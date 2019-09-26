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تحذيرات برلمانية من عدم سحب الأدوية المحظورة

عبد الحليم: عدم سحب الدواء المحذر منه «زنتاك» من الصيدليات «كارثة» فى حق المرضى.. وأبو السعد: المنظومة بها خلل شديد ويجب الحفاظ على صحة المواطن
تحرير:محمد محمود ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
أدوية
أدوية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتعديل منظومة الرقابة على الأدوية، فى ظل الأزمة الموجودة حاليًّا إثر سحْب مستحضر «Recall» والذى يشمل 21 مستحضرًا، أبرزها "زنتاك"، بعد انتشارها فى مصر على مدى عدة سنوات، وعدم سحبها من الصيدليات حتى الآن، وذلك على الرغم من التحذير، مما يؤدى إلى كوارث صحية على المواطنين وحياتهم، مؤكدين أنه لا يمكن القبول بأن تكون هذه الرقابة لاحقة لتداول الدواء والعقاقير، بدلًا من فحصها قبل ذلك والتأكد من سلامتها صحيًّا قبل نشرها في الأسواق.
"غير مفعل" وقالت إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بسحب مستحضر «Recall»، لحين التأكد من عدم وجود شوائب مسرطنة به «غير مفعل»، وأنه للأسف ما زال يصرف للمرضى حتى الآن، ومتوفرا بالصيدليات. وأوضحت "عبد الحليم" فى تصريحات
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طقس-معتدل (2)

اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
جانب من اللقاء 2

السيسي لشخصيات أمريكية مؤثرة: الإرهاب عدونا المشترك

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، في نيويورك لقاءً مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكى، والتى تضم مسئولين سابقين، وعدد من الصحفيين، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة المنتقاة من الشخصيات الأمريكية، والتي طالما أسهمت فى تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا التى تمس الأمن القومى الأمريكى، لا سيما مصالح الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: مصر تقف في الصفوف الأمامية لمحاربة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بمقر إقامته في نيويورك، وفدا يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أكد حرص مصر على تعزيز جسور التواصل والتفاهم مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكي للتصدي للتحديات التي تواجه البلدين، وأكد الرئيس أيضا حرص مصر على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وأن يتم تنفيذ ذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، بهدف ترسيخ تلك المبادئ والقيم.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر يعود للقاهرة بعد رحلة علاج في فرنسا

عاد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها فضيلته عملية جراحية بالعين، وجاءت هذه الزيارة استكمالا لفترة العلاج التي نصح بها الأطباء المعالجين. واستقبل فضيلته فى مطار القاهرة؛ وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، يتقدمهم الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للأزهر، وعدد من القيادات الأزهرية والعلماء.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

قرار عاجل من الصحة.. وقف جميع الأدوية المحتوية على «الرانتيدين»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وقف تداول كافة المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين، مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستحضرات وإخضاعها للتحليل في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة، بشأن ما تردد من معلومات على بعض المواقع التواصل الاجتماعي عن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين.
شواطئ-دهب (5)

«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
نقابة-الصيادلة

صيادلة عن إنشاء هيئة الدواء المصرية: خطوة رائعة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وتعد هيئة الدواء المصري بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. ومع موافقة الرئيس التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر الساعات الماضية، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، نطرح معه العديد من التساؤلات، أبرزها: هل تنجح الهيئة فى القضاء على مشكلات الأدوية؟
تناول الادوية

الصحة تحذر من دواءين: مُلين ومضاد للحساسية

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشور جديد، اليوم الخميس، حمل رقم 35 لعام 2019، من تشغيلة تخص مستحضرين لعدم مطابقتها للخواص الطبيعية والصيدلة. وأوضحت الإدارة، في منشورها، أن التشغيلات التي تم التحذير منها للأدوية هي «Laxolac syrup» ويستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي وكـ"ملين" تشغيلة رقم 184473 إنتاج شركة المهن الطبية، و«calamy1 - D Lotion» ويستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة، تشغيلة رقم 182270، إنتاج شركة المهن الطبية.
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