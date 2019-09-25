السيسي: التحديات المعاصرة تتطلب التكاتف لمواجهتها

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مصر وضعت خطة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تستند إلى برنامج طموح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشددا على ضرورة حشد جهود العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال السيسي، في كلمته أمام قمة التنمية المستدامة التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ"74": إن "التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها وتتطلب التكاتف لمواجهتها".

وأضاف الرئيس السيسي، أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة. وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بيان مصر أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤكدًا أن "رسالة مصر اليوم، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق