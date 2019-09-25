الزمالك يعلن وصول مدرب حراس المرمى ويُكرم طاهر

تحرير:علي الزيني ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ م

ميتشو وأمير مرتضى

وصل المدرب الصربي، باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، لاستلام مهام عمله، بعد رحيل أيمن طاهر، الذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، ليصبح تشكيل الجهاز الفني للفارس الأبيض مكونا من ميتشو مديرًا فنيًّا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له وباجيك دراجان مدربًا لحراس المرمى بالإضافة إلى أيمن عبدالعزيز مدربًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.

وعلى هامش المران، قرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك إقامة حفل لتكريم، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى والذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري. ويستضيف فريق الزمالك، حامل لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، يوم الأحد المقبل، على