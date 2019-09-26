مضطر للجلوس طويلا أمام الكمبيوتر؟.. اتبع هذه النصائح

إن غسل يديك غالبًا هو أفضل طريقة للحفاظ على صحة نفسك وزملائك في العمل، فتأكد من غسل يديك قبل وبعد تناول الطعام، وبعد دخول الحمام وبعد العطس والسعال
نقضي وقتا طويلا أمام الكمبيوتر من أجل إنجاز الأعمال اليومية، فقد نقضي ما يقرب من 7 ساعات في العمل، دون التحرك بشكل مستمر، وذلك يؤثر كثيرًا فى صحة الجسم، والأداء العام له، وبعد هذه الفترة ستجد نفسك فاقدًا للطاقة بشكل كبير، فلا تستطيع القيام برياضة أو ممارسة الأنشطة. ومن ناحية الصحة، يمكن أن يؤدي الجلوس لساعات طويلة إلى الإفراط في تناول الطعام، دون الشعور بذلك، وقد يؤدي إلى القلق والاكتئاب، فحاول أن تقوم بعادات صحية في أثناء ممارسة العمل. وذلك وفقًا لـ"times of india".
يجلس العديد من الأشخاص ساعات طويلة أمام الكمبيوتر (من 8 إلى 10 ساعات) يوميا، ولن يمر ذلك مرور الكرام وكأنه لم يحدث شيء، فمن المؤكد أنه يؤثر بشكل سلبي فى صحتنا، وعليك أن تعي ذلك جيدًا حتى لا تجد نفسك بعد عدة سنوات من العمل غير قادر على الحركة أو القيام بالأعمال اليومية المعتادة، ولكن لا يعني جلوسك لوقت
يجلس العديد من الأشخاص ساعات طويلة أمام الكمبيوتر (من 8 إلى 10 ساعات) يوميا، ولن يمر ذلك مرور الكرام وكأنه لم يحدث شيء، فمن المؤكد أنه يؤثر بشكل سلبي فى صحتنا، وعليك أن تعي ذلك جيدًا حتى لا تجد نفسك بعد عدة سنوات من العمل غير قادر على الحركة أو القيام بالأعمال اليومية المعتادة، ولكن لا يعني جلوسك لوقت طويل ألا تتبع أسلوب حياة صحيا، وفي ما يلي بعض العادات الصحية التي يمكنك أن تقوم بها في أثناء جلوسك أمام الكمبيوتر أو اللابتوب:
1- ضع اللابتوب في وضعية صحيحة
لا تضع اللابتوب في موضع أسفل عينيك، بل اجعله مستقيمًا حتى تتمكن من الرؤية الصحيحة، لأن ذلك يؤدي إلى ألم في الرقبة والظهر، وفضلا عن ذلك، إذا كنت تنظر لأعلى كثيرًا فسيؤدي ذلك إلى جفاف في العينين، ومن هنا يفضل استخدام حامل للكمبيوتر أو وضع مجموعة من الكتب أسفله، حتى يكون في مستوى عينيك، ومن ثم تتجنب العديد من المشكلات الصحية التي قد تؤثر فيك على المدى البعيد، فقد يصل الأمر إلى جراحة في الظهر.
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2- تناول كميات كافية من المياه
ربما تشعر بالعطش وأنت لا تعرف ذلك، فقد يسيطر عليك شعور الجوع، ولكن في الواقع أنت بحاجة لتناول كميات كافية من المياه، لأن جسمك يخبرك بأنك أصبحت تعاني من قلة الترطيب، وحتى الشعور بالنوم والنعاس قد يكون نتيجة انخفاض معدلات الترطيب في الجسم، فمن المهم أن تحافظ على معدلات الترطيب في جسمك للحفاظ على صحتك، وإضافة إلى ذلك، شرب المياه سيجعل لديك معدلات عالية من الطاقة. ضع بجانبك زجاجة من المياه دائمًا.
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3- تجنب استخدام الأسانسير
إذا كان مكتبك في الطابق الثاني أو الثالث، فتجنب استخدام الأسانسير قدر الإمكان، وإن كنت تذهب للعمل من خلال السيارة، عليك أن تضعها بعيدًا عن العمل، لتتمكن من المشي لمسافة مناسبة، حتى تحرك عضلات جسمك بأكملها. ليس ذلك فقط، بل إن القليل من المشي يساعد في الحفاظ على الدورة الدموية لعضلاتك عندما تجلس على المكتب لساعات طويلة.
4- ضعف النظر
عندما تجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تغمض عينيك من فترة لأخرى، نظرًا لأن التحديق في الشاشة بشكل مستمر قد يضعف العينين بشكل كبير. يمكنك الذهاب للطبيب لإجراء فحوصات على عينيك، وارتداء نظارة طبية للحفاظ على جودة الرؤية، فلا مفر من أن العمل سيسبب لك بعض الخسائر الصحية، لذا عليك التغلب عليها.
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5- غسل اليدين باستمرار
إن غسل يديك غالبًا هو أفضل طريقة للحفاظ على صحة نفسك وزملائك في العمل، فتأكد من غسل يديك قبل وبعد تناول الطعام، وبعد دخول الحمام وبعد العطس والسعال.
6- الحفاظ على وضعية جيدة في أثناء الجلوس
الشعور بآلام الرقبة والظهر أمر شائع للغاية عندما تجلس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة، فوفقًا للخبراء، يجب أن تكون شاشتك على نفس مستوى عينيك لتسهيل الجلوس بشكل مستقيم، كما يجب الجلوس باسترخاء، مع جعل ظهرك مستقيمًا حتى لا تميل في أثناء الوصول للوحة المفاتيح.
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