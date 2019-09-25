ضبط صاحب مكتب رحلات بـ100 طربة حشيش (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

قوات الشرطة_ أرشيفية

في ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، في القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها بالقاهرة، حيث تابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع بمحافظة القاهرة، وتم رصده، إذ أكدت التحريات أنه صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات.

عقب تقنين الإجراءت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات