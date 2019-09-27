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الثوم والبصل الخام يحميانك من الإصابة بسرطان الثدي

تناول البصل والثوم الخام يعمل بفاعلية كبيرة في مكافحة السرطان، نظرًا لأنهما مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الجذور الحرة المسببة للسرطان
تحرير:إسراء سليمان ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الوقاية من سرطان الثدي
الوقاية من سرطان الثدي
العديد من الدراسات أوضحت أهمية الثوم والبصل، فكل منهما محمل بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ على سبيل المثال، الثوم يعمل على التقليل من معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، ويساعد أيضًا في توسيع الأوعية الدموية، كما أنه يقي من نزلات البرد، ويخفض من ضغط الدم المرتفع، وبالنسبة للبصل فيحمي القلب من الأمراض، وآخر ما كشفت عنه الدراسات أن استهلاك البصل والثوم يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، فاحرص على تناولهما يوميا. وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".
اقترحت العديد من الأبحاث أن تناول البصل والثوم بشكل يومي يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، فقام العلماء بتحليل العادات الغذائية لأكثر من 600 امرأة حول العالم، إذ ازدادت معدلات المرض بشكل كبير خلال العقود الماضية، وإضافة إلى ذلك، وجد العلماء أن من تناول أكثر من بصلة واحدة وكمية مناسبة من
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