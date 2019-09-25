استخبارات النواب الأمريكي: مكالمة ترامب تدينه أكثر من المتوقع
تحرير:وكالات
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
ترامب
قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، تدينه أكثر من المتوقع، جاء ذلك بعد أن نشر البيت الأبيض، مضمون المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينيسكر، بعدما قيل إن ساكن البيت الأبيض طلب فيها من الرئيس الأوروبي أن يفتح تحقيقا بشأن أنشطة نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، بحسب سكاي نيوز.
وجاء نشر المكالمة عقب إعلان نانسي بيلوسي، حملة تمهد لعزل الرئيس ترامب، من منصبه، على إثر اتهامه بتشجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.
وتكشف الوثيقة، أن ترامب طلب فعلا من نظيره الأوكراني أن يتواصل مع وزير العدل الأمريكي وليام بار، ومحاميه رودولف جولياني.
وقال ترامب: «ثمة
وجاء نشر المكالمة عقب إعلان نانسي بيلوسي، حملة تمهد لعزل الرئيس ترامب، من منصبه، على إثر اتهامه بتشجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.
وتكشف الوثيقة، أن ترامب طلب فعلا من نظيره الأوكراني أن يتواصل مع وزير العدل الأمريكي وليام بار، ومحاميه رودولف جولياني.
وقال ترامب: «ثمة الكثير مما يقال حول نجل بايدن، بايدن أوقف المحاكمة، والكثيرون يرغبون في كشف هذا الأمر»، مضيفًا: «أريد أن يبادر المدعي العام إلى الاتصال بك أو بمسؤوليك، حتى نصل إلى خلاصة هذا الأمر، سيكون مهما أن تقوم بكل ما تستطيع القيام به، إذا كان ذلك ممكنا».
لكن ترامب لا يعتبر هذا الكلام بمثابة ضغط على نظيره الأوكراني، وقال إنه أشار إلى وليام بار، لأن وزارة العدل الأمريكية تنظر أصلا في مصدر التحقيق الذي أجري في واشنطن بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016.