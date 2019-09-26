تحذيرات برلمانية من عدم سحب الأدوية المحظورة

عبد الحليم: عدم سحب الدواء المحذر منه «زنتاك» من الصيدليات «كارثة» فى حق المرضى.. وأبو السعد: المنظومة بها خلل شديد ويجب الحفاظ على صحة المواطن

تحرير:محمد محمود ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتعديل منظومة الرقابة على الأدوية، فى ظل الأزمة الموجودة حاليًّا إثر سحْب مستحضر «Recall» والذى يشمل 21 مستحضرًا، أبرزها "زنتاك"، بعد انتشارها فى مصر على مدى عدة سنوات، وعدم سحبها من الصيدليات حتى الآن، وذلك على الرغم من التحذير، مما يؤدى إلى كوارث صحية على المواطنين وحياتهم، مؤكدين أنه لا يمكن القبول بأن تكون هذه الرقابة لاحقة لتداول الدواء والعقاقير، بدلًا من فحصها قبل ذلك والتأكد من سلامتها صحيًّا قبل نشرها في الأسواق.

"غير مفعل" وقالت إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بسحب مستحضر «Recall»، لحين التأكد من عدم وجود شوائب مسرطنة به «غير مفعل»، وأنه للأسف ما زال يصرف للمرضى حتى الآن، ومتوفرا بالصيدليات. وأوضحت "عبد الحليم" فى تصريحات

"غير مفعل"

وقالت إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بسحب مستحضر «Recall»، لحين التأكد من عدم وجود شوائب مسرطنة به «غير مفعل»، وأنه للأسف ما زال يصرف للمرضى حتى الآن، ومتوفرا بالصيدليات.

وأوضحت "عبد الحليم" فى تصريحات لـ«التحرير»: "اتصلت بإحدى الصيدليات الكبرى للسؤال عن دواء (زنتاك) وأكدوا أنه موجود، وعندما تحدثت مع الصيدلى على أنه ممنوع استخدامه وهناك قرار بسحبه من الصيدليات وتم نشر هذا فى الجرايد، ذكر أنه لم تصله نشرة من الوزارة بمنعه، ولم يبلغهم أى أحد".

وتساءلت وكيلة لجنة الصحة، قائلة: «أين الرقابة على الأدوية؟ ولماذا لم يتم سحب الدواء من الصيدليات؟»، معتبرة أن ذلك يعد كارثة ترتكب فى حق المرضى، ولا بد من نزول لجان الرقابة على الأدوية على الصيدليات لسحبه، لافتة إلى أن طلب الإحاطة سيتم مناقشته داخل لجنة الصحة مع بداية دور الانعقاد الخامس والذى سيبدأ الثلاثاء المقبل، وسيكون بحضور ممثلى الإدارة المركزية للصيادلة والمسئولين عن رقابة الأدوية.

واستكملت: «قانون هيئة تصنيع الدواء الذى تم إصداره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية أخيرا، سيحد من الفساد داخل منظومة الدواء وتكون هناك رقابة على كل شىء»، لافتة إلى ضرورة عدم صرف الدواء، وأنه لا بد من وجود روشتة لفعل ذلك.

وكانت النائبة قد قدمت طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فساد منظومة الرقابة على الأدوية فى مصر وتسببها فى كوارث صحية للمواطنين.

وشمل طلب الإحاطة «أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، كشفت النقاب عن بعض أدوية "الرانتيدين" التي تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زنتاك"، وبناء عليه قررت وزارة الصحة سحب عقار "زنتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته؛ لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مُسرطنة بمستويات منخفضة».

وأشارت إلى أنه جرى سحب العديد من العقاقير من قبل هيئة الغذاء والدواء لوجود "مستويات غير مقبولة" من النتروزامين في تلك الأدوية.

وأوضحت النائبة في طلبها، أن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، فالصحة تسحب أدوية بعد طرحها في الأسواق بسبب مشكلات بها تؤدي لكوارث صحية للمواطنين.

وحذرت النائبة من أن الأمر يمثل كارثة، بعد انتشار هذه العقاقير وحصول مئات الآلاف من المصريين عليها، قائلة: "إلا أننا فوجئنا بأن وزارة الصحة تعلن أن بها مواد تسبب السرطان، بعد انتشارها بسنوات".

وطالبت بتعديل منظومة الرقابة على الدواء، مؤكدة أنه لا يمكن القبول بأن تكون هذه الرقابة لاحقة لتداول الدواء والعقاقير، بدلا من فحصها قبل ذلك والتأكد من سلامتها صحيا قبل نشرها في الأسواق.

"استراتيجية عاجلة للتطوير"

ومن جانبها، ذكرت النائبة هالة أبو السعد، أن منظومة الرقابة على الأدوية بها خلل شديد، واضح لعامة الشعب وليس للمتخصصين فى الأدوية فقط، مؤكدة أنه لا يوجد أى رقابة على الأدوية بدليل أن كل الأدوية التى تم منعها يتم تداولها بالصيدليات، وكلها تسبب السرطان.

وطالبت "أبو السعد" لـ«التحرير»، وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيادلة بالتحرك فورا لمنع هذه الأدوية من الصيدليات، مشيرة إلى أنه من المهم الحفاظ على صحة الإنسان والمواطن المصرى من الدواء وضرورة الرقابة الجيدة على الأدوية، حتى لا تكون صحة المواطن فى خطر، موضحة أن منظومة الأدوية فى مصر تحتاج إلى استراتيجية عاجلة للتطوير، سواء فيما يخص الإنتاج أو الرقابة أو التوزيع.

"رقابة قوية وقوانين شديدة"

وفي سياق متصل، قال النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك أدوية تحتاج إلى دراسات وأبحاث كثيرة قبل طرحها في الأسواق والصيدليات، مضيفا أن هيئة الرقابة على الدواء مسئولة في الرقابة على المصانع والصيدليات.

وأكد أبو الخير، لـ«التحرير»، أن هناك بعض الأدوية تحتاج إلى مادة أكثر وعمل أكبر، وبعض الأدوية قد تسبب الوفاة، مطالبا بوجود رقابة قوية وقوانين شديدة

وأشار إلى أن منظومة الدواء العالمية هي التي تطلب سحب أدوية من الأسواق بعد تداولها وبخاصة الدواء الذي يسبب أي مشكلات، موضحا أن بعض الأدوية أيضا تحتاج إلى اختبار حساسية على سبيل المثال، خاصة أن الدواء قد يصيب المريض حال وجود حساسية.