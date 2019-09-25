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بمشاركة البنك الدولي.. برنامج ضخم لمواجهة تلوث الهواء في مصر

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
وزيرة البيئة ياسمين فؤاد
وزيرة البيئة ياسمين فؤاد
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة كارين كيمبر المدير العالمي للبيئة بالبنك الدولي، على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برنامج التعاون المزمع إطلاقه هذا العام للحد من التلوث الهواء وتغير المناخ، واستعرضت فؤاد تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعمل على الحد من تلوث الهواء بمصر خاصة محافظة القاهرة لارتفاع الكثافة السكانية بها، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي إلى إجراءات تنفيذية تهدف للحد المباشر من التلوث مثل إحلال المواصلات العامة من أتوبيسات وغيرها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.
ويهدف البرنامج الجديد إلى نشر الخضرة والأشجار المعمرة والمثمرة وأشجار الظل للاستفادة من المساحات المتاحة داخل المدن وعلى أطرافها للحد من تأثير التلوث والعواصف الترابية، وكذا إمكانية الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في زراعة أشجار مثمرة أو تنتج منتجات يمكن تسويقها وذلك لضمان استدامة تلك المشروعات مستقبلاً. ومن
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سامح-شكرى (2)

بقائمة اتهامات.. أول تحرك مصري ضد أردوغان في الأمم المتحدة

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردا قويا على ما جاء ببيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، تضمن إعراب وفد جمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
ماذا-فعل-السيسي-في-4-زيارات-للأمم-المتحدة

السيسي: التحديات المعاصرة تتطلب التكاتف لمواجهتها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مصر وضعت خطة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تستند إلى برنامج طموح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشددا على ضرورة حشد جهود العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال السيسي، في كلمته أمام قمة التنمية المستدامة التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ"74": إن "التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها وتتطلب التكاتف لمواجهتها".
اسماك (6)

التموين تطرح أسماك مجمدة بأسعار أقل بـ40%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن طرح كميات كبيرة من الأسماك المجمدة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ التابعة لها بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنسبة 40%، وذلك في اطار استراتيجية الدولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن، موضحة أنه سيتم طرح كيلو السمك البوري المجمد بسعر 35 جنيها، وكيلو السمك المكرونة بسعر 30 جنيها، وكيلو السمك "الماكريل" الياباني بسعر 25 جنيها، كما سيتم طرح كيلو السمك البلطي الأسواني بسعر 21 جنيها.
وزير-النقل-ربط-الطريقين-الغربى-والشرقى-بأسوان (3)

31 مليون جنيه لرصف 9 طرق في البحيرة

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بالمديرية وهندسة الطرق، بمتابعة استكمال أعمال رصف الطرق بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وذلك تفعيلا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة واستئناف أعمال رد الشيء لأصله ضمن الخطة الاستثمارية 2019- 2020 لأعمال رصف الطرق وتطبيقها على مستوى مدن ومراكز المحافظة، حيث تمت أعمال رصف طريق حمد منيسى بمركز المحمودية قطاعات وعمل سند للميول الجانبية لجسر الترعة بطول 2 كم بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه.
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حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

10 ملايين طفل في خطر بسبب حرائق «غابات إندونيسيا»

نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الثلاثاء، إلى أن حرائق الغابات التي تشهدها إندونيسيا، تعرض نحو 10 ملايين طفل لخطر تلوث الهواء، حيث قال العلماء إن الحرائق تسببت في إطلاق كميات هائلة من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأفادت اليونيسيف حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، بأن نحو 10 ملايين شخص دون سن 18 عاما، يعيشون في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق في جزيرة "سومطرة" وجزء من جزيرة (بورنيو) في إندونيسيا.
السفير- الروسي- سيرجي -كيربيتشينكو (3)

مصر تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي: للفقيد الرحمة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، وذلك في المستشفى بالقاهرة اليوم. وتمنى المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أصدره اليوم، أنَّ يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.
طيور-مهاجرة

الرسوم أولا.. بدء موسم صيد الطيور المهاجرة في مطروح

صدق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة اعتبارا من أول سبتمبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، إذ صرح بذلك طه السنيني مدير إدارة البيئة بمطروح. وأوضح أن محافظة مطروح بدأت اعتبارا من أول سبتمبر الجاري فى إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية استعدادا لموسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروبا في الفترة من منتصف أغسطس وحتى 10 نوفمبر القادم.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورطوبة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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