مضطر للجلوس طويلا أمام الكمبيوتر؟.. اتبع هذه النصائح

إن غسل يديك غالبًا هو أفضل طريقة للحفاظ على صحة نفسك وزملائك في العمل، فتأكد من غسل يديك قبل وبعد تناول الطعام، وبعد دخول الحمام وبعد العطس والسعال

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

الحفاظ على الصحة خلال العمل

نقضي وقتا طويلا أمام الكمبيوتر من أجل إنجاز الأعمال اليومية، فقد نقضي ما يقرب من 7 ساعات في العمل، دون التحرك بشكل مستمر، وذلك يؤثر كثيرًا فى صحة الجسم، والأداء العام له، وبعد هذه الفترة ستجد نفسك فاقدًا للطاقة بشكل كبير، فلا تستطيع القيام برياضة أو ممارسة الأنشطة. ومن ناحية الصحة، يمكن أن يؤدي الجلوس لساعات طويلة إلى الإفراط في تناول الطعام، دون الشعور بذلك، وقد يؤدي إلى القلق والاكتئاب، فحاول أن تقوم بعادات صحية في أثناء ممارسة العمل. وذلك وفقًا لـ"times of india".

يجلس العديد من الأشخاص ساعات طويلة أمام الكمبيوتر (من 8 إلى 10 ساعات) يوميا، ولن يمر ذلك مرور الكرام وكأنه لم يحدث شيء، فمن المؤكد أنه يؤثر بشكل سلبي فى صحتنا، وعليك أن تعي ذلك جيدًا حتى لا تجد نفسك بعد عدة سنوات من العمل غير قادر على الحركة أو القيام بالأعمال اليومية المعتادة، ولكن لا يعني جلوسك لوقت