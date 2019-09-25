جريمة

ضبط صاحب مكتب رحلات بـ100 طربة حشيش (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
قوات الشرطة_ أرشيفية
قوات الشرطة_ أرشيفية
في ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، في القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها بالقاهرة، حيث تابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع بمحافظة القاهرة، وتم رصده، إذ أكدت التحريات أنه صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات.
عقب تقنين الإجراءت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات
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بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

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جثة وقمامة.. أم تتخلص من رضيعها فور ولادته بالشرقية

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غيرة وحب.. 20 طعنة زوجية تنهي حياة «نورا» في السويس

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ضبط وإحباط ترويج 18 كيلو ونصف حشيش بالإسكندرية

حققت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، نشاطا موسعا ومكثفا فى ضبط العناصر الإجرامية من تجار المخدرات، حيث تم ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، بأماكن متفرقة أحدها مع تاجر كبير بمنطقة العامرية، بحوزته 15 كيلوجراما بمفرده، وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد اعتزام ترويج نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على العملاء بشرق وغرب المحافظة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
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جن وسكين.. سائق يقتل زوجته وطفله في 15 مايو

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