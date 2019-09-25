بعد الأزمة.. تفاصيل مكالمة الجنايني مع محمد صلاح

تحرير:كريم أحمد ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

محمد صلاح

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 "ذا بيست"، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأوضح الجنايني أنه أجرى اتصالا هاتفيًّا بمحمد صلاح نجم منتخب مصر، أكد خلاله على أن الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة. وأوضح في مكالمته مع صلاح أن الخطأ وارد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة،