رياضة

اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

تحرير:أحمد بركات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
حسام البدري
حسام البدري
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.
وقرر اتحاد الكرة، رسميًّا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا للمنتخب الوطني، ومن المقرر إعلان تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات.. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16
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الفيفا‎

قوانين جديدة من "فيفا" تحدد إعارات اللاعبين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جياني إنفانتينو عن قرارت جديدة من المنتظر اتخاذها، والتى ستضع المزيد من القيود على وكلاء اللاعبين فى الانتقالات، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية للـ"فيفا"، التى اجتمعت هذا الأسبوع من أجل مناقشة التطورات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات. ومن المقرر أن تضع اللجنة جميع هذه التوصيات فى الاجتماع القادم للاتحاد الدولى لكرة القدم، والذى من المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه التوصيات.
محمد صلاح (1.) (2)

محمود فايز عن صلاح: إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم

علق محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر على أزمة محمد صلاح وحذفه علم مصر من من حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم عالمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم. بيزعل.. بيتنرفز.. بني آدم له مشاعر، تخيل أبوك في حفلة تخرجك قصاد كل الناس تخلى عنك (حتى لو بدون قصد) تخيلت؟ بس خلاص..!! ومحمد اتسرع في إنه شال صفة لاعب منتخب مصر من تويتر.. بس افتكر وبص فوق.. هو إنسان وبشر وممكن يغلط.. والسلام عليكم".
الزمالك -والاتحاد‎ (4)

الزمالك يعلن وصول مدرب حراس المرمى ويُكرم طاهر

وصل المدرب الصربي، باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، لاستلام مهام عمله، بعد رحيل أيمن طاهر، الذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، ليصبح تشكيل الجهاز الفني للفارس الأبيض مكونا من ميتشو مديرًا فنيًّا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له وباجيك دراجان مدربًا لحراس المرمى بالإضافة إلى أيمن عبدالعزيز مدربًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.
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حسام-البدرى

البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

بعد تولي حسام البدري.. منتخب مصر مطلوب في زامبيا

طلب منتخب زامبيا مواجهة منتخب مصر وديا، خلال شهر أكتوبر المقبل، من خلال إحدى شركات التسويق، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، رأيه في العرض خلال الأيام المقبلة. وقال البدري إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، حيث إنه استقر على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب مدربا، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
سيد معوض

محمد بركات وسيد معوض في اتحاد الكرة لهذا السبب

يعقد محمد بركات وطارق مصطفى وسيد معوض، جلسة الآن مع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدًا للعمل ضمن الجهاز الفني للفراعنة، ويعد محمد بركات مرشحا للعمل بمنصب مدير منتخب مصر، وسيد معوض في منصب مدرب المنتخب الوطني مع حسام البدري المدير الفني. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق، تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني، وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.
حسام-البدرى

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
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