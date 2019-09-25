«فيفا» يكشف عن أسباب عدم احتساب صوت مصر فى "ذا بيست"

تحرير:محمد جمال ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

الاتحاد الدولى لكرة القدم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أسباب عدم احتساب صوتي مصر في استفتاء الأفضل، مشيرًا إلى أن هناك مشكلتين تسببا في الأمر. موضحًا أن عملية التصويت يتم الإشراف عليها من قبل شركة مراقبة مستقلة تدعى برايس ووتر هاوس كوبرز مضيفًا أن صوت كل من مدرب وقائد منتخب مصر أرسلا يوم 15 أغسطس، ولكن المشكلة الأولى منهما هي في طريقة الكتابة ومراعاة الحروف الكبيرة والصغيرة في كتابة اللغة الإنجليزية؛ الأمر الذي جعلنا نشك في مدى صحة التصويت، كما أنه يجب أن يكون هناك توقيع من المدير التنفيذي للاتحاد لم يتواجد على استمارتي التصويت وهو أمر مهم لاحتساب الصوتين.

وأوضح الفيفا أنه تم التواصل من مكتب التصويت للاتحاد الدولى مع مكتب رئيس الاتحاد المصري للتأكد من التصويت الذي ورد إلينا من الاتحاد مرتين، وطلبنا إرسال الأوراق بشكل سليم قبل الموعد النهائي، 19 أغسطس. وأضاف فيفا أنه لم يصل لنا رد الاتحاد المصري لكرة القدم سوى في يوم 21 أغسطس بعد الموعد المحدد لوصول الأصوات