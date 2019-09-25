روحاني: إذا أرادت أمريكا اتفاقا نوويا جديدا عليها أن تدفع أكثر

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

الرئيس إيراني حسن روحاني

اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده، لفتح الطريق أمام المفاوضات والحوار، مؤكدا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأمريكية، مشددا على أن "ردنا على المحادثات هو لا.. وشعبنا لن يتفاوض أبدا مع من يريد دفع إيران إلى الاستسلام لسلاح الفقر والعقوبات"، مستكملا: "إذا أردت الولايات المتحدة إبرام اتفاق نووي آخر، عليها أن تدفع أكثر"،

وتابع روحاني: "الاقتصاد الإيراني في عام 2017 كان الأكثر نموا في المنطقة، لكن مارست أمريكا على الشعب الإيراني كافة أنواع الإرهاب الاقتصادي والقرصنة الدولية، وامتنا قاومت"، لافتا إلى أن أمريكا فشلت في حل النزاع في أفغانستان، العراق، سوريا، وفشلت في إحلال السلام في المنطقة. وتطرق الرئيس الإيراني، إلى الأوضاع