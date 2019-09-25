قناة إسبانية تعلن موعد كلاسيكو الأرض

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ م

كلاسيكو الأرض

أعلنت قناة إسبانية عن موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم والتي يستضيفها ملعب كامب نو معقل فريق البلوجرانا، وفقًا لقناة "موفي ستار" صاحبة حقوق بث الليجا في إسبانيا، فإن كلاسيكو الدور الأول من مسابقة الدوري بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة، سيقام في الواحدة ظهر السبت الموافق 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، وهو موعد لم يؤكده الاتحاد الإسباني. وأقيم الكلاسيكو من قبل في نفس الموعد "الواحدة ظهر السبت" قبل موسمين على ملعب سنتياجو وخسر يومها أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وشهدت الفترة الأخيرة احتجاجات من الجماهير على مواعيد المباريات في الدوري الإسباني في محاولة للضغط على الاتحاد الإسباني لمنع إقامة المباريات يوم الإثنين ليلا هذا الموسم. وحقق فريق برشلونة، فوزًا ثمينًا على نظيره فريق فياريال بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكامب نو، ضمن مباريات