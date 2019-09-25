بائعة البخور.. كلمة السر في مقتل سائق المعصرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

قتل- أرشيفية

صوت كلاكسات السيارات ممزوجا بأصوات المارة، هذا هو الحال بشارع تتنوجى بحدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة، قبل أن يقطعه صوت مشاجرة وشد وجذب بين 3 شباب وسائق توك توك، انتهت بسقوط الأخير قتيلا على يد أحدهم في جريمة لم تستمر سوى بضع دقائق، بدأت أحداثها عندما حاول "عبدالظاهر" الشاب العشريني، إجبار فتاة (بائعة بخور) على ركوب التوك توك الخاص به عنوة، بعد معاكستها في أثناء سير 3 شباب شاهدوا الواقعة، ما دفعهم للدفاع عن الفتاة، وسرعان ما تطورت المشاجرة بين الطرفين، واستل صاحب التوك توك "سنجة" وحاول الاعتداء على الثلاثة، قبل أن يستولى عليها أحدهم.

طعنة بالصدر والكتف وجهها "محمد" أحد طرفي المشاجرة لصاحب التوك توك، سقط على أثرها غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى القصر العيني. البداية كانت بتلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، بلاغا بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وسقوط مصاب بطعنة نافذة بالصدر والكتف، وعلى الفور انتقل النقيب كريم عبدالعاطى