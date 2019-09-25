«البريد» يشارك في مؤتمر اتحاد البريد العالمي بسويسرا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

عصام الصغير رئيس هيئة البريد

يشارك البريد المصري في المؤتمر الاستثنائي الثالث للاتحاد البريدي العالمي بسويسرا بوفد رفيع المستوى برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2019 لمناقشة أهم التحديات التي تواجه صناعة البريد على مستوى العالم خلال الفترة الحالية. وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبرى ومشاركة واسعة من جميع البلدان، حيث إن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 150 دولة من أعضاء الاتحاد بهدف مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي يواجهها.

ويهدف الاتحاد لاتخاذ قرار بشأن مستقبل نظام الأجور البريدية واعتماد نظام الأسعار المعلنة ذاتيًّا، حيث يمثل هذا النظام تحديًا كبيرًا للعديد من الدول، حيث إنه نظام لا يتوافق مع مصالح كل البلدان النامية والأقل نموًّا وخاصة الدول التي تقدم خدماتها بأسعار مدعومة لمواطنيها مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي. وأشار