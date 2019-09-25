رياضة

«فيفا» يكشف عن أسباب عدم احتساب صوت مصر فى "ذا بيست"

تحرير:محمد جمال ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
الاتحاد الدولى لكرة القدم
الاتحاد الدولى لكرة القدم
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أسباب عدم احتساب صوتي مصر في استفتاء الأفضل، مشيرًا إلى أن هناك مشكلتين تسببا في الأمر. موضحًا أن عملية التصويت يتم الإشراف عليها من قبل شركة مراقبة مستقلة تدعى برايس ووتر هاوس كوبرز مضيفًا أن صوت كل من مدرب وقائد منتخب مصر أرسلا يوم 15 أغسطس، ولكن المشكلة الأولى منهما هي في طريقة الكتابة ومراعاة الحروف الكبيرة والصغيرة في كتابة اللغة الإنجليزية؛ الأمر الذي جعلنا نشك في مدى صحة التصويت، كما أنه يجب أن يكون هناك توقيع من المدير التنفيذي للاتحاد لم يتواجد على استمارتي التصويت وهو أمر مهم لاحتساب الصوتين.
وأوضح الفيفا أنه تم التواصل من مكتب التصويت للاتحاد الدولى مع مكتب رئيس الاتحاد المصري للتأكد من التصويت الذي ورد إلينا من الاتحاد مرتين، وطلبنا إرسال الأوراق بشكل سليم قبل الموعد النهائي، 19 أغسطس. وأضاف فيفا أنه لم يصل لنا رد الاتحاد المصري لكرة القدم سوى في يوم 21 أغسطس بعد الموعد المحدد لوصول الأصوات
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اتلتيكو-مدريد-وخيتافى (2)

أتلتيكو مدريد يعبر مايوركا ويتصدر الليجا مؤقتا

تغلب أتلتيكو مدريد، على مضيفه ريال مايوركا، بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إيبيروستار" ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2019-2020، ودخل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو المباراة بالقوة الضاربة، حيث اعتمد في الخط الهجومي على جواو فيليكس، ودييجو كوستا، وسيطر الروخي بلانكوس على معظم أوقات الشوط الأول، حيث تمكن الهداف دييجو كوستا، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بنتيجة 1-0
محمد-صلاح‎

ممثل مصر يكشف سبب تصويته لصلاح ثالثا في جائزة الأفضل

أكد الصحفى هاني دانيال، ممثل مصر الوحيد في حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم، خلفًا للسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إذ قال: "ليس هناك أى شخصنة فى عملية التصويت لمحمد صلاح فى المركز الثالث، وبحكم تواجدى مع عدد من الصحفيين الأجانب، ومتابعة عن قرب نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ونهائي دورى الأمم الأوروبية، قمت بالتصويت".
محمد صلاح

بعد الأزمة.. تفاصيل مكالمة الجنايني مع محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.
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خوان باريرا

فضيحة جديدة فى جائزة الأفضل.. قائد نيكاراجوا يكشفها

كشف خوان باريرا قائد منتخب نيكاراجوا عن فصل جديد من فضائح تعديل الأصوات فى جائزة الأفضل "ذابيست" التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث أكد أنه تم وضع صوته ضمن القائمة في صالح ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة، حيث اختار ميسي فى المرتبة الأولى ثم السنغالي ساديو مانى لاعب ليفربول، وجاء فى آخر اختياراته البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. وقال باريرا لإحدى صحف نيكاراجوا والتى تدعى "لا برينسا": "لم أصوت لصالح ميسي، لقد فوجئت أن أسمى على قائمة من صوتوا لميسي، لقد صوت لميسي العام الماضى؟ لكن هذا العام لم أًصوت".
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كواليس أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، والتي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع، بعدما حل ثالثا في العام الماضي. وتكشف «التحرير» عن تفاصيل أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة لصلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم، وجاءت التفاصيل كالتالي: - الفيفا أخطر الجبلاية بتصويت المدير الفني وكابتن المنتخب في منتصف يوليو 2019 عبر السيستم الإلكتروني.
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فاسدون ومرضى.. رسالة الحضري لصلاح بعد حذف علم مصر

وجه عصام الحضري، حارس المنتخب الوطني السابق، رسالة لمحمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة بموقع التواصل الاجتماعي وحذفه علم مصر من على حساباته الشخصية، ردا على ما حدث من عدم التصويت له في الاستفتاء، بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على فان دايك، وكريستيانو رونالدو، في المقابل حل صلاح في المركز الرابع، وكتب الحضري عبر حسابه بتويتر: "يا جبل ما يهزك ريح، ولا يهمك يا فخر العرب، مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".
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اتحاد الكرة للفيفا: ما سبب رفض تصويت مصر في «ذا بيست»؟

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، وأرسل اليوم الثلاثاء، استفسارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة، بعدما أرسلت الجبلاية صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي، قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.
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