قوانين جديدة من "فيفا" تحدد إعارات اللاعبين

تحرير:محمد جمال ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

فيفا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جياني إنفانتينو عن قرارت جديدة من المنتظر اتخاذها، والتى ستضع المزيد من القيود على وكلاء اللاعبين فى الانتقالات، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية للـ"فيفا"، التى اجتمعت هذا الأسبوع من أجل مناقشة التطورات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات. ومن المقرر أن تضع اللجنة جميع هذه التوصيات فى الاجتماع القادم للاتحاد الدولى لكرة القدم، والذى من المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه التوصيات.

وجاءت التوصيات على النحو التالي: تحديد قيمة العمولة لوكيل أعمال اللاعب لأى صفقة بقيمة 10 % فقط يحصل عليها من الطرف البائع، وعملية الشراء تقتصر القيمة على 3% من اللاعب نفسه. النادى الذى يقوم بشراء أى صفقة سيقوم بدفع 3% فقط من قيمة الصفقة لوكلاء اللاعبين. كما يمنع الفيفا قيام أي وكيل بتمثيل أكثر من