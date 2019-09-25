بيلوسي: ترامب سيحاسب.. ولا أحد فوق القانون

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

بيلوسي وترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب، سيحاسب لأنه لا أحد فوق القانون، وذلك عقب إعلانها فتح تحقيق رسمي لعزل ترامب، على خلفية مزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، وقالت بيلوسي في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "رئيس الولايات المتحدة انتهك مسؤولياته الدستورية، فقد طلب من حكومة أجنبية مساعدته في حملته السياسية على حساب أمننا القومي، علاوة على تقويض نزاهة انتخاباتنا"، مضيفة أن "هذا لا يمكن قبوله، سيحاسب. فليس هناك من هو فوق القانون"، بحسب سي إن إن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شجع مرارا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على العمل مع محاميه الخاص رودي جولياني، والنائب العام الأمريكي وليام بار لإجراء تحقيق بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن ونجله هانتر، وذلك بحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض صباح اليوم حول مضمون مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي