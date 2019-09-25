رياضة

أتلانتا يقتنص فوزًا سهلا من روما على ملعب الذئاب

تحرير:محمد جمال ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
روما
روما
نجح فريق أتلانتا في اقتناص فوز صعب من نظيره فريق روما بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب أولمبياكو والتى تأتى فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل هدفي المباراة كل من دوفان زاباتا ومارتن دي رون. ليصبح رصيد فريق أتلانتا 10 نقاط محتلا المركز الثالث من جدول الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد الذئاب عند 8 نقاط فى المركز الخامس. ويعد هذا الفوز السادس على التوالى لأتلانتا أمام روما على ملعب الأخير.
بدأ الشوط الأول بسيطرة من فريق روما على أجواء المباراة مع محاولات مستمرة على شباك أتلانتا انتهت جميعها بالفشل، لينتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي. ومع انطلاق الشوط الثانى استمرت المحاولات من الجانبين لكن بخطورة أكثر لفريق أتلانتا الذى قلب أجواء السيطرة لصالحه، ومع تراجع فريق الذئاب نجح أتلانتا
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اتلتيكو-مدريد-وخيتافى (2)

أتلتيكو مدريد يعبر مايوركا ويتصدر الليجا مؤقتا

تغلب أتلتيكو مدريد، على مضيفه ريال مايوركا، بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "إيبيروستار" ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2019-2020، ودخل الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو المباراة بالقوة الضاربة، حيث اعتمد في الخط الهجومي على جواو فيليكس، ودييجو كوستا، وسيطر الروخي بلانكوس على معظم أوقات الشوط الأول، حيث تمكن الهداف دييجو كوستا، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، لينتهي الشوط بنتيجة 1-0
محمد-صلاح‎

ممثل مصر يكشف سبب تصويته لصلاح ثالثا في جائزة الأفضل

أكد الصحفى هاني دانيال، ممثل مصر الوحيد في حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، عدم وجود موقف شخصي استدعى وضعه للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث بترتيب أفضل لاعب في العالم، خلفًا للسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إذ قال: "ليس هناك أى شخصنة فى عملية التصويت لمحمد صلاح فى المركز الثالث، وبحكم تواجدى مع عدد من الصحفيين الأجانب، ومتابعة عن قرب نهائي دوري الأبطال الأوروبي، ونهائي دورى الأمم الأوروبية، قمت بالتصويت".
محمد صلاح

بعد الأزمة.. تفاصيل مكالمة الجنايني مع محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.
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انتر ميلان‎

قمة إنتر ولاتسيو تجذب الأنظار في الكالتشيو

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب ملعب سان سيرو، الذي سيحتضن قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره لاتسيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها إنتر الفوز في 63 مباراة مقابل 36 انتصارا للاتسيو، وتعادلا في 53 مواجهة أخرى، وسجل الإنتر في تلك المباريات 243 هدفًا مقابل 169 هدفًا للاتسيو.
ميلان‎ (1)

ميلان يسعى لتصحيح المسار أمام فيرونا بالكالتشيو

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل هيلاس فيرونا نظيره ميلان، الساعة 8:45 مساءً على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويحتل فيرونا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، كما يستقبل روما نظيره ساسولو الساعة السادسة مساءً على ملعب الأولمبيكو، ويحتل ذئاب العاصمة المركز الـ15 برصيد نقطتين، بينما يوجد ساسولو في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل جنوة نظيره أتلانتا الساعة 12:30 ظهرًا على ملعب لويجي فيراريس.
يوفنتوس

يوفنتوس يتعادل سلبيًّا أمام فيورنتينا

انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بتعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب ارتيميو فرانشى فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإيطالى (سيريا ايه). وبهذه النتيجة يستمر اليوفى فى تصدره لجدول الدورى الإيطالى (حتى الآن) برصيد سبع نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف إنتر ميلان في انتظار مباراة الأخير. وشهدت المباراة مفاجآت، حيث كانت السيطرة لفيورنتينا على مدار المباراة وظهر فريق السيدة العجوزة فى نصف ملعبه محاولا الدفاع عن مرماه.
مخيتاريان (2)

رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
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