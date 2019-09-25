البيت الأبيض يكشف مضمون الاتصال بين ترامب وزيلينكسي

تحرير:التحرير ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م

البيت الأبيض

البيت الأبيض أفرج عن فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، إذ نشر، اليوم الأربعاء، مضمون الاتصال الهاتفي بينهما، وذلك في أعقاب بدء النواب دراسة عزل الأول. وكشفت المكالمة الهاتفية عن طلب ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات القادمة 2020، وفقا لـ"الحرة". بينما أكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال بدء الديمقراطيين في الكونجرس في إجراءات لعزله.

كانت وسائل إعلام أمريكية اتهمت الرئيس ترامب بأنه شجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي به، على التحقيق في نشاطات في أوكرانيا لابن جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020. واستندت هذه الاتهامات إلى معلومات قدمها عنصر في الاستخبارات الأمريكية استمع إلى