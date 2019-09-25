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روحاني: إذا أرادت أمريكا اتفاقا نوويا جديدا عليها أن تدفع أكثر

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م
الرئيس إيراني حسن روحاني
الرئيس إيراني حسن روحاني
اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده، لفتح الطريق أمام المفاوضات والحوار، مؤكدا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأمريكية، مشددا على أن "ردنا على المحادثات هو لا.. وشعبنا لن يتفاوض أبدا مع من يريد دفع إيران إلى الاستسلام لسلاح الفقر والعقوبات"، مستكملا: "إذا أردت الولايات المتحدة إبرام اتفاق نووي آخر، عليها أن تدفع أكثر"،
وتابع روحاني: "الاقتصاد الإيراني في عام 2017 كان الأكثر نموا في المنطقة، لكن مارست أمريكا على الشعب الإيراني كافة أنواع الإرهاب الاقتصادي والقرصنة الدولية، وامتنا قاومت"، لافتا إلى أن أمريكا فشلت في حل النزاع في أفغانستان، العراق، سوريا، وفشلت في إحلال السلام في المنطقة. وتطرق الرئيس الإيراني، إلى الأوضاع
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الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (4)

في رسالة للسعودية.. روحاني: إيران جارتكم وليست أمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن منطقة الخليج على "حافة الانهيار"، وأن خطأ واحدا يمكن أن يشعل حريقا كبيرا، مشددا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن طهران "لن تتسامح مع التدخل الأجنبي الاستفزازي بحجة حماية أمن الخليج"، ووجه روحاني، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، التي تشهد علاقات بلاده معها توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، إذ قال: "أقول للسعودية إن إيران هي جارتكم، وليست الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن أمن الخليج لن يستتب إلا بخروج القوات الأمريكية منها.
مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية مرتبطة بإيران

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية على صلة بإيران، وفقا لـ"سكاي نيوز". يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من محاولة التفاف إيران على العقوبات الدولية، من خلال حلفائها في المنطقة. وأدرجت الخزانة الأمريكية أيضًا في وقت سابق شركة النفط الصينية "تشوهاى تشن رونج"، ورئيسها التنفيذي يو مين لي، على قائمة العقوبات، بذريعة "مواصلة شرائهم النفط من إيران". العقوبات الأمريكية أثارت أزمة كبيرة مع التنين الصيني، ودفعت رئيسها إلى الرد بالمثل على العقوبات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس إسرائيل يستعد لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

يعتزم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة مساء اليوم الأربعاء، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة أن ريفلين يدرس هذه الإمكانية بغض النظر عما إذا كان سيتم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين نتنياهو ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني جانتس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب "روسيا اليوم". وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الإسرائيلي، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة أزرق أبيض، بيني جانتس، ورئيس كتلة الليكود بنيامين نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة.
البرلمان-البريطاني

البرلمان البريطاني ينعقد مجددًا بعد هزيمة جونسون

يعقد النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، اجتماعاتهم البرلمانية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارها التاريخي باعتبار خطوة تعليق أعمال البرلمان أمرًا "غير شرعي". كانت المحكمة العليا البريطانية، قد اعتبرت القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، بوريس جونسون، بتعليق اجتماعات البرلمان غير قانوني، مما مثَل ضربة أثرت على سلطة جونسون، وتسببت في تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته. ويعارض النواب خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يطرحه جونسون، حيث صوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل "بريكست" ثلاثة أشهر.
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ناقلة نفط - أرشيفية

طهران تحتجز سفينة بالخليج: تهرب النفط الإيراني

احتجز خفر السواحل الإيراني، اليوم السبت، سفينة في الخليج مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا، بدعوى تهريبها الوقود، إذ كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل، وتقول إيران إنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود برا إلى الدول المجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية، وسبق وأن احتجزت سفنا في الخليج قائلة إنها تستخدم في تهريب النفط. وتأتي عملية الاحتجاز على وقع التوترات في الخليج، بعدما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يفرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وذلك بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

جوتيريش: مقتل 72 موظفًا للأمم المتحدة خلال 2019

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مقتل 72 موظفا تابعين للمنظمة العالمية في غضون عام 2019 الحالي. وقال جوتيريش في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا خلال عملهم حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، "في هذا العام خسرنا 25 موظفا مدنيا و43 عنصرا من قوات حفظ السلام و4 شرطيين".
الرئيس-اليمنى-عبد ربه-منصور-هادى (2)

الرئيس اليمني: حذرنا من التدخلات الإيرانية في بلادنا

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه حذر سابقا من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب، مشيرًا إلى أن «ما نشهده اليوم واقعا معيشا»، مؤكدًا خلال لقاء مع ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عمق العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
رئيس-وزراء-الهند (3)

الهند تعلن موقفها من اتخاذ تدابير عسكرية في هرمز

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتخذ تدابير عسكرية من أجل حماية سفنها في مضيق هرمز، وقال خلال الجلسة العامة في منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: "في الآونة الأخيرة، دفعتنا المشاكل الموجودة في هذه المنطقة، لأن نفكر في أنه لا يجب أن نعاني من الآثار الجانبية للوضع الحالي، حتى لا يعاني أمننا، وناقلاتنا وسفننا، وأضاف: "لقد اتخذنا تدابير لضمان أمن ناقلاتنا، واتخذنا تدابير أمنية لضمان سلامتها، ومع ذلك لن نتخذ أي إجراءات إضافية، الطريق العسكري ليس نهجنا، ولا أحد في العالم يتناول نظامنا بأي طرق سلبية".
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