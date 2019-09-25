رياضة

مدرب السودان يكشف عن فضيحة في جوائز The Best (صورة)

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
فجر زدرافكو لوغاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، مفاجأة جديدة حول تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما كشف أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن «فيفا» حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حاز الجائزة. وقال مدرب السودان في تصريحات لقناة «العربية» اليوم الأربعاء: «اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي».
وأضاف: «لقد التقطت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث بعد ذلك». وحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة في مسيرته، وشهد التصويت الكثير من الجدل، إذ تخلف كريستيانو رونالدو عن الحضور إلى الحفل المقام في
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الأهلي يؤكد: مواجهة الإنتاج الحربي على استاد السلام

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة الإنتاج الحربي، ستقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى الرغم من نقل لقاء «كانو سبورت» والمقرر له يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، فإن عبد الحفيظ أكد في تصريحات خاصة، أن الأهلي سيعود للقاهرة، ولن يستكمل معسكره في الإسكندرية وسيخوض لقاء الإنتاج الحربي في استاد السلام.
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تسريب القميص الجديد للأهلي في الموسم الجديد (صورة)

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تصويرية تمهيدًا للإعلان عن قميص الفريق الجديد لموسم (2019- 2020)، والمقرر ظهوره بشكل رسمي في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والمقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وظهر اللاعبون بالقميص الثاني والثالث في الجلسات التصويرية، وسيتم الإعلان عن القميص الأساسي تباعا خلال الدقائق المقبلة، وظهر القميص الثاني أسود والخطوط صفراء بينما جاء القميص الثالث بنيا فاتحا.
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تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد كانو سبورت

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الجهات الأمنية قررت نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، مع نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف مرجان في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الجهات الأمنية أخطرت النادي الأهلي بنقل المباراة من استاد السلام إلى الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 5 آلاف مشجع، الأهلي حقق الفوز على نظيره كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
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كواليس أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، والتي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع، بعدما حل ثالثا في العام الماضي. وتكشف «التحرير» عن تفاصيل أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم، وجاءت التفاصيل كالتالي: - الفيفا أخطر الجبلاية بتصويت المدير الفني وكابتن المنتخب في منتصف يوليو 2019 عبر السيستم الإلكتروني.
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محمد صلاح يزين قائمة المرشحين للتشكيل المثالي للفيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قائمة تضم 55 لاعبا يتنافسون على جائزة التشكيل المثالي للعام والتي زينها محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن قام أكثر من 23 ألف لاعب بالتصويت واختيار تشكيل عام 2019، المكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبين وسط و3 مهاجمين عن موسم 2018-19، علمًا بأنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في ميلانو. وهيمن البريميرليج، لأول مرة منذ 2009 على القائمة بأكثر عدد من اللاعبين، حيث تواجد 21 لاعبا، مقابل 20 للدوري الإسباني "لاليجا".
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3 مواجهات في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

تستأنف، اليوم الخميس، مباريات الذهاب في الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والذي سيقام في قطر، وتقام مباريات الدور الأول في الفترة ما بين يومي 4 و10 من شهر سبتمبر الجاري، ويوجد في تلك المرحلة 28 منتخبًا، وهي المنتخبات المصنفة ما بين 27 و54 في القارة الإفريقية، وتعتمد مباريات الدور الأول على نظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل للدور الثاني 14 منتخبًا، وتم وضع تصنيف تلك المنتخبات بناءً على تصنيف شهر يوليو الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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تفاصيل لقاء محمد صلاح مع المدير الرياضي لبرشلونة

نشرت حياة أبيدال زوجة النجم الفرنسى أريك أبيدال المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسبانى صورة بصحبة الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال قضائهم إجازة لبضعة أيام في مدينة دبى الإماراتية، ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه، وأبرزت الصورة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وأبدت سعادتها بلقاء لاعب الفراعنة، معلقة عليها، قائلة: "نعم أنا جزائرية وبالطبع أقدر رياض محرز، ولكن ذلك لن يمنعنى من التقاط صورة مع أخى محمد صلاح".
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