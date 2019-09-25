بائعة البخور.. كلمة السر في مقتل سائق المعصرة
تحرير:محمد أبو زيد
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
قتل- أرشيفية
صوت كلاكسات السيارات ممزوجا بأصوات المارة، هذا هو الحال بشارع تتنوجى بحدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة، قبل أن يقطعه صوت مشاجرة وشد وجذب بين 3 شباب وسائق توك توك، انتهت بسقوط الأخير قتيلا على يد أحدهم في جريمة لم تستمر سوى بضع دقائق، بدأت أحداثها عندما حاول "عبدالظاهر" الشاب العشريني، إجبار فتاة (بائعة بخور) على ركوب التوك توك الخاص به عنوة، بعد معاكستها في أثناء سير 3 شباب شاهدوا الواقعة، ما دفعهم للدفاع عن الفتاة، وسرعان ما تطورت المشاجرة بين الطرفين، واستل صاحب التوك توك "سنجة" وحاول الاعتداء على الثلاثة، قبل أن يستولى عليها أحدهم.
طعنة بالصدر والكتف وجهها "محمد" أحد طرفي المشاجرة لصاحب التوك توك، سقط على أثرها غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى القصر العيني.
البداية كانت بتلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، بلاغا بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وسقوط مصاب بطعنة نافذة بالصدر والكتف، وعلى الفور انتقل النقيب كريم عبدالعاطى
طعنة بالصدر والكتف وجهها "محمد" أحد طرفي المشاجرة لصاحب التوك توك، سقط على أثرها غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى القصر العيني.
البداية كانت بتلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، بلاغا بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وسقوط مصاب بطعنة نافذة بالصدر والكتف، وعلى الفور انتقل النقيب كريم عبدالعاطى معاون مباحث القسم إلى محل البلاغ.
وكشفت التحريات عن نشوب مشاجرة بسبب معاكسة فتاة انتهت بمقتل"عبدالظاهر ع." 20 عاما سائق توك توك، أثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر والكتف.
تم ضبط المتهم واعترف أمام المقدم محمد مجدى رئيس المباحث، بأنه شاهد سائق توك توك وزميله يحاولون التحرش بقتاة تبيع البخور، وإجبارها على الركوب معهما، ما جعله يتصدى لهم هو وأصدقائه، ونشبت بين الطرفين مشاجرة حاول خلالها المجني عليه الاعتداء عليهم بسنجة، إلا أنه استولى عليها وطعنه دفاعا عن نفسه والفتاة.
فيما أمرت نيابة حلوان بتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية للجثة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.