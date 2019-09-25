رياضة

النجم الساحلي يفسخ تعاقده مع البنزرتي

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
فوزي البنزرتي
فوزي البنزرتي
بعد أقل من 3 أشهر من التعاقد معه، قررت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، فسخ التعاقد مع فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، بعد الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بين المدرب ورضا شرف الدين رئيس النادي، والذي انتهى بالاتفاق على رحيل المدير الفني، بسبب سوء النتائج، التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الحالية، على أن يتم إسناد مهمة تدريب فريق النجم إلى الثنائي عماد بن يونس ورفيق المحمدي بصفة مؤقتة، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.
وودع فريق النجم الساحلي منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية، بعد الخسارة أمام شباب الأردن بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت في تونس، أمس الثلاثاء، وكان الفريق تعرض للخسارة ذهابا بهدفين لهدف. ويواجه فريق النجم الساحلي شبح الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الخسارة
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فضيحة جديدة فى جائزة الأفضل.. قائد نيكاراجوا يكشفها

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قناة إسبانية تعلن موعد كلاسيكو الأرض

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الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لكانو سبورت

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها غدًا السبت في تمام السادسة مساء، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقاد فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة 30 دقيقة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.
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بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
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الإسماعيلي يتغلب على أهلي بني غازي بالبطولة العربية

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مفاجآت في تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام أهلي بنغازي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ40 عامًا، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
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