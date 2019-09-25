مباراة الاتحاد والعربى الكويتى على برج العرب

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٩ م

الاتحاد السكندري

تقرر إقامة مباراة فريق نادي الاتحاد السكندرى ونادى العربى الكويتى في إطار مباريات دور الـ32 من "البطولة العربية" كأس محمد السادس للأندية الأبطال "مباراة الإياب" غدًا الخميس باستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور خمسة آلاف مشجع لجماهير الاتحاد، وذلك عقب المشاورات التي تمت مع الجهات المعنية "الاتحاد المصرى لكرة القدم- الاتحاد العربى- نادى العربى الكويتى"، وتم الاتفاق على الموعد ومكان إقامة المباراة المشار إليها وفقًا للتوجيهات الأمنية في الموعد والملعب الذي تم اختياره.

يخوض نادى العربى الكويتى مرانه الرئيس اليوم على ملعب المباراة باستاد الجيش ببرج العرب في تمام السابعة مساءً، بينما يخوض نادى الاتحاد مرانه على الملعب ذاته في تمام الثامنة والنصف مساءً. وقرر محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري طرح تذاكر لقاء الاتحاد والعربى الكويتي اليوم بمقر النادى بالشاطبى، عقب تقديم