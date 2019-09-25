رياضة

قناة إسبانية تعلن موعد كلاسيكو الأرض

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م
كلاسيكو الأرض
كلاسيكو الأرض
أعلنت قناة إسبانية عن موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم والتي يستضيفها ملعب كامب نو معقل فريق البلوجرانا، وفقًا لقناة "موفي ستار" صاحبة حقوق بث الليجا في إسبانيا، فإن كلاسيكو الدور الأول من مسابقة الدوري بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة، سيقام في الواحدة ظهر السبت الموافق 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، وهو موعد لم يؤكده الاتحاد الإسباني. وأقيم الكلاسيكو من قبل في نفس الموعد "الواحدة ظهر السبت" قبل موسمين على ملعب سنتياجو وخسر يومها أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.
وشهدت الفترة الأخيرة احتجاجات من الجماهير على مواعيد المباريات في الدوري الإسباني في محاولة للضغط على الاتحاد الإسباني لمنع إقامة المباريات يوم الإثنين ليلا هذا الموسم. وحقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات
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خوان باريرا

فضيحة جديدة فى جائزة الأفضل.. قائد نيكاراجوا يكشفها

كشف خوان باريرا قائد منتخب نيكاراجوا عن فصل جديد من فضائح تعديل الأصوات فى جائزة الأفضل "ذابيست" التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث أكد أنه تم وضع صوته ضمن القائمة في صالح ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة، حيث اختار ميسي فى المرتبة الأولى ثم السنغالي ساديو مانى لاعب ليفربول، وجاء فى آخر اختياراته البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. وقال باريرا لإحدى صحف نيكاراجوا والتى تدعى "لا برينسا": "لم أصوت لصالح ميسي، لقد فوجئت أن أسمى على قائمة من صوتوا لميسي، لقد صوت لميسي العام الماضى؟ لكن هذا العام لم أًصوت".
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النجم الساحلي يفسخ تعاقده مع البنزرتي

بعد أقل من 3 أشهر من التعاقد معه، قررت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، فسخ التعاقد مع فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، بعد الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بين المدرب ورضا شرف الدين رئيس النادي، والذي انتهى بالاتفاق على رحيل المدير الفني، بسبب سوء النتائج، التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الحالية، على أن يتم إسناد مهمة تدريب فريق النجم إلى الثنائي عماد بن يونس ورفيق المحمدي بصفة مؤقتة، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.
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مدرب السودان يكشف عن فضيحة في جوائز The Best (صورة)

فجر زدرافكو لوغاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، مفاجأة جديدة حول تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما كشف أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن «فيفا» حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حاز الجائزة. وقال مدرب السودان في تصريحات لقناة «العربية» اليوم الأربعاء: «اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي».
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ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف صدارة الليجا أمام أوساسونا

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أوساسونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مقابل 7 نقاط لأوساسونا يوجد بها في المركز العاشر، وتواجه الفريقان في 74 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 45 مواجهة وتعادل في 16 لقاءً وخسر 13 مباراة، وسجل الفريق الملكي في تلك المباريات 162 هدفًا واهتزت شباكه بـ75 هدفًا.
زيدان (1)

زيدان منزعج من إصابات نجوم ريال مدريد

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الفرق تعاني من ضغط المباريات وتلعب موسمين في نفس الموسم مقارنة بالفترات الماضية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا"، علمًا بأن الملكي تغلب على إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الخامسة. وقال مدرب ريال مدريد: "علينا الآن أن نكرر ما فعلناه في إشبيلية، ويجب أن نقدم مباراة ضد أوساسونا بنفس القوة التي لعبنا بها أمام إشبيلية، كل تركيزنا في مباراة الغد".
برشلونة-اتليتك بلباو

بلباو يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 26 عامًا

لم يتوقع أحد قبل بداية الموسم الجاري، أن يتألق أتلتيك بلباو بشدة ويصل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فكل الأنظار كانت مسلطة وبشدة على حامل اللقب برشلونة، الذي لم يخسر لقب الليجا منذ موسم 2008- 2009 سوى 3 مرات فقط، لصالح ريال مدريد مرتين في موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، إضافة إلى خسارة اللقب لأتلتيكو مدريد موسم 2013- 2014، كما كانت الأنظار مسلطة على ريال مدريد للخروج من كبوة الموسم الماضي، وسلطت الأضواء على أتلتيكو أيضًا بعد الصفقات المميزة التي أجراها في الميركاتو الصيفي الماضي.
فياريال-ريال مدريد

زيدان يتغنى بانتصار ريال مدريد على إشبيلية

حقق ريال مدريد أمس، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، بهدف نظيف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأعرب مدرب الريال زين الدين زيدان عن سعادته الشديدة بهذا الانتصار قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع، بنزيما منحنا الانتصار مرة أخرى، لكن الفضل يرجع لجميع اللاعبين، ونحن دافعنا جيدًا وتعاملنا بشكل جيد جدا".
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