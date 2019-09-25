رياضة

مباراة الاتحاد والعربى الكويتى على برج العرب

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
تقرر إقامة مباراة فريق نادي الاتحاد السكندرى ونادى العربى الكويتى في إطار مباريات دور الـ32 من "البطولة العربية" كأس محمد السادس للأندية الأبطال "مباراة الإياب" غدًا الخميس باستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور خمسة آلاف مشجع لجماهير الاتحاد، وذلك عقب المشاورات التي تمت مع الجهات المعنية "الاتحاد المصرى لكرة القدم- الاتحاد العربى- نادى العربى الكويتى"، وتم الاتفاق على الموعد ومكان إقامة المباراة المشار إليها وفقًا للتوجيهات الأمنية في الموعد والملعب الذي تم اختياره.
يخوض نادى العربى الكويتى مرانه الرئيس اليوم على ملعب المباراة باستاد الجيش ببرج العرب في تمام السابعة مساءً، بينما يخوض نادى الاتحاد مرانه على الملعب ذاته في تمام الثامنة والنصف مساءً. وقرر محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري طرح تذاكر لقاء الاتحاد والعربى الكويتي اليوم بمقر النادى بالشاطبى، عقب تقديم
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الفيفا‎

قوانين جديدة من "فيفا" تحدد إعارات اللاعبين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جياني إنفانتينو عن قرارت جديدة من المنتظر اتخاذها، والتى ستضع المزيد من القيود على وكلاء اللاعبين فى الانتقالات، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية للـ"فيفا"، التى اجتمعت هذا الأسبوع من أجل مناقشة التطورات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات. ومن المقرر أن تضع اللجنة جميع هذه التوصيات فى الاجتماع القادم للاتحاد الدولى لكرة القدم، والذى من المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه التوصيات.
محمد صلاح (1.) (2)

محمود فايز عن صلاح: إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم

علق محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر على أزمة محمد صلاح وحذفه علم مصر من من حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم عالمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم. بيزعل.. بيتنرفز.. بني آدم له مشاعر، تخيل أبوك في حفلة تخرجك قصاد كل الناس تخلى عنك (حتى لو بدون قصد) تخيلت؟ بس خلاص..!! ومحمد اتسرع في إنه شال صفة لاعب منتخب مصر من تويتر.. بس افتكر وبص فوق.. هو إنسان وبشر وممكن يغلط.. والسلام عليكم".
الزمالك -والاتحاد‎ (4)

الزمالك يعلن وصول مدرب حراس المرمى ويُكرم طاهر

وصل المدرب الصربي، باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، لاستلام مهام عمله، بعد رحيل أيمن طاهر، الذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، ليصبح تشكيل الجهاز الفني للفارس الأبيض مكونا من ميتشو مديرًا فنيًّا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له وباجيك دراجان مدربًا لحراس المرمى بالإضافة إلى أيمن عبدالعزيز مدربًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.
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فريق -الاسماعيلى (2)

أهلي بنغازي يحل ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بنغازي الليبي، ضمن مواجهات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي سيقودها الحكم الدولي المغربي رضوان جيد صاحب الـ42 عامًا، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم. ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة بحثا عن تحقيق فوز مريح يساعده قبل خوض لقاء الإياب في دولة تونس أواخر الشهر الجارى، بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.
فريق -الاسماعيلى (1)

مدرب الإسماعيلي: نستهدف الفوز بالبطولة العربية

صرح الصربى ميودراج بيسيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بأن طموح فريقه هو التتويج بلقب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأشار، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أهلى بنى غازى الليبى، والمقرر لها مساء غد الجمعة في ذهاب دور الـ32 من البطولة، إلى أنه يسعى دائما للفوز بالبطولات، ويرغب في مواصلة طموحاته مع النادي الإسماعيلي، مضيفا أنه حقق لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي، ويأمل في تكرار الأمر بالفوز بلقب البطولة العربية مع الدراويش.
الزمالك والاتحاد ‎ (3)

رئيس الاتحاد يتضامن مع الزمالك ويطلب حكاما أجانب

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، حيث أعلن تضامنه مع القلعة البيضاء في استقدام حكام أجانب لمباراة الفريقين. وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور: «تحدثت مع مرتضى منصور بعد مباراة المقاصة وطلبت منه أن نتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب.. أتمنى من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الموافقة على ذلك، وهو طلب عادل للفريقين».
طلعت-يوسف

طلعت يوسف يكشف سر فوز الاتحاد على العربي الكويتي

قال طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إن الفوز الذي حققه فريقه على العربي الكويتي، مساء الإثنين، في البطولة العربية سيكون له مردود إيجابي مميز على الفريق في المرحلة المقبل. ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري «بطل مصر»، في تحقيق فوز ثمين خارج الديار، على حساب مضيفه العربي الكويتي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب استاد صباح السالم، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس «ملك المغرب» للأندية الأبطال.
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