء الديمقراطيين في الكونجرس في إجراءات لعزله.
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كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيسا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق خصومه الديموقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله سينعكس «إيجابيا» على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2020، إن الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيا لي في الانتخابات. وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب. وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا
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مجلس النواب الأمريكي يبدأ بحث إجراءات عزل ترامب

في تطور جديد، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، إذ ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
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ترامب وروحاني.jpg2

ترامب يرفض وساطة فرنسا لإنهاء النزاع مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضه مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في تصريحات صحفية، أمس الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء". وأوضح الرئيس الأمريكي أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، هذا الأسبوع، إلا أنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.
صواريخ باتريوت كورية شمالية

تعليق روسي على فشل أنظمة باتريوت في صد هجوم أرامكو

يبدو أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول أسباب فشل منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت" في التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت منشأتي نفط تابعتين لأرامكو، دفعت سيناتور روسيا للتعليق على الأمر. وقال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف: "اعترف بومبيو بأن أنظمة باتريوت تعمل (بنجاح متفاوت)، ويعني ذلك أن الاعتماد عليها أمر مستحيل. ولماذا يجب شراؤها؟ وذروة العبث هي فرض العقوبات على رفض أحد شراء هذه الأنظمة الصاروخية التي تعمل بنجاح متفاوت"، وبعد ذلك يمكن القول إنه "لا يوجد هناك أي بديل لأنظمة (إس-400) الروسية".
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الرئيس اليمني: حذرنا من التدخلات الإيرانية في بلادنا

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه حذر سابقا من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب، مشيرًا إلى أن «ما نشهده اليوم واقعا معيشا»، مؤكدًا خلال لقاء مع ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عمق العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
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الهند تعلن موقفها من اتخاذ تدابير عسكرية في هرمز

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتخذ تدابير عسكرية من أجل حماية سفنها في مضيق هرمز، وقال خلال الجلسة العامة في منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: "في الآونة الأخيرة، دفعتنا المشاكل الموجودة في هذه المنطقة، لأن نفكر في أنه لا يجب أن نعاني من الآثار الجانبية للوضع الحالي، حتى لا يعاني أمننا، وناقلاتنا وسفننا، وأضاف: "لقد اتخذنا تدابير لضمان أمن ناقلاتنا، واتخذنا تدابير أمنية لضمان سلامتها، ومع ذلك لن نتخذ أي إجراءات إضافية، الطريق العسكري ليس نهجنا، ولا أحد في العالم يتناول نظامنا بأي طرق سلبية".
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