دماء وحفاضة.. حشرات تهاجم رضيعا ألقته والدته بالزراعات

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

رضيع - أرشيفية

«جرى إيه في الدنيا».. تعبير مصحوب بدهشة بدت واضحة على ملامح كل من رأى مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لم تتجاوز مدته إحدى عشرة ثانية لطفل بالكاد أتم دقائقه الأولى فور خروجه للدنيا؛ لكن حظه العاثر أوقعه في ظروف لم يكُن له فيها يد إلا أن يُلقى وسط الزراعات دون شيء يستره سوى حفاضة و«مشبك طبي» يمنع أمعاءه من مغادرة جسده، ليكون فريسة مثالية للحشرات التي راحت تلدغ جسده، قبل أن يتناهى إلى مسامع بعض الشباب صرخات الصغير والدماء تُغرق وجهه، ويُنقذونه.

وبحسب المقطع المتداول، عُثر على الرضيع بالقُرب من قضبان السكة الحديد الرابط بين مدينتي ههيا والزقازيق، حيث كان على قيد الحياة والدماء تغرق وجهه نتيجة هجوم الحشرات عليه كون الأرض زراعية تحتوي حشائش وبعض القمامة، قبل أن يقوم أحدهم بتصويره لتوثيق الواقعة، وخاصةً أن الرضيع مولود حديثًا على يد طبيب، وهو