السيسي: التحديات المعاصرة تتطلب التكاتف لمواجهتها
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م
الرئيس السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مصر وضعت خطة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تستند إلى برنامج طموح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشددا على ضرورة حشد جهود العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال السيسي، في كلمته أمام قمة التنمية المستدامة التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ"74": إن "التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها وتتطلب التكاتف لمواجهتها".
وأضاف الرئيس السيسي، أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بيان مصر أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤكدًا أن "رسالة مصر اليوم، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق
وأضاف الرئيس السيسي، أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بيان مصر أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤكدًا أن "رسالة مصر اليوم، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى".
وتحدث السيسي عن العديد من القضايا المحلية مثل مياه النيل وسد النهضة وتلك التي تشغل العالم ومنطقة الشرق الأوساط، مثل الإرهاب والأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والخليج، وتحديات القارة الإفريقية.