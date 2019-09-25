فضيحة جديدة فى جائزة الأفضل.. قائد نيكاراجوا يكشفها

تحرير:محمد جمال ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

خوان باريرا

كشف خوان باريرا قائد منتخب نيكاراجوا عن فصل جديد من فضائح تعديل الأصوات فى جائزة الأفضل "ذابيست" التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث أكد أنه تم وضع صوته ضمن القائمة في صالح ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة، حيث اختار ميسي فى المرتبة الأولى ثم السنغالي ساديو مانى لاعب ليفربول، وجاء فى آخر اختياراته البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. وقال باريرا لإحدى صحف نيكاراجوا والتى تدعى "لا برينسا": "لم أصوت لصالح ميسي، لقد فوجئت أن أسمى على قائمة من صوتوا لميسي، لقد صوت لميسي العام الماضى؟ لكن هذا العام لم أًصوت".

وأوضح باريرا للصحيفة: فى العام الماضى أرسلوا لى رابطًا إلى البريد الإلكترونى للتصويت، لكن هذه المرة لم أتلق شيئًا، وفوجئت بوجود اسمى على القائمة. ولا تعد هذه الواقعة الوحيدة التى تكشف واقعة تزوير جديدة لصالح البرغوث الأرجنتينى، حيث فجر زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، مفاجأة هو