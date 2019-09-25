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بيلوسي: ترامب سيحاسب.. ولا أحد فوق القانون

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م
بيلوسي وترامب
بيلوسي وترامب
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب، سيحاسب لأنه لا أحد فوق القانون، وذلك عقب إعلانها فتح تحقيق رسمي لعزل ترامب، على خلفية مزاعم حول لجوء الرئيس إلى قوى خارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، وقالت بيلوسي في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "رئيس الولايات المتحدة انتهك مسؤولياته الدستورية، فقد طلب من حكومة أجنبية مساعدته في حملته السياسية على حساب أمننا القومي، علاوة على تقويض نزاهة انتخاباتنا"، مضيفة أن "هذا لا يمكن قبوله، سيحاسب. فليس هناك من هو فوق القانون"، بحسب سي إن إن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شجع مرارا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على العمل مع محاميه الخاص رودي جولياني، والنائب العام الأمريكي وليام بار لإجراء تحقيق بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن ونجله هانتر، وذلك بحسب مذكرة نشرها البيت الأبيض صباح اليوم حول مضمون مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي
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البيت-الأبيض

البيت الأبيض يكشف مضمون الاتصال بين ترامب وزيلينكسي

البيت الأبيض أفرج عن فحوى الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، إذ نشر، اليوم الأربعاء، مضمون الاتصال الهاتفي بينهما، وذلك في أعقاب بدء النواب دراسة عزل الأول. وكشفت المكالمة الهاتفية عن طلب ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات القادمة 2020، وفقا لـ"الحرة". بينما أكد الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال بدء الديمقراطيين في الكونجرس في إجراءات لعزله.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

أمريكا: إيران هي المعتدية على «أرامكو» وليست ضحية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الاعتداء على أرامكو يعد هجوما على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال". واتهم بومبيو، خلال كلمته أمام ندوة بعنوان "الاتحاد في مواجهة نووي إيران"، اليوم الأربعاء، طهران بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق، وفقا لـ"العربية". ولفت إلى أنه مع بدء إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام.
ترامب (1)

كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

ترامب: إجراءات عزلي فرصة لي لإعادة انتخابي رئيسا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق خصومه الديموقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله سينعكس «إيجابيا» على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر 2020، إن الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيا لي في الانتخابات. وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب. وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا
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ترامب (1)

كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
دونالد-ترامب (5)

تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
نانسي-بيلوسي (2)

مجلس النواب الأمريكي يبدأ بحث إجراءات عزل ترامب

في تطور جديد، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، إذ ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

قانون الاستثمار رهان الصين لإنهاء الصراع مع ترامب

باتت الصين على يقين كامل بأنها نفذت كل ما بوسعها من أجل إنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كان لها انعكاسات مباشرة، سواء على اقتصاد البلدين أو الوضع المالي في العالم، والذي تأثر بشدة بالعلاقات المتوترة بين البلدين. وتعتقد الصين في الوقت الحالي أن الأمر الآن باتا متروكا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى رغبته في إنهاء الصراع التجاري بين البلدين، والذي بدأه منذ ما يزيد عن عام ونصف، في محاولة لضبط الميزان التجاري مع الصين، والذي يصب في صالح بكين بشكل كبير.
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