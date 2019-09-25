اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

تحرير:أحمد بركات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م

حسام البدري

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.

وقرر اتحاد الكرة، رسميًّا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا للمنتخب الوطني، ومن المقرر إعلان تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات.. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16