بمشاركة البنك الدولي.. برنامج ضخم لمواجهة تلوث الهواء في مصر

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة كارين كيمبر المدير العالمي للبيئة بالبنك الدولي، على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برنامج التعاون المزمع إطلاقه هذا العام للحد من التلوث الهواء وتغير المناخ، واستعرضت فؤاد تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعمل على الحد من تلوث الهواء بمصر خاصة محافظة القاهرة لارتفاع الكثافة السكانية بها، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي إلى إجراءات تنفيذية تهدف للحد المباشر من التلوث مثل إحلال المواصلات العامة من أتوبيسات وغيرها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

ويهدف البرنامج الجديد إلى نشر الخضرة والأشجار المعمرة والمثمرة وأشجار الظل للاستفادة من المساحات المتاحة داخل المدن وعلى أطرافها للحد من تأثير التلوث والعواصف الترابية، وكذا إمكانية الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في زراعة أشجار مثمرة أو تنتج منتجات يمكن تسويقها وذلك لضمان استدامة تلك المشروعات مستقبلاً. ومن