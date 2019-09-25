جريمة

دماء وحفاضة.. حشرات تهاجم رضيعا ألقته والدته بالزراعات

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
رضيع - أرشيفية
رضيع - أرشيفية
«جرى إيه في الدنيا».. تعبير مصحوب بدهشة بدت واضحة على ملامح كل من رأى مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لم تتجاوز مدته إحدى عشرة ثانية لطفل بالكاد أتم دقائقه الأولى فور خروجه للدنيا؛ لكن حظه العاثر أوقعه في ظروف لم يكُن له فيها يد إلا أن يُلقى وسط الزراعات دون شيء يستره سوى حفاضة و«مشبك طبي» يمنع أمعاءه من مغادرة جسده، ليكون فريسة مثالية للحشرات التي راحت تلدغ جسده، قبل أن يتناهى إلى مسامع بعض الشباب صرخات الصغير والدماء تُغرق وجهه، ويُنقذونه.
وبحسب المقطع المتداول، عُثر على الرضيع بالقُرب من قضبان السكة الحديد الرابط بين مدينتي ههيا والزقازيق، حيث كان على قيد الحياة والدماء تغرق وجهه نتيجة هجوم الحشرات عليه كون الأرض زراعية تحتوي حشائش وبعض القمامة، قبل أن يقوم أحدهم بتصويره لتوثيق الواقعة، وخاصةً أن الرضيع مولود حديثًا على يد طبيب، وهو
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عمليات-جراحية

بتر قدم الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها بالدقهلية

خضعت الطفلة جنة محمد سمير، 5 سنوات، ضحية التعذيب على يد جدتها عن طريق كيها بآلة حادة على جسدها وفي أعضائها التناسلية، بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بالدقهلية، اليوم الأربعاء، لعملية بتر لقدمها اليسرى من أعلى الركبة، بسبب إصابتها بغرغرينة وتورم في القدم، أثر كسر في الساق بعد "رزعها" أرضًا منذ 10 أيام، وتركها طوال تلك المدة دون علاج أو رعاية، ما أدى إلى ضرورة بتر القدم، وتقرر وضعها تحت الملاحظة الطبية في العناية المركزة لحين استقرار حالتها الصحية.
قوات-الشرطة (3)

ضبط صاحب مكتب رحلات بـ100 طربة حشيش (فيديو)

في ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، في القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها بالقاهرة، حيث تابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع بمحافظة القاهرة، وتم رصده، إذ أكدت التحريات أنه صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «تهريب الشباب للخارج» في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما باستقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، صاحب مكتب سفريات "بدون ترخيص" ومقيم بدائرة مركز الرياض، سبق اتهامه فى قضيتي استقطاب وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد، باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.
جثة طفل

جثة وقمامة.. أم تتخلص من رضيعها فور ولادته بالشرقية

في حادثة تصنف ضمن سجل طويل وحافل بالمهانة وأسباب انتشار ظاهرة «أطفال الشوارع» وما يسبقها من علاقات يجرمها الشرع والقانون، عثر أحد عمال النظافة بمركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، على جثة لطفل رضيع، لم يمضِ على ولادته بضع ساعات، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مُلقى بالقُرب من كوبري «الممر» المجاور لمديرية أمن الشرقية، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابة جنوب الشرقية.
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مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بمحور الضبعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة اتجاه القاهرة. وكان وكيل وزارة الصحة في مطروح الدكتور محسن طه عبد الرازق، تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي يفيد بوصول 3 جثث لكلًا من: «باسم حسين محمود حسين، 15 سنة، وعبد الله محمود حسين، 19 سنة، ومحمود حسين محمد، 58 سنة، و5 مصابين هم: «أسماء محمود حسين، 23 سنة، ورهف محمود أحمد، سنة ونصف، ورنا محمود أحمد، سنة ونصف، وعفاف عبد الواحد جمعة، 49 سنة، وأحمد محمود حسين 25 سنة».
زحام-شديد-بمكاتب-بريد-الفيوم (3)

عجز وموظفة هاربة.. اختلاس 1.5 مليون جنيه من مكتب بريد

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لضبط موظفة الإيداعات في فرع البريد بقرية طنبول الكبرى بمركز السنبلاوين، بتهمة اختلاس ما يقرب من مليون ونصف المليون جنيه من ودائع العملاء، وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائى، بورود بلاغات من لجنة من هيئة البريد بمنطقة جنوب الدقهلية، عن اكتشاف نقص مبالغ مالية كبيرة أثناء فحص أعمال الفرع في طنبول ومديرته "غدير ج."، واكتشافها وجود عجز بالمبالغ المالية الخاصة بالمودعين فى عهدة موظفة تدعى "فاطمة م.".
اغتصاب (5)

علياء والذئاب.. مأساة أم تعرضت للاغتصاب أمام رضيعها

«خاف ممن لا يخاف الله».. عبارة تتكرر على مسامعنا كلما دار الحديث حول قضيةٍ ما، بلغ الجاني فيها درجة عالية من الإجرام وسلك مسلكًا لم يسبقه إليه أحد، إلا أن المجرمون في واقعة اليوم حقًا لا يعرفون الله أو يحفظون بداخلهم ذرة رحمة، بعدما استحلوا عرض امرأة كانت في طريقها للاطمئنان على صحة طفلتها، والتي بالكاد أتمت ربيعها الرابع، وتحمل على كتفها رضيعًا لم يُتم عامه الأول بعد، ليقطعوا الطريق عليها في مأساة كبيرة عاشتها المجني عليها بدايةً من التعدي عليها واقتيادها عنوة تحت التهديد، انتهاءً باغتصابها أمام أعين صغيرها وهي تحمله على كتفها.
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