النجم الساحلي يفسخ تعاقده مع البنزرتي

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

فوزي البنزرتي

بعد أقل من 3 أشهر من التعاقد معه، قررت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، فسخ التعاقد مع فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، بعد الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بين المدرب ورضا شرف الدين رئيس النادي، والذي انتهى بالاتفاق على رحيل المدير الفني، بسبب سوء النتائج، التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الحالية، على أن يتم إسناد مهمة تدريب فريق النجم إلى الثنائي عماد بن يونس ورفيق المحمدي بصفة مؤقتة، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

وودع فريق النجم الساحلي منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية، بعد الخسارة أمام شباب الأردن بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت في تونس، أمس الثلاثاء، وكان الفريق تعرض للخسارة ذهابا بهدفين لهدف. ويواجه فريق النجم الساحلي شبح الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الخسارة