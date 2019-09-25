رياضة

تيجانا يؤازر اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغال

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وخضع الرباعي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي والناشئ محمد قنديل "مواليد 99" حراس مرمى الفريق لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة الصربي باجيك دراجون مدرب حراس المرمى الجديد، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم.
وخاض الرباعي بعض التدريبات الفنية الأخرى الخاصة بالتصدى للتسديدات من داخل وخارج المنطقة والتعامل مع الكرات العرضية.  ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وبعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين،
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اتلتيكو-مدريد-وخيتافى (2)

أتلتيكو مدريد يعبر مايوركا ويتصدر الليجا مؤقتا

تغلب أتلتيكو مدريد، على مضيفه ريال مايوركا، بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إيبيروستار" ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2019-2020، ودخل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو المباراة بالقوة الضاربة، حيث اعتمد في الخط الهجومي على جواو فيليكس، ودييجو كوستا، وسيطر الروخي بلانكوس على معظم أوقات الشوط الأول، حيث تمكن الهداف دييجو كوستا، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بنتيجة 1-0
محمد-صلاح‎

ممثل مصر يكشف سبب تصويته لصلاح ثالثا في جائزة الأفضل

أكد الصحفى هاني دانيال، ممثل مصر الوحيد في حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم، خلفًا للسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إذ قال: "ليس هناك أى شخصنة فى عملية التصويت لمحمد صلاح فى المركز الثالث، وبحكم تواجدى مع عدد من الصحفيين الأجانب، ومتابعة عن قرب نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ونهائي دورى الأمم الأوروبية، قمت بالتصويت".
محمد صلاح

بعد الأزمة.. تفاصيل مكالمة الجنايني مع محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.
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رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

الأشعة تحدد موقف «زيزو» من مواجهة بطل السنغال

أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود عبدالعزيز "زيزو"، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابته بمزق فى العضلة الأمامية، الأمر الذى أدى لغياب اللاعب عن فريقه فى مواجهة الاتحاد السكندرى أمس الإثنين، فى إطار منافاسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث من المقرر أن يخضع محمود عبدالعزيز لبرنامج تأهيل خاص خلال الفترة الحالية، لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية للفريق، ومن ثم المشاركة فى المباريات الرسمية، لاسيما أن الزمالك يعانى فى الوقت الحالى من ضغط المباريات ويحتاج لخدمات جميع لاعبيه.
تتويج -الزمالك‎ (11)

مكافآت استثنائية للاعبي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت استثنائية للاعبين بعد الفوز ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار صرف مكافآت استثنائية ليس فقط للفوز بالبطولة، ولكن بعد الأداء والنتائج القوية التى حققها الفريق على مدار أحداث البطولة، إذ لم تهتز الشباك البيضاء فى جميع المباريات، وأحرز لاعبو الزمالك 8 أهداف.
الشوط -الأول‎ (5)

أول طلب من ميتشو للاعبي الزمالك بعد التتويج بالكأس

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، من اللاعبين ضرورة إغلاق ملف بطولة كأس مصر، التي توج بها لاعبو القلعة البيضاء للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وعدم الانشغال بها كثيرا، كما طالبهم بالعودة للعمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق حلم التتويج بالبطولة الإفريقية، مؤكدا أن المشوار يبدأ من أول خطوة، وعليهم تحقيق الفوز على بطل السنغال.
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