الثوم والبصل الخام يحميانك من الإصابة بسرطان الثدي

تناول البصل والثوم الخام يعمل بفاعلية كبيرة في مكافحة السرطان، نظرًا لأنهما مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الجذور الحرة المسببة للسرطان

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

العديد من الدراسات أوضحت أهمية الثوم والبصل، فكل منهما محمل بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية؛ على سبيل المثال، الثوم يعمل على التقليل من معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، ويساعد أيضًا في توسيع الأوعية الدموية، كما أنه يقي من نزلات البرد، ويخفض من ضغط الدم المرتفع، وبالنسبة للبصل فيحمي القلب من الأمراض، وآخر ما كشفت عنه الدراسات أن استهلاك البصل والثوم يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، فاحرص على تناولهما يوميا. وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".

اقترحت العديد من الأبحاث أن تناول البصل والثوم بشكل يومي يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، فقام العلماء بتحليل العادات الغذائية لأكثر من 600 امرأة حول العالم، إذ ازدادت معدلات المرض بشكل كبير خلال العقود الماضية، وإضافة إلى ذلك، وجد العلماء أن من تناول أكثر من بصلة واحدة وكمية مناسبة من

اقترحت العديد من الأبحاث أن تناول البصل والثوم بشكل يومي يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، فقام العلماء بتحليل العادات الغذائية لأكثر من 600 امرأة حول العالم، إذ ازدادت معدلات المرض بشكل كبير خلال العقود الماضية، وإضافة إلى ذلك، وجد العلماء أن من تناول أكثر من بصلة واحدة وكمية مناسبة من الثوم أقل عرضة لسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 67%، ومع ذلك فإن استهلاك البصل والثوم بأشكال مختلفة ليس له نفس الفوائد، ويمكن تناولهما مع مجموعة من الفواكه المهمة؛ مثل الطماطم والفلفل والكزبرة، حيث يحتوي كل نوع على قيمة غذائية عالية تعزز من صحة الجسم.

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وفقًا للعديد من الدراسات السابقة، فإن تناول البصل والثوم الخام يعمل بفاعلية كبيرة في مكافحة السرطان، نظرًا لأنهما مصدر غني بمضادات الأكسدة، التي تكافح تلف الجذور الحرة المسببة للسرطان. أُجريت هذه الدراسة من قبَل جامعة بوفالو (UB) وجامعة بورتوريكو، وكشفت النتائج عن أن امرأة من كل 8 نساء تتعرض لسرطان الثدي في الحياة، كما أن الرجال معرضون للإصابة بهذا المرض أيضًا، وذلك وفقًا للإحصائيات، وفي إحدى المدن حول العالم، ارتفع المرض من 18 حالة بين كل 100.000 امرأة في عام 1960، إلى 50 حالة بين كل 100.000 امرأة في عام 1990، وذلك وفقًا لما كتبه العلماء في جريدة "Nutrition and Cancer".

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ما زال سرطان الثدي يمثل خطورة بالغة حول العالم، فلم تقل معدلات الإصابة بسرطان الثدي في بعض المناطق، بل إنها تزداد في أماكن أخرى، فاقترحت العديد من الدراسات أن تناول البصل والثوم يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الرئة والبروستاتا وسرطان المعدة، كما كشفت بعض النتائج عن أن تناول البصل والثوم يقلل من الخطورة على الأقل، وتشير الدراسات السابقة إلى أن كيرسيتين، أحد مضادات الأكسدة الموجودة في البصل، يعوق سرطان الثدي، والأليسين، مركب في الثوم، يمنع انقسام الخلايا غير المنضبط.

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يجب استهلاك الثوم والبصل باستمرار، كما توجد أطعمة أخرى تقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي؛ على سبيل المثال، البروكلي يحتوي على مادة كيميائية تحارب سرطان الثدي، والشاي الأخضر يعد أحد الخيارات المعروفة حول العالم، حيث يقلل من سرطان الثدي ويمنع أيضًا انتشاره بين النساء، كما أن الجريب فروت يمنع خلايا الثدي من الانتشار، أما الكركم فيحتوي على مكون قوي يسمى الكركمين، يعمل على تقوية جهاز المناعة، ومضاد قوي للالتهابات، كما يقلل من خطورة الإصابة بالسكتة الدماغية، وأمراض القلب.

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كما يعمل الرمان على مكافحة السرطان، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الأشكال المختلفة للسرطان، وتعمل بذور الكتان أيضًا بفاعلية كبيرة في مكافحة سرطان الثدي، وذلك وفقًا لبعض الأبحاث والدراسات التي أجريت على مجموعة من الفئران في المعامل.

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