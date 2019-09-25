أتلانتا يقتنص فوزًا سهلا من روما على ملعب الذئاب

تحرير:محمد جمال ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

روما

نجح فريق أتلانتا في اقتناص فوز صعب من نظيره فريق روما بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب أولمبياكو والتى تأتى فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل هدفي المباراة كل من دوفان زاباتا ومارتن دي رون. ليصبح رصيد فريق أتلانتا 10 نقاط محتلا المركز الثالث من جدول الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد الذئاب عند 8 نقاط فى المركز الخامس. ويعد هذا الفوز السادس على التوالى لأتلانتا أمام روما على ملعب الأخير.

بدأ الشوط الأول بسيطرة من فريق روما على أجواء المباراة مع محاولات مستمرة على شباك أتلانتا انتهت جميعها بالفشل، لينتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي. ومع انطلاق الشوط الثانى استمرت المحاولات من الجانبين لكن بخطورة أكثر لفريق أتلانتا الذى قلب أجواء السيطرة لصالحه، ومع تراجع فريق الذئاب نجح أتلانتا