الأهلي يؤكد: مواجهة الإنتاج الحربي على استاد السلام

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

جانب من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة الإنتاج الحربي، ستقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى الرغم من نقل لقاء «كانو سبورت» والمقرر له يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، فإن عبد الحفيظ أكد في تصريحات خاصة، أن الأهلي سيعود للقاهرة، ولن يستكمل معسكره في الإسكندرية وسيخوض لقاء الإنتاج الحربي في استاد السلام.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف مشجع، وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.



من جانبه، قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن مباراة العودة أمام كانو سبورت، تحظى بأهمية كبيرة لدى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، رغم الفوز الذي حققه الفريق في غينيا بهدفين دون رد.

