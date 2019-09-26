العمل قبل العاشرة «تعذيب».. احصل على مزيد من الطاقة

لا يوجد شيء أفضل من أشعة الشمس لتخبر عقلك بأن الوقت قد حان للاستيقاظ، إذ تجعلك شمس الصباح تشعر بمزيد من اليقظة والإيجابية والاستعداد لبدء يومك

تحرير:فيروز ياسر ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

العمل قبل العاشرة صباحا

الاستيقاظ في الصباح الباكر والذهاب إلى العمل ليس أمرا سهلا، خاصة إن استيقظت على المنبه، فإن القيام من السرير يحتاج إلى طاقة كبيرة، ومن هنا تتساءل عن أبسط الطرق التي تساعدك على شحن طاقتك مبكرا من أجل إتمام مهام العمل التي تنتظرك. بالطبع، تتناول الكافيين والسكر في الصباح وحتى في منتصف اليوم، ولكن إذا كان لديك حرمان من النوم فتحدث الالتهابات والمرض، فضلا عن عدم تناولك طعاما صحيا، ومن ثم ينخفض تركيزك وروحك المعنوية، ومن هنا تطرق الباحثون وركزوا على آثار العمل قبل الـ10 صباحا. وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.

لماذا يصعب العمل في الصباح؟ أول يوم في العمل بعد الإجازة يكون صعبا نتيجة عدم الاستيقاظ بنشاط، وإذا تساءلت يومًا عن سبب صعوبة الاستيقاظ مبكرًا، فما عليك سوى سؤال الدكتور بول كيلي، الباحث فى جامعة أكسفورد، والذي يقترح أن يبدأ يوم العمل في العاشرة صباحا، وذلك لأن العمل في الساعات المبكرة من اليوم له آثار