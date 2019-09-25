رياضة

فضيحة جديدة فى جائزة الأفضل.. قائد نيكاراجوا يكشفها

تحرير:محمد جمال ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
خوان باريرا
خوان باريرا
كشف خوان باريرا قائد منتخب نيكاراجوا عن فصل جديد من فضائح تعديل الأصوات فى جائزة الأفضل "ذابيست" التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث أكد أنه تم وضع صوته ضمن القائمة في صالح ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة، حيث اختار ميسي فى المرتبة الأولى ثم السنغالي ساديو مانى لاعب ليفربول، وجاء فى آخر اختياراته البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. وقال باريرا لإحدى صحف نيكاراجوا والتى تدعى "لا برينسا": "لم أصوت لصالح ميسي، لقد فوجئت أن أسمى على قائمة من صوتوا لميسي، لقد صوت لميسي العام الماضى؟ لكن هذا العام لم أًصوت".
وأوضح باريرا للصحيفة: فى العام الماضى أرسلوا لى رابطًا إلى البريد الإلكترونى للتصويت، لكن هذه المرة لم أتلق شيئًا، وفوجئت بوجود اسمى على القائمة. ولا تعد هذه الواقعة الوحيدة التى تكشف واقعة تزوير جديدة لصالح البرغوث الأرجنتينى، حيث فجر زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان،  مفاجأة هو
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النجم الساحلي يفسخ تعاقده مع البنزرتي

بعد أقل من 3 أشهر من التعاقد معه، قررت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، فسخ التعاقد مع فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، بعد الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، بين المدرب ورضا شرف الدين رئيس النادي، والذي انتهى بالاتفاق على رحيل المدير الفني، بسبب سوء النتائج، التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الحالية، على أن يتم إسناد مهمة تدريب فريق النجم إلى الثنائي عماد بن يونس ورفيق المحمدي بصفة مؤقتة، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.
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قناة إسبانية تعلن موعد كلاسيكو الأرض

أعلنت قناة إسبانية عن موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم والتي يستضيفها ملعب كامب نو معقل فريق البلوجرانا، وفقًا لقناة "موفي ستار" صاحبة حقوق بث الليجا في إسبانيا، فإن كلاسيكو الدور الأول من مسابقة الدوري بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة، سيقام في الواحدة ظهر السبت الموافق 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، وهو موعد لم يؤكده الاتحاد الإسباني. وأقيم الكلاسيكو من قبل في نفس الموعد "الواحدة ظهر السبت" قبل موسمين على ملعب سنتياجو وخسر يومها أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.
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مدرب السودان يكشف عن فضيحة في جوائز The Best (صورة)

فجر زدرافكو لوغاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، مفاجأة جديدة حول تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما كشف أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن «فيفا» حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حاز الجائزة. وقال مدرب السودان في تصريحات لقناة «العربية» اليوم الأربعاء: «اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي».
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كواليس أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، والتي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع، بعدما حل ثالثا في العام الماضي. وتكشف «التحرير» عن تفاصيل أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم، وجاءت التفاصيل كالتالي: - الفيفا أخطر الجبلاية بتصويت المدير الفني وكابتن المنتخب في منتصف يوليو 2019 عبر السيستم الإلكتروني.
رونالدو - ميسي

ميسي عن منافسته مع رونالدو: سباق كروي فقط

تحدث ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني عن منافسته لكريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، مُشيرًا إلى أن تلك المنافسة لا تتعدى كونها سباقا كرويا بين الثنائي.. وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب بالعالم عن الموسم الماضي المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في حفل ضخم أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الإثنين. وقال ميسي في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا: "ربما يرى الناس منافستي لرونالدو أبعد من كونها في عالم كرة القدم فقط، هذا ليس صحيحا".
محمد صلاح

تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
ميسى

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
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