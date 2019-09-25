تيجانا يؤازر اللاعبين قبل مواجهة بطل السنغال

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

إسماعيل يوسف

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وخضع الرباعي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي والناشئ محمد قنديل "مواليد 99" حراس مرمى الفريق لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة الصربي باجيك دراجون مدرب حراس المرمى الجديد، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

وخاض الرباعي بعض التدريبات الفنية الأخرى الخاصة بالتصدى للتسديدات من داخل وخارج المنطقة والتعامل مع الكرات العرضية. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وبعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين،