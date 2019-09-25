رياضة

الزمالك يعلن وصول مدرب حراس المرمى ويُكرم طاهر

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م
ميتشو وأمير مرتضى
ميتشو وأمير مرتضى
وصل المدرب الصربي، باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، لاستلام مهام عمله، بعد رحيل أيمن طاهر، الذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، ليصبح تشكيل الجهاز الفني للفارس الأبيض مكونا من ميتشو مديرًا فنيًّا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له وباجيك دراجان مدربًا لحراس المرمى بالإضافة إلى أيمن عبدالعزيز مدربًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.
وعلى هامش المران، قرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك إقامة حفل لتكريم، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى والذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري. ويستضيف فريق الزمالك، حامل لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، يوم الأحد المقبل، على
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قوانين جديدة من "فيفا" تحدد إعارات اللاعبين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جياني إنفانتينو عن قرارت جديدة من المنتظر اتخاذها، والتى ستضع المزيد من القيود على وكلاء اللاعبين فى الانتقالات، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية للـ"فيفا"، التى اجتمعت هذا الأسبوع من أجل مناقشة التطورات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات. ومن المقرر أن تضع اللجنة جميع هذه التوصيات فى الاجتماع القادم للاتحاد الدولى لكرة القدم، والذى من المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه التوصيات.
محمد صلاح (1.) (2)

محمود فايز عن صلاح: إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم

علق محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر على أزمة محمد صلاح وحذفه علم مصر من من حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم عالمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم. بيزعل.. بيتنرفز.. بني آدم له مشاعر، تخيل أبوك في حفلة تخرجك قصاد كل الناس تخلى عنك (حتى لو بدون قصد) تخيلت؟ بس خلاص..!! ومحمد اتسرع في إنه شال صفة لاعب منتخب مصر من تويتر.. بس افتكر وبص فوق.. هو إنسان وبشر وممكن يغلط.. والسلام عليكم".
الاتحاد-السكندرى

مباراة الاتحاد والعربى الكويتى على برج العرب

تقرر إقامة مباراة فريق نادي الاتحاد السكندرى ونادى العربى الكويتى في إطار مباريات دور الـ32 من "البطولة العربية" كأس محمد السادس للأندية الأبطال "مباراة الإياب" غدًا الخميس باستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور خمسة آلاف مشجع لجماهير الاتحاد، وذلك عقب المشاورات التي تمت مع الجهات المعنية "الاتحاد المصرى لكرة القدم- الاتحاد العربى- نادى العربى الكويتى"، وتم الاتفاق على الموعد ومكان إقامة المباراة المشار إليها وفقًا للتوجيهات الأمنية في الموعد والملعب الذي تم اختياره.
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اصابة-فرجانى-ساسى

رسالة من مرتضى منصور لفرجاني ساسي وأوباما

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم (أوباما)، لاعبي القلعة البيضاء، عقب خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب «برج العرب»، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وجاءت رسالة مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
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مرتضى منصور: خسرنا أمام الأهلي بسبب ميتشو

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خسارة القلعة البيضاء أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وأكد مرتضى منصور: «خسرنا بسبب خطأ في التشكيل، ولدينا لاعبون بحاجة إلى الحصول على راحة وأولهم أوباما، سواء كان مجهدا أو شبعان من الكرة، وفرجاني ساسي لم يظهر بالمستوى المعتاد».
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حازم إمام: ميتشو أهدى الأهلي الفوز بالسوبر

فتح حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق النار على المدير الفني للنادي الأبيض ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" بعد الهزيمة من الأهلي في كأس السوبر، حيث قال حازم إمام عقب المباراة أثناء تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت: "ميتشو قام بالعديد من الأشياء الغريبة في المباراة ما تسبب في إهدار الفوز". وواصل إمام تصريحاته: "ليس من الجيد أن تؤلف في اختياراتك خاصة في مواجهة الأهلي، في مباريات القمة يجب أن تختار أفضل تشكيل لديك وهذا لم يحدث اليوم". وأختتم تصريحاته بأن الأمر ينطبق على أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي قدم مباراة رائعة فهو لا يستسلم أبدا.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الأهلي بكأس السوبر المصري الذي يقوده فنيًا السويسري رينية فايلر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الساعة السابعة مساءا في مدينة الإسكندرية، ويدخل فريق نادي الزمالك كونه بطلًا لمسابقة كأس مصر الموسم قبل الماضي على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب في شهر مايو من عام 2018 تحت قيادة خالد جلال.
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