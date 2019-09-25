في رسالة للسعودية.. روحاني: إيران جارتكم وليست أمريكا

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن منطقة الخليج على "حافة الانهيار"، وأن خطأ واحدا يمكن أن يشعل حريقا كبيرا، مشددا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن طهران "لن تتسامح مع التدخل الأجنبي الاستفزازي بحجة حماية أمن الخليج"، ووجه روحاني، رسالة إلى المملكة العربية السعودية، التي تشهد علاقات بلاده معها توترا كبيرا في الفترة الأخيرة، إذ قال: "أقول للسعودية إن إيران هي جارتكم، وليست الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن أمن الخليج لن يستتب إلا بخروج القوات الأمريكية منها.

ودعا الرئيس الإيراني/ جميع دول منطقة الخليج للانضمام إلى مبادرة "تحالف الأمل من أجل السلام في مضيق هرمز"، موضحا أنه يقوم على "التفاهم المتبادل وعدم الاعتداء واحترام سيادة الدول".وأشار روحاني إلى أن "الاقتصاد الإيراني في عام 2017 كان الأكثر نموا في المنطقة، لكن مارست أمريكا على الشعب الإيراني كافة أنواع