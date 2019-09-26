العمل قبل العاشرة «تعذيب».. احصل على مزيد من الطاقة

لا يوجد شيء أفضل من أشعة الشمس لتخبر عقلك بأن الوقت قد حان للاستيقاظ، إذ تجعلك شمس الصباح تشعر بمزيد من اليقظة والإيجابية والاستعداد لبدء يومك
الاستيقاظ في الصباح الباكر والذهاب إلى العمل ليس أمرا سهلا، خاصة إن استيقظت على المنبه، فإن القيام من السرير يحتاج إلى طاقة كبيرة، ومن هنا تتساءل عن أبسط الطرق التي تساعدك على شحن طاقتك مبكرا من أجل إتمام مهام العمل التي تنتظرك.
بالطبع، تتناول الكافيين والسكر في الصباح وحتى في منتصف اليوم، ولكن إذا كان لديك حرمان من النوم فتحدث الالتهابات والمرض، فضلا عن عدم تناولك طعاما صحيا، ومن ثم ينخفض تركيزك وروحك المعنوية، ومن هنا تطرق الباحثون وركزوا على آثار العمل قبل الـ10 صباحا. وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
لماذا يصعب العمل في الصباح؟
أول يوم في العمل بعد الإجازة يكون صعبا نتيجة عدم الاستيقاظ بنشاط، وإذا تساءلت يومًا عن سبب صعوبة الاستيقاظ مبكرًا، فما عليك سوى سؤال الدكتور بول كيلي، الباحث فى جامعة أكسفورد، والذي يقترح أن يبدأ يوم العمل في العاشرة صباحا، وذلك لأن العمل في الساعات المبكرة من اليوم له آثار
لماذا يصعب العمل في الصباح؟
أول يوم في العمل بعد الإجازة يكون صعبا نتيجة عدم الاستيقاظ بنشاط، وإذا تساءلت يومًا عن سبب صعوبة الاستيقاظ مبكرًا، فما عليك سوى سؤال الدكتور بول كيلي، الباحث فى جامعة أكسفورد، والذي يقترح أن يبدأ يوم العمل في العاشرة صباحا، وذلك لأن العمل في الساعات المبكرة من اليوم له آثار مدمرة فى الجسم والعقل.
ووفقا لصحيفة "ديلي تليجراف" فإن النوم خلال أسبوع واحد أقل من 6 ساعات يؤدي إلى تغيير عمل الجينات، وذلك لأن جسمك يتبع بشكل طبيعي الشمس، وبالتالي يجب أن تتبع ساعات الاستيقاظ ضوء الشمس، كما أوضح أن قلة النوم تؤثر فى الأداء والانتباه والذاكرة طويلة المدى.
وأشار إلى أنه على الموظفين بدء عملهم في الساعة الـ10 صباحا؛ لكي لا يحرموا من النوم، ويصر "كيلي" وغيره من علماء الأعصاب على أن الحرمان من النوم يبدأ في سن المراهقة. إذن، كيف يمكنك الانتقال من شخص لا ينام في الليل إلى آخر نشيط؟ إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للاستفادة من صباحك:
1- افتح الستائر
لا يوجد شيء أفضل من أشعة الشمس لتخبر عقلك بأن الوقت قد حان للاستيقاظ، إذ تجعلك شمس الصباح تشعر بمزيد من اليقظة والإيجابية والاستعداد لبدء يومك.
والأهم من ذلك كله أن ضوء الشمس الصباحي يساعدك بالفعل على النوم ليلا، فعندما يتلاشى ضوء النهار، يبدأ جسمك في إطلاق الميلاتونين، وهو هرمون ينظم دورة نومك؛ لذا يمكنك البقاء في أماكن جيدة الإضاءة خلال ساعات النهار والتحول إلى غرف أكثر قتامة في الليل.
2- تناول وجبة خفيفة
قد تشعر بالجوع الشديد في الليل، ومن ثم تتناول وجبة خفيفة؛ ما يسبب لك الأرق وصعوبة الاستيقاظ في الصباح؛ ولهذا فإن تناول الموز أو عدد قليل من الجزر مع الحمص قبل ذهابك إلى العمل يعد خدعة رائعة للحصول على نوم جيد ليلا والشعور بالتحسن عندما تستيقظ.
3- تجنب تناول القهوة بعد الظهر
للحصول على نوم أفضل، توقف عن تناول أو شرب ما يحتوي على مادة الكافيين أو السكر قبل 8 ساعات من رغبتك في النوم، فهذه المنشطات تبقيك مستيقظا في وقت متأخر من الليل.
4- البعد عن الهاتف
استخدام الهاتف المحمول لفترات طويلة في الليل، خاصة قبل النوم، يفسد دورة نومك عن طريق إبطاء إطلاق الميلاتونين؛ لهذا يجب عليك تجنب مسك الهواتف قبل النوم بساعة أو ساعتين.
5- النوم في درجة حرارة باردة
النوم في غرفة أكثر برودة يمكن أن يمنع الأرق نظرًا لأن درجة حرارة جسمك ترتفع بشكل طبيعي في وقت متأخر من الليل؛ لذا يرى الخبراء أن درجة الحرارة المثالية للنوم تتراوح من 68 إلى 72 درجة فهرنهايت.
6- ممارسة التأمل
التأمل هو وسيلة رائعة لمسح رأسك والاسترخاء، فمن خلال التركيز على أنفاسك وإغلاق عينيك سوف يخفف جسمك من التوتر في عضلاتك وينتهي بالنوم المريح.
7- شرب المزيد من الماء
الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للنعاس وانخفاض الطاقة في أول الصباح؛ لذا فإن شرب كوب من الماء بمجرد استيقاظك سيعمل على شحن طاقتك وتحسين عملية الأيض، كما يمكنك شرب الماء مضافا إليه الليمون.
8- تناول وجبة إفطار جيدة
إذا استيقظت من الجوع، فأمسك بعض المكسرات في أثناء طهي وجبتك الأولى، وذلك لأن شعورك بالجوع يساهم في نومك مرة أخرى وعدم وجود طاقة، ومن ثم يمكنك التركيز على البروتينات والأطعمة منخفضة الكربوهيدرات فى وجبة الإفطار.