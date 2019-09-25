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البيت الأبيض يكشف مضمون الاتصال بين ترامب وزيلينكسي

تحرير:التحرير ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
البيت الأبيض أفرج عن فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، إذ نشر، اليوم الأربعاء، مضمون الاتصال الهاتفي بينهما، وذلك في أعقاب بدء النواب دراسة عزل الأول. وكشفت المكالمة الهاتفية عن طلب ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات القادمة 2020، وفقا لـ"الحرة". بينما أكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال بدء الديمقراطيين في الكونجرس في إجراءات لعزله.
كانت وسائل إعلام أمريكية اتهمت الرئيس ترامب بأنه شجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي به، على التحقيق في نشاطات في أوكرانيا لابن جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020. واستندت هذه الاتهامات إلى معلومات قدمها عنصر في الاستخبارات الأمريكية استمع إلى
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أمريكا: إيران هي المعتدية على «أرامكو» وليست ضحية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الاعتداء على أرامكو يعد هجوما على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال". واتهم بومبيو، خلال كلمته أمام ندوة بعنوان "الاتحاد في مواجهة نووي إيران"، اليوم الأربعاء، طهران بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق، وفقا لـ"العربية". ولفت إلى أنه مع بدء إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام.
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كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيسا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق خصومه الديموقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله سينعكس «إيجابيا» على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2020، إن الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيا لي في الانتخابات. وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب. وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا
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مجلس النواب الأمريكي يبدأ بحث إجراءات عزل ترامب

في تطور جديد، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، إذ ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
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ترامب

الاقتصاد يدفع ترامب لسقوط جديد على مستوى الشعبية

وسط انتقادات لما يوصف بعنصرية التغريدات والحروب التجارية وخرائط الأعاصير، انخفض معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قليلا منذ منتصف يوليو، متأثرًا بالعديد من الأمور السياسية والاقتصادية التي هزت أداء بلاده في السنوات الأخيرة. وخلال الفترة الماضية كان لبعض الملفات مثل الحرب التجارية والصراع السياسي والاقتصادي مع الصين وروسيا، دور مؤثر في هز معدلات الموافقة على أداء الرئيس الأمريكي، والذي تأثر بشكل مباشر بتلك الملفات التي كان لها تأثير كبير على أداء ترامب بشكل عام.
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نتنياهو ينفي تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة ما نشر حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض. وقال نتنياهو، في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع بوليتكو، "أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية"، ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة". كما وصف مكتب نتنياهو ما ورد في هذا التقرير بأنه "كاذب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكر المكتب: "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".
مبنى-الخزانة-الأمريكية

«الخزانة الأمريكية»: مستمرون في الضغط على إيران

أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني. وقال منوتشين إن "واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران وهناك إمكانية لفرض مزيد من العقوبات"، وفقا لشبكة "CNBC". وأمس الأربعاء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون خطيرا جدا عليها، مشيرًا إلى إمكانية تخفيف الولايات المتحدة الأمريكية حملة "الضغوط القصوى" على إيران، قائلا: "سنرى ما سيحدث".
ترامب مع رئيس الصين

ترامب يأجل زيادة الرسوم على الواردات الصينة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار بنسب تتراوح بين 25 و30%، من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول أكتوبر اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية بحسب العربية نيوز.
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