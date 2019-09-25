استخبارات النواب الأمريكي: مكالمة ترامب تدينه أكثر من المتوقع

تحرير:وكالات ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

ترامب

قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، تدينه أكثر من المتوقع، جاء ذلك بعد أن نشر البيت الأبيض، مضمون المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينيسكر، بعدما قيل إن ساكن البيت الأبيض طلب فيها من الرئيس الأوروبي أن يفتح تحقيقا بشأن أنشطة نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، بحسب سكاي نيوز.

وجاء نشر المكالمة عقب إعلان نانسي بيلوسي، حملة تمهد لعزل الرئيس ترامب، من منصبه، على إثر اتهامه بتشجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين. وتكشف الوثيقة، أن ترامب طلب فعلا من نظيره الأوكراني أن يتواصل مع وزير العدل الأمريكي وليام بار، ومحاميه رودولف جولياني. وقال ترامب: «ثمة