رياضة

قوانين جديدة من "فيفا" تحدد إعارات اللاعبين

تحرير:محمد جمال ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
فيفا
فيفا
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة جياني إنفانتينو عن قرارت جديدة من المنتظر اتخاذها، والتى ستضع المزيد من القيود على وكلاء اللاعبين فى الانتقالات، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية للـ"فيفا"، التى اجتمعت هذا الأسبوع من أجل مناقشة التطورات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات. ومن المقرر أن تضع اللجنة جميع هذه التوصيات فى الاجتماع القادم للاتحاد الدولى لكرة القدم، والذى من المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه التوصيات.
وجاءت التوصيات على النحو التالي: تحديد قيمة العمولة لوكيل أعمال اللاعب لأى صفقة بقيمة 10 % فقط يحصل عليها من الطرف البائع، وعملية الشراء تقتصر القيمة على 3% من اللاعب نفسه. النادى الذى يقوم بشراء أى صفقة سيقوم بدفع 3% فقط من قيمة الصفقة لوكلاء اللاعبين. كما يمنع الفيفا قيام أي وكيل بتمثيل أكثر من
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محمد صلاح (1.) (2)

محمود فايز عن صلاح: إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم

علق محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر على أزمة محمد صلاح وحذفه علم مصر من من حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم عالمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم. بيزعل.. بيتنرفز.. بني آدم له مشاعر، تخيل أبوك في حفلة تخرجك قصاد كل الناس تخلى عنك (حتى لو بدون قصد) تخيلت؟ بس خلاص..!! ومحمد اتسرع في إنه شال صفة لاعب منتخب مصر من تويتر.. بس افتكر وبص فوق.. هو إنسان وبشر وممكن يغلط.. والسلام عليكم".
الزمالك -والاتحاد‎ (4)

الزمالك يعلن وصول مدرب حراس المرمى ويُكرم طاهر

وصل المدرب الصربي، باجيك دراجان، مدرب حراس مرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، لاستلام مهام عمله، بعد رحيل أيمن طاهر، الذي تم اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، ليصبح تشكيل الجهاز الفني للفارس الأبيض مكونا من ميتشو مديرًا فنيًّا ودوسان ستيانوفيتش مساعدًا له وباجيك دراجان مدربًا لحراس المرمى بالإضافة إلى أيمن عبدالعزيز مدربًا وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا واليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.
الاتحاد-السكندرى

مباراة الاتحاد والعربى الكويتى على برج العرب

تقرر إقامة مباراة فريق نادي الاتحاد السكندرى ونادى العربى الكويتى في إطار مباريات دور الـ32 من "البطولة العربية" كأس محمد السادس للأندية الأبطال "مباراة الإياب" غدًا الخميس باستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور خمسة آلاف مشجع لجماهير الاتحاد، وذلك عقب المشاورات التي تمت مع الجهات المعنية "الاتحاد المصرى لكرة القدم- الاتحاد العربى- نادى العربى الكويتى"، وتم الاتفاق على الموعد ومكان إقامة المباراة المشار إليها وفقًا للتوجيهات الأمنية في الموعد والملعب الذي تم اختياره.
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خوان باريرا

فضيحة جديدة فى جائزة الأفضل.. قائد نيكاراجوا يكشفها

كشف خوان باريرا قائد منتخب نيكاراجوا عن فصل جديد من فضائح تعديل الأصوات فى جائزة الأفضل "ذابيست" التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث أكد أنه تم وضع صوته ضمن القائمة في صالح ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة، حيث اختار ميسي فى المرتبة الأولى ثم السنغالي ساديو مانى لاعب ليفربول، وجاء فى آخر اختياراته البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. وقال باريرا لإحدى صحف نيكاراجوا والتى تدعى "لا برينسا": "لم أصوت لصالح ميسي، لقد فوجئت أن أسمى على قائمة من صوتوا لميسي، لقد صوت لميسي العام الماضى؟ لكن هذا العام لم أًصوت".
محمد-صلاح

مدرب السودان يكشف عن فضيحة في جوائز The Best (صورة)

فجر زدرافكو لوغاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان، مفاجأة جديدة حول تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما كشف أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن «فيفا» حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حاز الجائزة. وقال مدرب السودان في تصريحات لقناة «العربية» اليوم الأربعاء: «اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي».
محمد صلاح (1.) (2)

كواليس أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، والتي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع، بعدما حل ثالثا في العام الماضي. وتكشف «التحرير» عن تفاصيل أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم، وجاءت التفاصيل كالتالي: - الفيفا أخطر الجبلاية بتصويت المدير الفني وكابتن المنتخب في منتصف يوليو 2019 عبر السيستم الإلكتروني.
رونالدو - ميسي

ميسي عن منافسته مع رونالدو: سباق كروي فقط

تحدث ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني عن منافسته لكريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، مُشيرًا إلى أن تلك المنافسة لا تتعدى كونها سباقا كرويا بين الثنائي.. وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب بالعالم عن الموسم الماضي المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في حفل ضخم أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الإثنين. وقال ميسي في تصريحاته للموقع الرسمي للفيفا: "ربما يرى الناس منافستي لرونالدو أبعد من كونها في عالم كرة القدم فقط، هذا ليس صحيحا".
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