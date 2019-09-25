مدرب السودان يكشف عن فضيحة في جوائز The Best (صورة)

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

محمد صلاح

فجر زدرافكو لوغاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، مفاجأة جديدة حول تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما كشف أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن «فيفا» حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حاز الجائزة. وقال مدرب السودان في تصريحات لقناة «العربية» اليوم الأربعاء: «اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي».

وأضاف: «لقد التقطت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث بعد ذلك». وحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة في مسيرته، وشهد التصويت الكثير من الجدل، إذ تخلف كريستيانو رونالدو عن الحضور إلى الحفل المقام في