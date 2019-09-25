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بسبب إضراب القضاة.. تأجيل الإفراج عن نبيل القروي

تحرير:وكالات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
نبيل القروي
نبيل القروي
قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني، نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين، مضيفه أن هناك جولة ثانية بين كلا من قيس سعيد ونبيل القروي. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة
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الجيش-الليبى

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

أعلن الجيش الليبي اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف قواته في محاور طرابلس، وذكرت غرفة عمليات الكرامة، في بيان أوردته بوابة إفريقيا، أن المضادات الأرضية في محاور طرابلس أسقطت طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش، كما تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية بالقرب من ابوقرين، وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال الأحد الماضي، إن "معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جدا".
وكاله-الفضاء-الافريقي

انطلاق أول رائد فضاء عربي إلى المحطة الدولية

انطلق إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، الإماراتي هزاع المنصوري، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة من كازاخستان. ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير. وسيقضي المنصوري 8 أيام في المحطة، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء. ويعود تاريخ بناء المحطة إلى عام 1998، إذ شُيدت بتعاون كل من أمريكا وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.
مجندات-في-الجيش الاسرائيلي

الاحتلال يقتحم رام الله.. ومواجهات مع فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اقتحم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس جهاز الشاباك السابق "آفي ديختر"، اليوم، المسجد الأقصى، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بأن ديختر اقتحم المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.
صحف

صحف عربية: الكونجرس يبدأ إجراءات عزل ترامب

سلطت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على قرار مجلس النواب الأمريكي بفتح تحقيق رسمي بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب، وأبرزت أيضا تحرير السعودية أحد مواطنيها من سجون الحوثيين، كما تناولت توجيه المحكمة العليا البريطانية، أمس الثلاثاء، صفعة قوية إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون. وكشفت صحيفة "القبس" عن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ستعلن رسميا اليوم بدء محاكمة برلمانية للرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى عزله من منصبه، الأمر الذي رأى الرئيس ترامب أنه سيكون إيجابيا لإعادة انتخابه.
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قيس- سعيد

قيس سعيد ورقة إخوان تونس الأخيرة لتعويض الهزيمة

بعد الخسارة التي مني بها إخوان تونس في الانتخابات الرئاسية، تسعى حركة النهضة لتعويض تلك الخسارة من خلال محاولة استمالة المرشح الأوفر حظا لرئاسة تونس قيس سعيد، بعد إعلان دعمها المرشح المستقل في الدورة الثانية من الانتخابات التونسية المبكرة. تأتي تلك الخطوة بعد أن حل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية ثالثاً في الدورة الأولى، بينما حل سعيد المعروف بمواقفه المحافظة أولاً في الدورة الأولى بـ18.4 في المائة من الأصوات، بينما جاء قطب الإعلام نبيل القروي الموجود في السجن، في المرتبة الثانية.
نبيل -القروي

القضاء التونسي يرفض إخلاء سبيل القروي.. ومحاميه: سنستأنف

رفض القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقما أفاد أحد ممثليه القانونيين، إذ قال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: «رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه»، مضيفًا: «سنستأنف»، بحسب سكاي نيوز. وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت أمس، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين
مورو والغنوشي

انتخابات تونس صفعة لـ«الإخوان» ومسمار في نعش الغنوشي

بعد السقوط المدوي لإخوان تونس في الانتخابات الرئاسية التونسية، سادت حالة من التصدع بين صفوف حركة "النهضة" على خلفية نتائج الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوز أستاذ القانون قيس سعيد، والإعلامي نبيل القروي في الجولة الأولى. وجاء مرشح النهضة عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بحصوله على 12.9% من إجمالي الأصوات، وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ10.73% وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3%. وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه من قبَل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (2)

مسجون ومجهول يتصدران.. ماذا يجري في انتخابات تونس؟

"زلزال سياسي" شهدته تونس، في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية الجارية، بعد أن رفض الناخبون قيادات بارزة لمصلحة أستاذ في القانون، غير معروف للجميع وهو قيس سعيّد، وقطب إعلامي مسجون يشتبه في تهربه من الضرائب وهو نبيل القروي، إذ تقدم الاثنان على 24 مرشحا آخرين، بينهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس سابق ووزير الدفاع، إضافة إلى عبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة الإسلامي.
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