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مضطر للجلوس طويلا أمام الكمبيوتر؟.. اتبع هذه النصائح

إن غسل يديك غالبًا هو أفضل طريقة للحفاظ على صحة نفسك وزملائك في العمل، فتأكد من غسل يديك قبل وبعد تناول الطعام، وبعد دخول الحمام وبعد العطس والسعال
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
الحفاظ على الصحة خلال العمل
الحفاظ على الصحة خلال العمل
نقضي وقتا طويلا أمام الكمبيوتر من أجل إنجاز الأعمال اليومية، فقد نقضي ما يقرب من 7 ساعات في العمل، دون التحرك بشكل مستمر، وذلك يؤثر كثيرًا فى صحة الجسم، والأداء العام له، وبعد هذه الفترة ستجد نفسك فاقدًا للطاقة بشكل كبير، فلا تستطيع القيام برياضة أو ممارسة الأنشطة. ومن ناحية الصحة، يمكن أن يؤدي الجلوس لساعات طويلة إلى الإفراط في تناول الطعام، دون الشعور بذلك، وقد يؤدي إلى القلق والاكتئاب، فحاول أن تقوم بعادات صحية في أثناء ممارسة العمل. وذلك وفقًا لـ"times of india".
يجلس العديد من الأشخاص ساعات طويلة أمام الكمبيوتر (من 8 إلى 10 ساعات) يوميا، ولن يمر ذلك مرور الكرام وكأنه لم يحدث شيء، فمن المؤكد أنه يؤثر بشكل سلبي فى صحتنا، وعليك أن تعي ذلك جيدًا حتى لا تجد نفسك بعد عدة سنوات من العمل غير قادر على الحركة أو القيام بالأعمال اليومية المعتادة، ولكن لا يعني جلوسك لوقت
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الاستيقاظ مبكرًا

العمل قبل العاشرة «تعذيب».. احصل على مزيد من الطاقة

الاستيقاظ في الصباح الباكر والذهاب إلى العمل ليس أمرا سهلا، خاصة إن استيقظت على المنبه، فإن القيام من السرير يحتاج إلى طاقة كبيرة، ومن هنا تتساءل عن أبسط الطرق التي تساعدك على شحن طاقتك مبكرا من أجل إتمام مهام العمل التي تنتظرك. بالطبع، تتناول الكافيين والسكر في الصباح وحتى في منتصف اليوم، ولكن إذا كان لديك حرمان من النوم فتحدث الالتهابات والمرض، فضلا عن عدم تناولك طعاما صحيا، ومن ثم ينخفض تركيزك وروحك المعنوية، ومن هنا تطرق الباحثون وركزوا على آثار العمل قبل الـ10 صباحا. وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

دراسة: الاكتئاب يصيب صغار الأطفال في المدارس

العام الدراسي ليس محببا لجميع الأطفال، لأنه بمثابة روتين التزامي يجب تطبيقه كل يوم، يحب الأطفال المرح والخروج وكسر القواعد دائمًا، كل ذلك يؤدي إلى القلق والتوتر، إضافة إلى ذلك، أثبتت العديد من الدراسات أن صغار الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، نتيجة عدم القدرة على استيعاب الدروس والتركيز بشكل كامل، مع عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين، إذ يجب على الآباء القيام بدور فعال لحل هذه المشكلة، حتى لا يتعرض الطفل لمشكلة نفسية، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
الاستيقاظ مبكرًا

البركة في البكور.. لماذا عليك الاستيقاظ مبكرا؟

النوم بشكل عام من الأشياء الهامة في حياتنا جميعًا، وقد يكون الاستيقاظ مبكرًا، بمنزلة شعور مزعج، وخاصة الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس، يتذمرون دائمًا من أجل الحصول على ساعات نوم إضافية، ولكن هل تعلم إنه توجد العديد من الفوائد التي يقدمها لك الاستيقاظ مبكرًا، تشتمل فوائد متعلقة بالصحة النفسية والصحة الجسدية، على سبيل المثال المساعدة في الحفاظ على نظام غذائي صحي، يتيح لك وقت مناسب؛ من أجل ممارسة التمرينات الرياضية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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